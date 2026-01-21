Mới nhất
Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Thứ tư, 12:30 21/01/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXh - Sau chung kết "Tân binh toàn năng", 7 thành viên của nhóm nhạc UPRIZE sẽ ra MV, Album, thực hiện Concert.

Trong Chung kết "Tân binh toàn năng", 7 thành viên đã được xác định cho nhóm nhạc nam có tên UPRIZE bao gồm: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng. Trải qua hơn 9 tháng tôi luyện trong quy trình đào tạo chuẩn quốc tế, các "tân binh" đã có sự lột xác đáng ngạc nhiên, ngày càng hoàn thiện hơn về khả năng, kinh nghiệm trình diễn. 

Nhóm nhạc UPRIZE ra đời với kỳ vọng mang đến cho thị trường Việt một nhóm nhạc với những cá tính nghệ thuật riêng biệt, cùng chung khát vọng phá vỡ mọi giới hạn, sẵn sàng cùng cộng đồng người hâm mộ (fandom) tạo nên những dấu ấn mới cho ngành công nghiệp giải trí nước nhà, sẵn sàng vươn tầm quốc tế.

Nhóm nhạc UPRIZE sẵn sàng bùng nổ tại thị trường V - Pop năm 2026 - Ảnh 1.

Nhóm nhạc UPRIZE được thành lập sau chương trình "Tân binh toàn năng". (Ảnh: SYE)

Một số điểm nhấn chính trong dự kiến lịch trình của nhóm nhạc UPRIZE: Tháng 4/2026, chính thức phát hành MV & Album Debut – sản phẩm âm nhạc kết tinh giữa bản sắc Việt Nam và tiêu chuẩn sản xuất quốc tế; Tháng 9/2026, dự kiến phát hành Album thứ 2; Hoạt động tương tác với chuỗi hơn 5 sự kiện fansign, showcase và các chuyến lưu diễn (school tour); Tổ chức Concert quy mô hơn 10.000 khán giả, dự kiến tổ chức vào Quý 3 hoặc Quý 4.

Nhóm nhạc UPRIZE sẵn sàng bùng nổ tại thị trường V - Pop năm 2026 - Ảnh 2.

Sự kiện ra mắt nhóm UPRIZE. Ảnh VTV

Để có một lộ trình đầu tư chuyên nghiệp như vậy là nhờ cú bắt tay hợp tác tạo thành một liên minh mang tên SYE với những hứa hẹn mang đến luồng gió mới, sự đột phá trong ngành công nghiệp giải trí. Theo đó, một "đường dẫn trực tiếp", giúp các nghệ sĩ V-Pop tiếp cận các bảng xếp hạng quốc tế và danh sách phát nhạc trong khu vực hứa hẹn được thiết lập. 

UPRIZE xuất hiện vào thời điểm thị trường V-pop đang khao khát những mô hình nhóm nhạc thần tượng có cá tính riêng biệt nhưng vẫn đạt chuẩn mực chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn khu vực.

Nhóm nhạc UPRIZE sẵn sàng bùng nổ tại thị trường V - Pop năm 2026 - Ảnh 3.Nhóm nhạc 7 'nam thần' được thành lập sau chung kết 'Tân binh toàn năng'

GĐXH - Với tên gọi UPRIZE mang tinh thần "Vươn lên", nhóm nhạc 7 thành viên đã được ra đời từ chương trình "Tân binh toàn năng".

