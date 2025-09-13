Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùa
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tự thương lấy mình
Phạm Anh Khoa vừa ra mắt MV Dân tôi ca - lời nhắn gửi về tinh thần Việt, sự mạnh mẽ của dân tộc qua bao giai đoạn thăng trầm. Sản phẩm kết hợp giữa âm nhạc - võ đạo.
Sau đó, anh giới thiệu EP mang tên Khoa học , gồm 6 ca khúc. Anh mô tả sản phẩm là khoa học của cảm xúc, mỗi bài hát là một “môn học”, trạng thái sống.
Phạm Anh Khoa nói anh muốn trở lại với diện mạo, hình ảnh mới, tái định nghĩa về chính mình. Hai chục năm làm nghề, đôi khi ca sĩ tự hỏi rốt cuộc bản thân thích gì? Còn bây giờ, anh đã tìm thấy câu trả lời.
Thời gian vùi sâu cho Phạm Anh Khoa nhiều sự suy ngẫm. Có lúc, anh chọn im lặng không phải để rút lui, mà là để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong.
"Tôi tự hào về tính đàn ông trong âm nhạc của mình. Tuổi 40, tôi đủ chín chắn, do đó hát về tình yêu cũng sâu hơn. Hành trang của tôi là những đau khổ và hạnh phúc để truyền tải đến người nghe", anh nói với VietNamNet .
Nhiều năm qua, khán giả dán nhãn Phạm Anh Khoa về sự hoang dã, bản năng. Ca sĩ thừa nhận những điều đó vẫn tồn tại trong anh lúc này, thỉnh thoảng vẫn kêu gào.
Anh từng tự hỏi bản thân, sự hoang dã có mang lại niềm vui không, có ích lợi gì không. Khi có con, sự quan tâm này với anh càng nhiều, từ đó buộc phải thay đổi và sửa mình.
Để có một phiên bản Phạm Anh Khoa mềm mại, tĩnh tại, ca sĩ đã trải qua quãng thời gian nếm đòn nhừ người, biết khổ và tự thương lấy mình.
Khi cùng cực nhất, anh vực dậy và cho phép suy nghĩ không nên hành hạ bản thân, bởi nó không giải quyết được việc gì cả.
"Tôi nhận ra sự bất lực từ lúc con gái nhỏ cầm cái khăn đến bên cạnh, dỗ dành như 1 người bạn. Khoảnh khắc đó tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Là cha lại để trẻ con an ủi mình thì đúng là 'xong' thật rồi", anh kể.
Dù vậy, Phạm Anh Khoa quan niệm đàn ông không được quyền khóc hay yếu lòng. Anh vẫn sống thật lòng, thay vì phải gồng lên đến mức kiệt sức.
Anh thấy vui vì đang đi con đường mà lẽ ra nên đi từ lâu. Trước đây, ca sĩ từng nghĩ tại sao lại gặp những chuyện này, còn bây giờ anh học cách chấp nhận, thấy “được” thay vì “bị”.
Một người giàu năng lượng và tính cách phóng khoáng như anh, những lúc đối diện chính mình sẽ thế nào?, Phạm Anh Khoa nói anh sợ khoảnh khắc đó nhất trên đời.
Giai đoạn ca sĩ phải ngồi yên nhiều nhất là thời điểm phải tu trong chùa. Khi ấy, anh làm việc trong vô thức, vừa là lúc đối diện khoảng trống tinh thần.
Mỗi ngày, anh phụ giúp sơn tường trong chùa. Khi quét 1 đường sơn mới lên mảng tường cũ, nam ca sĩ nghĩ trong lòng giá như cuộc sống con người ta được làm lại thì tốt biết mấy.
Khi tiếp xúc với các bậc thiền sư, đi qua những ngôi chùa, Phạm Anh Khoa dần tìm được cảm giác bình yên và cảm hứng làm nghề.
Âm nhạc cũng có hơi thở cuộc sống và may mắn anh tìm lại được nó.
Chịu ơn bà xã, tự hứa làm người chồng, cha tốt
Nhiều năm sau vụ ồn ào, Phạm Anh Khoa nói anh vẫn còn sợ dư luận. Nam ca sĩ sợ cảm giác rơi giữa tâm điểm sự việc mà không biết làm gì, xử lý ra sao. Với lĩnh vực nghệ thuật, đám đông như 1 phần liên quan trực tiếp tới công việc.
"Trong bóng đá, không ai lên án ông trọng tài cả, dư luận giống như trọng tài thôi. Thay vì chỉ biết phàn nàn, trách móc, tôi nghĩ nên phối hợp với nó tốt hơn, cư xử và hành động chuẩn mực cả trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống", anh bày tỏ.
Phạm Anh Khoa được nhiều người khuyên nên tỉnh táo, tìm lá chắn bảo vệ để ít nhất tránh vướng vào tai ương, ồn ào cũ.
Tuy nhiên, ca sĩ quan niệm mọi chuyện xảy ra ở đời không thể học hỏi và áp dụng 1 cách máy móc. Bản chất mỗi câu chuyện khác nhau, cách cư xử vì thế càng khác nhau.
Ngày trẻ, anh nghĩ sao nói vậy, hành động bản năng, còn bây giờ cân nhắc rất nhiều.
Phạm Anh Khoa kết hôn từ sớm, khi chỉ mới 21 tuổi. Dù hôn nhân vội vàng, anh thấy may mắn vì đã chọn đúng người.
"Khi biến cố xảy ra, tôi chỉ biết tắt điện thoại và đi chùa chứ chẳng biết làm gì, chỉ mình vợ chịu đòn hết. Chính xác tôi chịu ơn bà xã rất nhiều", anh kể.
Phạm Anh Khoa tự hứa nỗ lực cả phần đời còn lại để đền đáp những gì bà xã đã làm cho mình. Anh học từng chút một, thương vợ và nuôi dạy 2 đứa nhỏ.
Dù tới giờ chẳng đâu vào đâu song anh có chút niềm vui nho nhỏ vì gia đình thoải mái, các con cũng bắt đầu khôn lớn, hiểu chuyện.
Trong gia đình, chuyện kinh tế, công việc trước nay 1 tay vợ nam ca sĩ lo. Bà xã vừa là quản lý của anh, vừa đảm đương công việc của nhiều người.
Ca sĩ nói đùa không ai khó tính bằng vợ. Một bài hát của anh, bà xã soi từng chữ, từ khẩu hình đến phát âm, giai điệu… Thỉnh thoảng, bạn đời vẫn mất kiên nhẫn và nổi cáu với anh thường xuyên.
Hiện Phạm Anh Khoa đề cao ý thức về trách nhiệm của 1 người đàn ông trong gia đình nhiều hơn. Với anh, từ ý thức đến hành vi là 1 bước ngắn, quan trọng phải giữ được sự bền bỉ và điều đặn để thực hiện.
"Có lẽ cần 10-20 năm nữa tôi mới dám nói chứ lúc này chưa thể khẳng định mình tốt và thành công. Đôi khi đầu óc tôi lơ mơ lắm, vợ hay nhắc và cằn nhằn suốt thôi", nam ca sĩ bày tỏ.
