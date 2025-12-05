'Chiến binh' ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân hiệu quả, bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Cà chua - 'chiến binh' chống lại ung thư

Lycopene trong cà chua được xem là một "chiến binh" chống lại ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa việc tiêu thụ lycopene cao và giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư dạ dày. Chất chống oxy hóa này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra, từ đó ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư.

Cà chua mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Food52

Cà chua chứa nhiều nước và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn mà không nạp quá nhiều calo. Một quả cà chua trung bình chỉ chứa khoảng 22 calo, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang trong quá trình giảm cân. Bổ sung cà chua vào salad, món súp hoặc ăn trực tiếp sẽ giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể một cách tự nhiên.

Các món ăn với cà chua ngon miệng

Xíu mại sốt cà chua

Xíu mại sốt cà chua là món mặn quen thuộc, thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình Việt. Thịt xíu mại mềm mịn, thơm tiêu, quyện cùng nước sốt cà chua chua ngọt đậm đà, tạo nên món ăn hấp dẫn cả về màu sắc lẫn hương vị. Đây là món ăn có nguồn gốc từ ẩm thực Hoa – Việt, được biến tấu theo khẩu vị Việt với hương vị thanh nhẹ, dễ ăn và rất “hao cơm”. Không chỉ dùng với cơm trắng, xíu mại sốt cà chua còn rất hợp ăn kèm bánh mì, tạo nên bữa sáng hoặc bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng, tiện lợi và ngon miệng.

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua là một món ăn quen thuộc, đậm đà hương vị, vừa có vị mềm mại của đậu phụ, vừa có vị ngọt béo của nhân thịt và chua ngọt của sốt cà chua. Món này rất phù hợp để làm món ăn chính trong bữa cơm gia đình.

Cá thu sốt cà chua

Cá thu sốt cà chua là món ăn đậm đà, thơm ngon và cực kì bổ dưỡng. Vì trong cá thu chứa hàm lượng protein và axit béo omega-3 cao, rất tốt cho sức khỏe. Bạn cho vào 4 thìa dầu ăn, cho hành tím vào phi thơm. Thêm tương cà chua vào chảo, khuấy đều. Tiếp đến, đổ cà chua băm vào chảo, nấu đến khi hỗn hợp đặc sánh lại. Nêm gia vị vừa miệng. Cho cá thu chiên vào chảo sốt cà chua cùng với gừng thái sợi, nấu tiếp trong khoảng 10 phút để cá ngấm đều gia vị. Cuối cùng, thêm hành lá và thì là thái nhỏ vào, tắt bếp.

Cánh gà chiên giòn sốt cà chua

Cánh gà là nguyên liệu được dùng để chế biến rất nhiều món ăn ngon. Nếu đã quá quen thuộc với món cánh gà chiên nước mắm, chiên giòn, chiên xù thì bạn có thử rim cánh gà với sốt cà chua ngon tuyệt này. Cách rim cánh gà với sốt cà chua đơn giản, nhanh chóng. Món ăn này sẽ giúp bữa cơm gia đình bạn thêm ngon miệng. Cho sốt cà chua và đường vào chảo dầu ăn. Đảo đều. Sau đó cho cánh gà đã chiên vào xào chung, đậy nắp lại. Khi nước sốt sôi thì mở nắp, vặn lửa lớn, đợi nước sốt sánh lại thì tắt bếp. Bày cánh gà chiên giòn sốt cà chua ra đĩa, rắc chút hành lá lên trên và thưởng thức khi còn nóng.

Thịt viên cà chua

Món này vừa giúp bạn bổ sung đầy đủ lượng protein, chất béo, khoáng chất cùng các vitamin cần thiết cho cơ thể. Về phần hương vị thì rất dễ ăn, chua chua, mặn mặn để bạn có cảm giác ngon miệng, mặc dù món ăn không được nêm với gia vị.

Canh trứng cà chua

Món canh nhẹ nhàng, hương vị thanh đạm không quá cầu kì hay đặc biệt. Nhưng đây lại là món ăn vô cùng nhẹ bụng, giúp bạn cảm thấy ngon miệng và dễ ăn hơn, đây cũng là nguồn cung cấp các chất đạm, chất béo và chất xơ dồi dào, vừa tốt cho mắt, cho hệ tiêu hoá và cho cả việc giảm cân của bạn.

Súp lơ xào cà chua

Món này chủ yếu có hương vị thanh mát, nhẹ nhàng của rau củ nhưng lại rất giàu khoáng chất và chất xơ, giúp bạn vừa no lâu, giảm cảm giác thèm ăn mà còn giúp làn da trở nên căng bóng, đẹp hơn.

Bắp cải cuộn thịt sốt cà

Phần thịt bùi bên trong, bao ngoài bởi miếng rau bắp cải ngọt thanh mát và phủ lên lớp sốt cà chua đậm đà, như một bức tranh vị giác vô cùng tuyệt vời. Ngoài ra, đây cũng là món ăn rất bổ dưỡng vì bắp cải và cà chua là bộ đôi cung cấp chất xơ, khoáng chất và vitamin để cơ thể hấp thụ tốt các dưỡng chất, giảm cảm giác thèm ăn, no lâu, còn thịt thì cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể.

Cá sốt cà chua

Món cá hồi sốt cà chua, không chỉ mang đến cho bạn hương vị tuyệt vời có sự hòa quyện giữa vị chua nhẹ của cà và bùi béo từ thịt cá, mà còn giúp bạn giảm cân vô cùng hiệu quả. Bởi vì, việc ăn cá hồi nhiều không chỉ tốt cho mắt, mà còn bổ sung thêm lượng axit omega 3 và vitamin D giúp tăng khả năng đàn hồi cho da, kích thích việc đốt mỡ thừa trong cơ thể.

Salad rau củ

Món ăn là sự kết hợp độc đáo tạo nên hương vị vừa đậm đà, vừa hài hoà, thanh mát giữa các loại raucủ và trái cây khác nhau. Salad hoa quả đích thực là món ăn giảm cân thần thánh, không chỉ vì vị dễ ăn, mà nó còn cung cấp rất nhiều khoáng chất và chất xơ, giúp cơ thể có calo để hoạt động vừa no lâu, giảm cảm giác thèm ăn.

Cà chua dồn đậu hũ

Hương vị beo béo kết hợp với mùi đặc trưng của nấm và vị chua của cà chua, làm hương vị món ăn vô cùng đặc biệt. Món này ăn rất nhẹ bụng, tiêu hoá nhanh nhưng giúp bạn no lâu, kích thích cơ thể tiêu hoá nhiều mỡ thừa nên giảm cân rất hiệu quả.

Cơm gạo lứt ăn kèm cá chiên, đậu bắp và cà chua

Ăn kèm cà chua với cá không chỉ làm giảm bớt vị tanh, gia tăng vị thơm ngon của món ăn, mà còn giúp cơ thể tiêu hoá và hấp thụ tốt hơn lượng khoáng chất trong cà chua và các amino axit trong cá, giúp kích thích việc đốt mỡ thừa trong cơ thể và giảm lượng mỡ tích tụ trong máu.

Món ăn nghe tên đã khiến nhiều người sợ hãi, lại là đặc sản níu chân Jennifer Phạm GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm tiết lộ chuyến vi vu lần này 'chỉ để gặp lại tình cũ' - món đậu hũ thối có lớp vỏ đen xì, nổi tiếng vùng Hồ Nam.