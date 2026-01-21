Động thái của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia
GĐXH - Trước thềm đám cưới tại Nha Trang, Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia có động thái gây chú ý trên mạng xã hội.
Chỉ trước hôn lễ ít ngày tại Nha Trang, cặp đôi trai tài gái sắc Phương Nhi và Minh Hoàng đã có động thái gây chú ý. Cụ thể, chú rể đã thay ảnh đại diện trên Instagram riêng tư là khoảnh khắc lên đồ như chú rể, cạnh bên là 1 chú ngựa. Cùng ngày, Instagram được cho là tài khoản của Phương Nhi sử dụng trong lúc ở ẩn cũng đăng bức ảnh tương tự. Trong hình ảnh này, Á hậu Phương Nhi diện váy cưới, khoe visual xinh như "thần tiên tỷ tỷ", cô tạo dáng đang cưỡi ngựa.
Theo những hình ảnh này khán giả có thể nhận ra từ phong cảnh đến cách chụp, nhìn qua ai cũng biết đây chính là 2 bức trong bộ ảnh cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi. Tính đến thời điểm này, đây cũng là chia sẻ đầu tiên của cô dâu chú rể liên quan đến ngày vui sắp tới.
Ngoài hành động của cô dâu, chú rể, những nhân vật có liên quan đến hậu trường hôn lễ đều "úp mở" chia sẻ một vài "hint" nhỏ. Theo đó, NTK Chung Thanh Phong, NTK Trà Linh... đồng loạt đếm ngược 3 ngày nữa để tung loạt váy cưới liên quan đến một cô dâu cực hot. Đáng nói, NTK Trà Linh còn úp mở một bức hình được cho là hậu trường Phương Nhi thử váy cưới.
Về hôn lễ của Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia, sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 22-23/1 tại Nha Trang. Đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra trong không gian kín đáo, riêng tư, chỉ bạn bè, những người thân thiết góp mặt. Quan khách sẽ có thời gian nghỉ dưỡng kết hợp với chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.
Địa điểm tổ chức hôn lễ sẽ được diễn ra tại một trong những khu resort sang trọng thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể. Khách mời dự đám cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng có quy định dresscode trang phục với màu sắc phong phú thiên về phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn.
Đặc biệt nhất, trong lịch trình đám cưới của người đẹp còn có hoạt động chưa từng xuất hiện trong các hôn lễ showbiz chính là giải đấu thể thao được tổ chức vào sáng 23/1. Đây dự sẽ là hoạt động thú vị, mới lạ khiến khách mời và hội "ăn cưới online" phải mong chờ.
Trước đó, cặp đôi cũng tổ chức lễ ăn hỏi truyền thống tại Thanh Hóa - quê nhà cô dâu. Từ khi kết duyên cùng chàng thiếu gia họ Phạm, Á hậu Phương Nhi có cuộc sống rất kín tiếng. Cô chỉ xuất hiện tại một số sự kiện của gia đình chồng. Người đẹp đã không còn dùng mạng xã hội.
Á hậu Phương Nhi được khán giả biết đến khi đăng quang danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Trong cuộc thi năm ấy, cô là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi. Năm 2023, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International tại Nhật Bản và lọt vào top 15 chung cuộc. Người đẹp xứ Thanh cao 1m70, có số đo ba vòng là 80 - 57 - 88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội.
