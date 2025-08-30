Bức Tường, Ngũ Cung tham gia biểu diễn tại Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”

Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Netmedia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" vào 20h00 ngày 06/9/2025 tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội.

Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như: Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…

Chương trình mang tới khán giả bầu không khí cuồng nhiệt của những bản hit đình đám cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, nay được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng theo phong cách Rock. Đây không chỉ là một đại nhạc hội Rock quy mô lớn, mà còn là nơi hội tụ của khát vọng tuổi trẻ, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc được thăng hoa bằng âm nhạc.

Ban Tổ chức chương trình mong muốn gửi tới thông điệp: "Tình yêu nước không chỉ là ký ức của quá khứ, mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay".

Ban nhạc, ca sĩ tham gia biểu diễn trong Chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".

Ông Nguyễn Trung Dũng - Tổng đạo diễn chương trình cho biết: "Chúng tôi mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn, đó chính là "Rock Concert - Trái tim Việt Nam". Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần Rock, trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ".

"Chúng tôi hy vọng chương trình không chỉ là một đại nhạc hội quy mô, quy tụ những ban nhạc nổi tiếng cùng những bản hit được yêu thích, mà còn là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là: "Yêu nước không chỉ là tự hào về quá khứ, mà còn là sống hết mình hôm nay và cùng nhau dựng xây ngày mai" - Ông Nguyễn Trung Dũng chia sẻ thêm.

Đặc biệt, chương trình còn có nhiều yếu tố bất ngờ nhằm mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng Rock Band, sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần: Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền Rock đầy phóng khoáng.

Với chất liệu âm nhạc bùng nổ, hình ảnh sân khấu hoành tráng và tinh thần hiệu triệu. "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" hứa hẹn sẽ trở thành một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nghệ thuật quốc gia, thắp lên ngọn lửa tự hào và khát vọng Việt Nam trên hành trình hướng tới tương lai.