Củ cải trắng kỵ với những thực phẩm nào?
GĐXH - Dù có nhiều tác dụng tích cực, củ cải trắng cũng có những lưu ý quan trọng về kết hợp thực phẩm mà bạn cần biết để đảm bảo an toàn và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng.
Củ cải trắng và thuốc Bắc
Quá trình sử dụng thuốc Bắc có thể bị ảnh hưởng khi kết hợp với củ cải trắng. Vì củ cải có tác dụng hạ khí, thúc đẩy bài tiết, điều này có thể làm giảm hấp thu dưỡng chất từ thuốc, từ đó giảm hiệu quả điều trị.
Củ cải trắng và nhân sâm
Mặc dù củ cải trắng đôi khi được gọi là "nhân sâm trắng" nhờ vào các công dụng bổ dưỡng, nhưng sự phối hợp giữa củ cải trắng và nhân sâm lại là điều tối kỵ trong Đông y. Củ cải trắng có tính hàn, nhân sâm tính ôn.
Sự tương khắc này làm giảm giá trị dược tính của cả hai, thậm chí có thể gây đau bụng và khó chịu đường tiêu hóa.
"Sự kết hợp của củ cải trắng và nhân sâm được xem là đại kỵ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe nên cần tuyệt đối tránh".
Những trái cây không nên ăn cùng củ cải trắng
Các loại trái cây như cam, lê, táo, nho chứa các hợp chất có thể phản ứng với các thành phần trong củ cải trắng: Cam có nhiều flavonoid, củ cải chứa thiosulfate – khi kết hợp dễ tạo ra thiocyanate có thể gây hại tuyến giáp và làm tăng nguy cơ bướu cổ.
Lê, táo, nho chứa cetan đồng khi kết hợp với axit cyanogen trong củ cải có thể tác động tương tự, ảnh hưởng xấu đến chức năng tuyến giáp.
Kết hợp củ cải trắng với nấm
Việc ăn củ cải trắng cùng nấm được khuyến cáo không nên bởi dễ làm tăng nguy cơ các bệnh da liễu như viêm da, đồng thời gây mất nước và ảnh hưởng đến chức năng lá lách.
Củ cải trắng và cà rốt
Cà rốt chứa enzyme axit ascorbic có khả năng phá hủy vitamin C trong củ cải trắng. Vì thế, nếu bạn sử dụng củ cải trắng để bổ sung vitamin C, hãy tránh kết hợp chúng với cà rốt để phát huy tối đa công dụng.
Kỵ kết hợp với sữa
Mặc dù chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định, nhưng việc kết hợp sữa – một thực phẩm có tính mặn hoặc axit nhẹ cùng củ cải trắng có thể gây khó tiêu ở một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng củ cải trắng
Không ăn củ cải trắng sống liên tục và với lượng lớn: Mỗi lần chỉ nên dùng khoảng 100-150g, sau đó chờ khoảng 30 phút trước khi ăn thực phẩm khác để tránh làm mất hoạt chất có lợi.
Người có thể trạng yếu, dễ lạnh chân tay: Nên hạn chế ăn củ cải trắng sống, có thể thay bằng củ cải chín để giảm tính hàn.
Người có tỳ vị hư nhược, chức năng tiêu hóa kém hoặc thường xuyên bị tiêu chảy: Củ cải trắng nên hạn chế vì dễ gây kích thích đường ruột.
Người sử dụng thuốc bổ chứa nhân sâm: Cần tuyệt đối tránh dùng củ cải trắng vì có thể làm giảm hiệu quả điều trị.
"Hiểu và áp dụng đúng cách ăn uống với củ cải trắng không chỉ giúp phát huy tối đa lợi ích mà còn tránh được nhiều tác hại không mong muốn".
Một số thực phẩm khác cần lưu ý khi kết hợp với củ cải trắng
Thịt chó: Khi ăn củ cải trắng cùng thịt chó, do thịt chó chứa nhiều protein nặng, có thể khó tiêu hóa, trong khi củ cải trắng có tính hàn mạnh, có thể làm tăng khả năng đầy bụng, khó tiêu, thậm chí gây đau bụng, tiêu chảy.
Rau muống: Củ cải trắng có tính lạnh nên khi kết hợp với rau muống cũng dễ làm thân nhiệt giảm, ảnh hưởng đến những người có khí huyết yếu, hay bị đau lưng mỏi gối.
Thực phẩm chứa nhiều tinh bột: Ví dụ như khoai tây, ngô, đậu tương nếu ăn kèm nhiều với củ cải trắng có thể khiến cơ thể khó hấp thu dưỡng chất tối ưu do quá tải tiêu hóa.
Các loại gia vị cay nóng như ớt, tiêu: Dùng chung có thể làm mất cân bằng tính vị của món ăn, kích thích hệ tiêu hóa quá mức, dễ gây viêm loét dạ dày.
