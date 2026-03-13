Ca sĩ Nguyên Vũ: Tôi có nhiều nguồn thu nhập khác chứ không chỉ sống bằng nghề đi hát

Ca sĩ Nguyên Vũ từng nổi tiếng ra sao?

Nguyên Vũ sinh ra và lớn lên tại TP HCM vào đúng thời điểm đất nước vừa thống nhất năm 1975. Tuổi thơ của anh gắn liền với giai đoạn khó khăn của thành phố những năm đầu sau giải phóng. Nguyên Vũ từng cho biết, anh trải qua những ngày tháng vất vả như bao người, từng ăn cơm độn với bo bo, khoai mì.

Không có điều kiện học hành như lớp trẻ bây giờ nhưng Nguyên Vũ được trời phú cho giọng hát. Những năm học phổ thông, anh đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có giải A "Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn quốc" năm 1992. Từ đó, anh bắt đầu bước chân vào nghệ thuật và nổi tiếng trong các phong trào học sinh, sinh viên.

Ca sĩ Nguyên Vũ thời trẻ.

Dù vậy, khi bước vào môi trường chuyên nghiệp, Nguyên Vũ chỉ xuất hiện với vai trò hát lót. Mỗi lần diễn chỉ nhận được catxe 5.000 - 10.000 đồng nhưng Nguyên Vũ vẫn vô cùng hạnh phúc vì đó là công sức kiếm được từ tiếng hát của mình.

Nhờ kiên trì theo đuổi cùng sở hữu ngoại hình thư sinh, sáng sủa, Nguyên Vũ bắt đầu được các ông bầu chú ý. Năm 1995 anh đã trở thành ca sĩ độc quyền cho trung tâm băng đĩa nhạc Vafaco. Anh chính là thế hệ ca sĩ nam đầu tiên hoạt động theo hình thức độc quyền tại Việt Nam. Bên cạnh Nguyên Vũ, còn có Mỹ Tâm cũng được chọn là ca sĩ đại diện cho trung tâm này. Mỹ Tâm và Nguyên Vũ là hai cái tên rất nổi tiếng thời điểm đó, với rất nhiều bài hit, có mặt hầu hết trên thị trường băng đĩa nhạc.

Ca sĩ Nguyên Vũ cùng Mỹ Tâm, Trương Ngọc Ánh thời trẻ. Anh xuất hiện trên nhiều bìa báo và các trang báo nổi tiếng lúc bấy giờ.

Một thời gian sau Nguyên Vũ tách ra trở thành ca sĩ tự do. Bước ngoặt đến với anh khi năm 1999, anh gặp nhạc sĩ Nguyễn Hà – người tạo dấu ấn thành công cho nhóm Tam ca Áo Trắng, Mỹ Linh, Quang Linh, Thu Phương và đã ký hợp đồng độc quyền cùng nhạc sĩ Nguyễn Hà. Với bệ phóng này, Nguyên Vũ bắt đầu hành trình trở thành ngôi sao nhạc trẻ.

Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật nên khả năng của Nguyên Vũ không chỉ dừng lại ở ca hát. Dù không qua đào tạo trường lớp diễn xuất, những năm 1990 - 2000 cái tên Nguyên Vũ xuất hiện dày đặc trên màn ảnh. Bộ phim đầu tay mà anh tham gia là phim truyền hình Lục Vân Tiên do TFS sản xuất. Đến nay, anh góp mặt vào tổng cộng cỡ 600 - 700 tập phim truyền hình, trong đó đóng chính cũng cỡ mấy chục vai.

Vai được nhắc đến nhiều phải kể đến: Trương Hào (phim Ông trùm), Hữu Khang (Tình như tia nắng), Vương Tử Trực (Lục Vân Tiên), Tài (Lấy vợ Sài Gòn), Johny (Dollars trắng), Phong (Cầu vồng sau mưa)… đây là những vai diễn giúp anh khẳng định khả năng diễn xuất thực thụ.

Nguyên Vũ và Lý Hùng trong phim Dollars trắng.

Nguyên Vũ tự tin mình đóng được từ vai hiền lành, dễ thương đến vai ác. Dù có cả lời khen tiếng chê nhưng anh không bao giờ bức xúc mà ghi nhận nó như một sự góp ý. "Tôi tiếp xúc với phản ứng trái chiều từ khi mới vào nghề nên quá hiểu đặc thù của nghề này. Người nghệ sĩ phải chấp nhận điều tiếng và lời chê, sự góp ý. Ai khen thì xem đó là động lực, còn ngược lại cũng không được 'xù lông' lên để phản bác. Vì thực ra họ cũng không biết mình là ai nên nói này nói kia cũng là chuyện bình thường".

Thành công ở lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh, Nguyên Vũ còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực MC. Ít ai biết, anh từng đảm nhận vai trò dẫn dắt của Vietnam Idol mùa đầu. Đây cũng là một trong những chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam và Nguyên Vũ được các chuyên gia nước ngoài lựa chọn bởi phong cách dẫn trẻ trung, gần gũi. Ngoài ra, anh còn đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình của HTV mà cho đến nay vẫn còn gắn liền với ký ức của nhiều khán giả như Hát với ngôi sao, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình, Nhịp cầu âm nhạc... Những năm gần đây, anh còn xuất hiện nhiều ở chương trình gameshow trong vai trò giám khảo cuộc thi trong nước từ các cuộc thi âm nhạc, diễn xuất đến sắc đẹp.

Không có nghề nào thu nhập tốt như ca sĩ

Hỏi Nguyên Vũ, đa năng như vậy thì đâu là lĩnh vực khiến anh có thu nhập tốt nhất, sống khoẻ nhất? Anh tâm sự: "Vũ đến với nghệ thuật bắt đầu bằng đi hát và đến giờ, làm rất nhiều nghề, cộng thêm cả kinh doanh nhưng Vũ vẫn luôn coi mình là ca sĩ. Thu nhập chính của Vũ cũng là từ đi hát. Không có nghề nào mà chỉ đứng vài tiếng đồng hồ là có thể mang về vài chục triệu thậm chí vài trăm triệu cho đến cả tỷ đồng. Nghề nào cho lại?

Kinh doanh thì có thể nhưng cũng bao hàm những rủi ro, thất bại rất lớn. Đương nhiên sự đầu tư, rèn luyện cho nghề cũng nhiều để đạt được điều đó nhưng nó là sự đầu tư cho bản thân thì không bao giờ là thua lỗ.

Hỏi về mức catxe lớn nhất mà anh từng nhận được trong 35 năm ca hát, đặc biệt ở thời đỉnh cao, Nguyên Vũ cười lớn: "Cho Vũ xin không tiết lộ cụ thể về con số bởi nó vô chừng lắm. Mỗi ca sĩ, mỗi sự kiện lại có mức khác nhau. Người mời họ luôn hiểu vị trí của từng người để trả cho mình catxe xứng đáng. Đương nhiên khi hát cho nhãn hàng hay đám cưới thì vì sự yêu mến với mình, họ sẵn sàng trả vài trăm triệu đồng. Ngược lại, có chương trình hát hoàn toàn bằng sự ủng hộ. Tiền thì ai cũng cần nhưng nó không phải là tất cả. Hơn nữa, Vũ có nhiều nguồn thu nhập khác nhau chứ không chỉ sống bằng nghề đi hát nên càng không câu nệ quá nhiều vào catxe".

"Đại gia ngầm của showbiz" chỉ là danh xưng do khán giả đặt

Nguyên Vũ được mệnh danh là "đại gia ngầm" của showbiz Việt với nhiều bất động sản nhờ đi hát và kinh doanh. Được biết, anh sở hữu căn Penthouse 600m² - 650m² tại TP.HCM. Đây là món quà anh tự thưởng cho mình vào dịp sinh nhật khi đón tuổi 47. Căn hộ này gây choáng ngợp với 8 phòng ngủ, 10 toilet, 3 phòng khách và 3 khu vực bếp. Sau đó, anh còn tậu thêm 2 căn penthouse khác có hồ bơi riêng cũng tại TP.HCM để kinh doanh và cho thuê (giá thuê ước tính khoảng 100 triệu đồng/tháng).

Ngoài ra, anh còn sở hữu dinh thự 1.000m² tại Đà Lạt: Nằm gần hồ Xuân Hương và công viên Yersin, căn biệt thự này có tới 12 phòng ngủ, mỗi phòng được thiết kế theo một phong cách khác nhau. Đây là nơi nghỉ dưỡng của gia đình anh và là nơi anh lưu trú mỗi khi có show diễn tại thành phố ngàn hoa.

Căn Penthouse của ca sĩ Nguyên Vũ.

Số tài sản này là từ việc anh tích cóp suốt mấy chục năm đi hát. Nam ca sĩ tiết lộ, từ khi đi hát anh đã có ý thức dành dụm và gửi cho mẹ giữ. Mẹ anh dùng số tiền đó để mua vàng tích trữ. Ngoài ra, anh cũng sử dụng đồng tiền để kinh doanh sinh lời. Anh kinh doanh nhà hàng, vũ trường, đầu tư vào giáo dục...

Dù sở hữu khối tài sản "khủng" nhưng Nguyên Vũ cho biết, "đại gia ngầm" chỉ là do công chúng đặt ra, còn anh chỉ nghĩ mình "có của ăn của để" nhờ biết tích cóp và làm nhiều ngành nghề khác nhau. "Cuộc sống của tôi có thoải mái, không phải nghĩ nhiều về tiền nhưng để gọi là đại gia thì tôi không dám nhận. Tôi biết rất nhiều người là đại gia thực sự, so với họ mình đã là gì đâu. Họ cũng không bao giờ khoe khoang hay nhận mình giàu có. Vì thế, nhiều lần báo chí, KOLs muốn xin tôi quay chụp căn Penthouse nhưng tôi không nhận lời. Phần vì không muốn chia sẻ cuộc sống cá nhân, phần vì sợ những người có tiền thật sự họ sẽ cười mình.

Hạn chế công việc để ở nhà với mẹ nhiều hơn

Hiện tại, Nguyên Vũ chỉ nhận mình đã có đầy đủ mọi thứ trong phạm vi mong muốn của bản thân. Ở tuổi ngoài 50, anh thừa trải nghiệm để nhận biết thế nào là đủ. Đi hát với anh ở thời điểm này đúng nghĩa là vì đam mê, không câu nệ chuyện "hết thời".

"Cuộc đời của nghệ sĩ có lên thì có xuống. Tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước. Trước đây khi còn đi học, tôi chỉ mong được đứng sân khấu, thực hiện rồi thì lại mong được nổi tiếng, được xuất hiện trên báo chí, truyền hình... Khi đã có rồi thì tôi hiểu, đến một ngày nào đó, mình sẽ phải nhường lại sân cho thế hệ kế cận. Nhưng cũng giống như nhiều danh ca Giao Linh, Bảo Yến, Thái Châu... ở tuổi này họ vẫn có khán giả và sân khấu của riêng mình, vì vẫn có khán giả hoài niệm về họ. Ngoài ra, Vũ đã lường được điều đó nên đã đầu tư kinh doanh nhiều năm nay, để khi không đi hát nữa thì thu nhập không bị ảnh hưởng, cuộc sống không bị đè nặng bởi cơm áo gạo tiền", Nguyên Vũ tâm sự.

Nói về chuyện sau này không đi hát nữa, Nguyên Vũ cho biết, anh vẫn còn rất nhiều việc để làm. "Cuộc sống này sẽ không bao giờ kết thúc trừ khi mình muốn nó kết thúc. Năng lượng trong Vũ còn rất nhiều. Đến thời điểm này, với tôi đi hát là đam mê, vì cuộc sống đã cho mình rất nhiều thứ, từ việc làm, danh vọng, tiền tài, sức hút và tôi giàu lên cũng vì những điều đó. Cuộc đời cho mình nhiều thứ rồi thì giờ là lúc mình trả ơn đời, trả ơn khán giả".

Mong ước của Nguyên Vũ ở tuổi trung niên là cân bằng được gia đình và công việc. Hiện tại anh sống cùng mẹ và hạn chế đi hát vì muốn ở nhà với mẹ nhiều hơn. "Có một giai đoạn, tôi miệt mài chạy show, nhìn lại thấy mẹ đã già. Tôi nhận ra, catxe vài chục triệu đồng đâu quý giá hơn một bữa cơm với người thân", ca sĩ nói.

Nói về kế hoạch trong năm 2026, Nguyên Vũ cho biết, anh lên mục tiêu thực hiện chương trình kỷ niệm 35 năm ca hát hoàn toàn miễn phí cho khán giả. Cùng với đó, sau thành công ca khúc "Say một đời vì em" cover từ nhạc AI, anh nhận được nhiều lời đề nghị của khán giả tiếp tục đi theo hướng này để bắt kịp xu hướng.

Ca khúc "Say một đời vì em" thời gian qua trở thành hit của Nguyên Vũ và đến nay đã viral mạng xã hội với gần 4 triệu view. Nguyên Vũ nói, anh không cạnh tranh với Al vì anh tin, Al dù phát triển đến đâu cũng khó mà thay đổi được con người. Nghệ thuật là cảm xúc, nghe nhạc cần sự kết nối từ trái tim đến trái tim. Al giỏi về kỹ thuật như hát được những nốt lên cao chót vót hoặc những nốt rất trầm mà thế giới chỉ vài danh ca thể hiện được nhưng để đứng hát như một ca sĩ con người thì không thể. Nhưng sự xuất hiện của Al cũng là áp lực với đời sống nghệ thuật, vì thế, việc tận dụng Al để nắm bắt xu hướng và thoả mãn thị hiếu nghe nhạc của công chúng cũng là điều Nguyên Vũ sẽ hướng đến trong thời gian tới.