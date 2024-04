Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Ngày 22/4, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Rơ Ô Thiên (SN 1999, trú tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Nạn nhân mà Rơ Ô Thiên sát hại là chị Rcom H’Miêr (SN 1985, trú tại buôn Ko Jing, xã Ia Dreh, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Hai người sống với nhau như vợ chồng từ khoảng giữa năm 2022, nhưng không đăng ký kết hôn và không có con chung.

TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Ô Thiên 16 năm tù về tội “Giết người”. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 13h ngày 26/9/2023, Rơ ô Thiên, cùng RCom H'Miêr và Ksor Phô tổ chức uống rượu tại nhà bà Rơ Ô H’Kang (là mẹ đẻ của Rơ ô Thiên) tại buôn H’Muk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa.

Đến 16h cùng ngày, giữa Rơ ô Thiên và RCom H’Miêr xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc nghe nhạc trên điện thoại di động. Thấy RCom H’Miêr, đã uống rượu say, nói nhiều và chửi bới nên Thiên bỏ đi ra ngoài, sau đó đến nhà Rah Lan Blia (trú cùng buôn) ở gần đó tiếp tục uống rượu.

19h cùng ngày, Thiên về nhà thì tiếp tục bị RCom H’Miêr chửi bới. Trong lúc cãi nhau, RCom H’Miêr đã dùng dây thắt lưng quần của Thiên đang treo trên vách tường rồi đập trúng vào vùng trán làm Thiên bị chảy máu.

Bực tức vì bị đánh, sẵn có men rượu trong người, Thiên chạy ra nhà bếp lấy một con dao rựa dài khoảng 80cm, cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại quay lại chỗ H’Miêr đang đứng. Thấy vậy, H’Miêr bỏ chạy ra phía trước nhà, Thiên cầm rựa đuổi theo. Khi đứng đối diện cách H’Miêr khoảng 80 cm, Thiên cầm dao chém trúng vào vùng đầu khiến vợ "hờ" ngục ngã chết tại chỗ...

Tại phiên tòa, bị cáo Rơ Ô Thiên đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX tuyên mức án thấp để sớm trở về hòa nhập cộng đồng.

Hội đồng xét xử nhận thấy, hành vi phạm tội của bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị can đã dùng dao rựa chém vào vùng đầu chị Rcom H’Miên, khiến nạn nhân tử vong, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Rơ Ô Thiên 16 năm tù về tội “Giết người”.