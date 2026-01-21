Mới nhất
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng bị lẫn, không còn nhớ ai

Thứ tư, 19:00 21/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga ở tuổi U80 da dẻ vẫn hồng hào nhưng đáng tiếc không còn nhớ được ai, giọng nói cũng không còn rõ tiếng.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga, một trong những nữ quái kiệt của cải lương miền Nam, hiện đang trải qua những khó khăn do tuổi cao và bệnh tật. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cùng nhóm Ngũ long du ký như Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, đã thường xuyên tới thăm và động viên bà.

Mới đây nhất, nhóm "Ngũ long du ký" cũng trở lại thăm và không khỏi xót xa khi thấy nghệ sĩ Hồng Nga yếu hơn trước, phải ngồi xe lăn chứ không đi lại được. Bà không còn nhớ ai và cũng không nói được rõ ràng, đôi mắt lờ đờ.

Giọng nói của nữ nghệ sĩ rất nhỏ, thều thào và phát âm không chuẩn, nghệ sĩ Phương Dung thốt lên: "Trời ơi, giờ má Hồng Nga nói không nghe thấy gì nữa, chắc phải có thông dịch, thương quá".

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga u 80: Ký ức và tình nghệ sĩ vẫn còn trong lòng khán giả - Ảnh 1.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga u 80: Ký ức và tình nghệ sĩ vẫn còn trong lòng khán giả - Ảnh 2.
Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga u 80: Ký ức và tình nghệ sĩ vẫn còn trong lòng khán giả - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Hồng Nga ngày ấy và bây giờ.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hồng Nga vẫn có làn da hồng hào. Nghệ sĩ Phi Phụng trầm trồ khi gặp: "Bà già mà da dẻ vẫn đẹp lắm, căng bóng như đi căng da vậy. Nhưng má nói gì không hiểu". 

Người trông nom cho bà nói: "Bà vẫn nhớ được một vài câu hát, thi thoảng vẫn hát. Mỗi lần hớt tóc cho bà thì kêu thợ ở tiệm quen gần đây tới, cạo một chút là xong, cho mát mẻ. Tôi là người ẵm bà đi tắm, đỡ đi vệ sinh. Có bữa tôi phải cõng bà trên lưng từ giường ra phòng tắm. Bà nói thì thều thào nhưng có lúc cũng la lớn lắm. Bà cũng biết lườm".

Trước đó, hồi tháng 12/2025, nghệ sĩ cải lương Phượng Liên sau gần bảy năm xa quê hương khi trở về Việt Nam đã ghé thăm "người bạn cùng thời" Hồng Nga. Khoảnh khắc nghệ sĩ Phượng Liên ngồi bên, nghẹn ngào nắm tay và gọi tên nghệ sĩ Hồng Nga đã khiến không ít người chứng kiến xúc động. Cuộc gặp giữa hai nghệ sĩ gợi nhắc về một giai đoạn vàng son của sân khấu cải lương, nơi các nghệ sĩ gắn bó với nhau không chỉ bằng vai diễn, mà còn bằng tình đồng nghiệp, sự chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Dù hiện tại mỗi người mang một số phận khác nhau, tình nghệ sĩ ấy vẫn còn nguyên giá trị, bền bỉ theo năm tháng.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga u 80: Ký ức và tình nghệ sĩ vẫn còn trong lòng khán giả - Ảnh 4.

Nhóm Ngũ long du ký ghé thăm nghệ sĩ Hồng Nga cách đây không lâu.

Sinh năm 1945, nghệ sĩ Hồng Nga được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam. Bà nổi bật ở những vai đào độc, đào lẳng, có khả năng diễn bi lẫn hài linh hoạt, tạo nên màu sắc rất riêng. Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, bà ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn kinh điển như: Đời cô Lựu, Tiếng hò sông hậu, Lan và Điệp, Tình anh bán chiếu, Lưới trời, Mắt em là bể oan cừu, Duyên kiếp…

Ở giai đoạn đỉnh cao, Hồng Nga từng đứng chung sân khấu với nhiều tên tuổi lớn như NSND Ngọc Giàu, NSND Diệp Lang, "Sầu nữ" Út Bạch Lan... Giọng ca truyền cảm, cách diễn xuất sắc sảo giúp bà để lại hàng loạt vai diễn để đời, được khán giả nhiều thế hệ nhắc nhớ.

Không chỉ thành công với hình tượng phản diện, bà còn mang đến những mảng miếng hài duyên dáng, góp phần tạo sự phong phú cho sân khấu cải lương. Sự đa dạng ấy khiến cái tên Hồng Nga trở thành một "thương hiệu" quen thuộc với công chúng suốt nhiều thập niên. 



