Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Cà Mau: Diện tích tối thiểu tách thửa đất ở năm 2026

Chủ nhật, 14:03 29/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau, đất thổ cư (đất ở) tại khu vực phường và thị trấn phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m2, khu vực xã là 50m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Tách thửa, hợp thửa đất là nhu cầu của nhiều người dân hiện nay. Căn cứ theo Luật Đất đai 2024, các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tại Cà Mau, căn cứ theo quyết định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau được ban hành ngày 14/10/2024 đã quy định rõ điều kiện về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất, hợp thửa đối với đất ở.

Cụ thể, đối với đất ở, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích, kích thước (không bao gồm diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đường thủy, bộ; diện tích đất thuộc quy hoạch đường giao thông và vỉa hè) như sau: Tại các phường và thị trấn, diện tích tối thiểu của thửa đất là 40m2.Tại các xã diện tích tối thiểu của thửa đất là 50m2.

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có được hình thành trước ngày 01/8/2024 có kích thước lộ giới (theo chỉ giới đường đỏ) bằng hoặc lớn hơn 19m hoặc thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có mà kích thước lộ giới (theo chỉ giới đường đỏ) nhỏ hơn 19m hoặc thửa đất tiếp giáp với giao thông đường thủy hoặc bờ kênh, bờ đê, đường đất công cộng do Nhà nước quản lý hoặc lối đi thì chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 4m và chiều dài tối thiểu của thửa đất là 5m.

Đối với thửa đất tiếp giáp với đường giao thông công cộng hiện có được hình thành sau ngày 01/8/2024 có kích thước lộ giới (theo chỉ giới đường đỏ) bằng hoặc lớn hơn 19m thì chiều rộng tối thiểu của thửa đất là 5m và chiều dài tối thiểu của thửa đất là 5m.

Kích thước chiều rộng của thửa đất được tính vuông góc với cạnh dài, trường hợp thửa đất có hình thể đặc biệt (không phải là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành) thì chiều rộng tối thiểu của thửa đất được xác định tại vị trí cạnh tiếp giáp giao thông đường bộ, giao thông đường thủy hoặc bờ kênh, bờ đê, đường đất công cộng do Nhà nước quản lý hoặc lối đi.

Kích thước chiều dài của thửa đất được tính từ ranh chỉ giới xây dựng trở vào; trường hợp tại khu vực không có ranh chỉ giới xây dựng thì kích thước chiều dài thửa đất được tính từ ranh hành lang bảo vệ an toàn công trình đường thủy, bộ hoặc ranh quy hoạch đường giao thông và vỉa hè trở vào; trường hợp tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì chiều dài thửa đất được tính theo thứ tự ưu tiên như sau: từ ranh hành lang bảo vệ an toàn công trình đường thủy, bộ thể hiện trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc từ ranh quy hoạch đường giao thông theo Quy hoạch sử dụng đất hoặc từ ranh giải phóng mặt bằng, hoặc từ mép lộ giao thông công cộng hiện hữu trong trường hợp tại khu vực chưa công bố hoặc không có ranh hành lang bảo vệ an toàn công trình đường bộ và theo Quy hoạch sử dụng đất không có quy hoạch đường giao thông.

Bên cạnh đó, việc tách thửa phải đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 220 của Luật Đất đai 2024 và Điều 3 quyết định số 48/2024/QĐ – UBND tỉnh Cà Mau.

Năm 2026, khi tách thửa đất nông nghiệp tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?Năm 2026, khi tách thửa đất nông nghiệp tại An Giang, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

GĐXH - Hiện nay, quy định về việc tách thửa, hợp thửa tại tỉnh An Giang, được quy định theo Quyết định số 41/2024/QĐ – UBND của UBND tỉnh An Giang. Theo đó, diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ với loại hình đất nông nghiệp là 500m2.

Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại Hà Nội, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?Năm 2026, khi tách thửa đất ở tại Hà Nội, diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

GĐXH - Hiện nay, tại Hà Nội, khi tách thửa đối với đất ở tại các phường, thị trấn thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m² mới được cấp sổ đỏ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua

SUV hạng A giảm giá sốc, KIA Sonet, Suzuki Fronx rẻ chưa từng thấy, cực dễ mua

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A đồng loạt giảm giá sâu trong tháng 3, đưa mức khởi điểm chỉ hơn 400 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng A.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 29/3/2026: Cúp điện từ 4 giờ sáng nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 29/3/2026: Cúp điện từ 4 giờ sáng nhiều khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 29/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Từ 1/7, người trúng xổ số nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Từ 1/7, người trúng xổ số nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng, bao gồm trúng xổ số, sẽ có thay đổi đáng chú ý theo dự thảo nghị định do Bộ Tài chính xây dựng. Điểm mới quan trọng là nâng ngưỡng chịu thuế từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng, giúp người trúng thưởng giảm số thuế phải nộp so với hiện nay.

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn xăng dầu, nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước

Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn xăng dầu, nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nước

Bảo vệ người tiêu dùng - 21 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026

Hà Nội: Diễn biến giá biệt thự tại phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Dù không có sự tăng trưởng mạnh như nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá nhà đất, đặc biệt giá biệt thự trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá tích cực.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 28/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 28/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 28/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Cảnh báo nóng tới khách hàng mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu

Cảnh báo nóng tới khách hàng mua bán vàng của Bảo Tín Minh Châu

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo Tín Minh Châu khuyến cáo khách hàng tuyệt đối cảnh giác khi thực hiện các giao dịch mua bán vàng, đặc biệt là giao dịch qua mạng.

Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấy

Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấy

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Bắc Ninh: Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Bắc Ninh: Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được tách sổ đỏ năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quy định số 32/2024/QĐ – UBND tỉnh Bắc Ninh, đất nông nghiệp sau tách thửa phải có diện tích tối thiểu 360m2 thì mới được cấp sổ đỏ.

Xem nhiều

Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấy

Giá xe máy Honda giảm mạnh, SH rẻ khó tin, SH Mode, Vision thấp chưa từng thấy

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Giá vàng hôm nay 28/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 28/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay 27/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý tăng giảm ra sao?

Giá cả thị trường
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàng

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàng

Bảo vệ người tiêu dùng
Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Hatchback giá 250 triệu đồng của Honda trang bị thực dụng, nội thất tiện nghi, rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 khiến chị em mê mẩn

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top