Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng với nhiều tình tiết hay, hấp dẫn. Trong tập phim, Thiếu tá Huy về nhà ăn cơm cùng mẹ. Bà Phúc vừa dọn bữa vừa không quên nhắc nhở con trai phải quan tâm đến bác Thắng, để bác không la cà, dính vào những chuyện không hay. Nhưng bữa cơm chưa kịp bắt đầu, Thiếu tá Huy đã nhận được cuộc gọi khẩn báo về nhóm người lạ xuất hiện gần khu vực Đồng Côi, buộc anh phải vội vã quay lại đơn vị xử lý.

Các hộ dân tiếp tục nhóm họp để bàn kế hoạch đối phó với trại lợn Hồng Phát nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt trong thời gian qua. Ông Vui khẳng định, tiền bạc đã có người lo, vấn đề còn lại là sự đồng lòng và bỏ công sức của tất cả 18 hộ dân tham gia vụ kiện.

Ông Vui yêu cầu mọi người tuyệt đối giữ bí mật và chuẩn bị sẵn lực lượng canh gác, nhất là vào thời điểm nước rút khi trại lợn buộc phải xả thải.

Người dân họp bàn cách đối phó với trang trại lợn đang gây ô nhiễm.

Ở diễn biến khác, Phó chủ tịch xã Xuân tìm đến chủ trại lợn Hồng Phát để chất vấn việc hắn tự ý đến nhà ông Chủ tịch xã Thứ. Trước cảnh báo về đoàn kiểm tra sắp đến, ông Xuân yêu cầu giảm quy mô chăn nuôi và xả chất thải trong vòng 1-2 ngày tới nhằm tránh rắc rối.

Tại trụ sở công an xã, Thiếu tá Huy báo cáo với lãnh đạo về kết quả truy quét nhóm người lạ mặt tụ tập sử dụng ma túy ở khu vực giáp ranh. Trong số đó, công an phát hiện hai đối tượng từng tham gia phá vườn chuối nhà ông Vui và hành hung con ông Luân. Cả hai đều có tiền án, tiền sự và thuộc diện quản lý người nghiện tại địa phương khác.

Lời khai cho thấy các đối tượng không quen biết nhau, khiến cơ quan chức năng nghi ngờ có người đứng sau gây bất ổn trong khu vực. Bí thư xã yêu cầu làm rõ vụ việc, đặc biệt nếu trại lợn Hồng Phát là nguồn cơn thì phải kiên quyết xử lý.

Sau cuộc họp, ông Chủ tịch xã Thứ đến trụ sở công an xã, ban đầu là thăm hỏi tình hình anh em nhưng thực chất muốn dò hỏi về cuộc kiểm tra mỏ đá Quyết Tiến, nơi cháu trai ông làm chủ. Thiếu tá Huy thông báo kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mỏ đá có nhiều sai phạm, khiến ông Thứ lo lắng.

Chủ tịch xã Thứ vội vã trở về nhà, yêu cầu Tiến và vợ nhanh chóng "hoá vàng" toàn bộ giấy tờ, sổ sách liên quan đến mỏ đá trước khi đoàn kiểm tra chính thức về làm việc.

Ngay sau đó,

Bên ngoài, tình hình căng thẳng vẫn tiếp diễn khi các hộ dân nuôi cá chặn trước cổng trại lợn Hồng Phát, không cho xe chở lợn ra ngoài. Họ không hề hay biết mọi động thái đều bị Linh tai mắt của Bằng lén quay lại. Đúng lúc đó, trại lợn buộc phải xả thải vì hệ thống chứa đã quá tải, nhưng dưới áp lực giám sát chặt chẽ của người dân, hành động này không thể thực hiện công khai.



Bằng tìm đến Chủ tịch xã Thứ, tiết lộ rằng có một nhà báo đang điều tra mối liên hệ giữa ông và mỏ đá Quyết Tiến. Ông Thứ lập tức gọi điện cho nhà báo để dò xét. Ông tỏ ý sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin nhằm định hướng bài viết, nhưng nhà báo khẳng định sẽ tự mình điều tra độc lập để đảm bảo tính khách quan.

Tập 26 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

