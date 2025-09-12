Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Thứ sáu, 11:33 12/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" (NSƯT Thái Sơn) gặp lại Trí, người 6 năm trước vay anh tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng chưa kịp trả thì đã vào tù. Nay Trí đã về nhưng trong tình cảnh cái áo còn chẳng lành, chỉ có 5 triệu đồng vét túi trả nợ trước cho Cường. 

"Thằng này nó vay của em mấy chục triệu chữa bệnh cho mẹ nó. Nó đi biền biệt 6 năm trời mới về xong trả 5 triệu, 5 triệu của mày còn chả đủ tiền lãi" - Cường trách móc.

Có anh nơi ấy bình yên tập 26: Trí ra tù khiến Tiến và Linh lo lắng - Ảnh 1.

Trí ra tù khiến Cường "gà" bực tức vì món nợ cũ hàng chục triệu đồng nay chỉ nhận được 5 triệu. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác Linh "Rô" (Tuấn Anh) và Tiến (Trần Kiên) lo ngại sau khi Trí quay trở về sẽ phải "phân chia lại lãnh địa". "Bây giờ cả xã hội đang sáp nhập. Anh em trên bến dưới thuyền phải nương tựa vào nhau mà sống chứ" - Linh nói với Tiến. 

Đồng thời Linh cảnh báo Tiến nên từ bỏ cái mỏ đá kẻo "rước họa vào thân".

Có anh nơi ấy bình yên tập 26: Trí ra tù khiến Tiến và Linh lo lắng - Ảnh 2.

Linh và Tiến lo ngại việc Trí ở tù về sẽ mất nhiều mối làm ăn vì phải cạnh tranh. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Có anh nơi ấy bình yên tập 26: Trí ra tù khiến Tiến và Linh lo lắng - Ảnh 3.Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.

Có anh nơi ấy bình yên tập 26: Trí ra tù khiến Tiến và Linh lo lắng - Ảnh 4.Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Hân đột nhiên thay đổi thái độ với Viễn vì cho rằng chàng bạn thân đang yêu đương qua mạng.

Có anh nơi ấy bình yên tập 26: Trí ra tù khiến Tiến và Linh lo lắng - Ảnh 5.Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim 'Tây du ký' 1986 cuộc sống hiện tại ra sao?

GĐXH - NSƯT Kim Tiến là một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980 - 1990, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Cùng chuyên mục

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Sau một thời gian tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại với chương trình "Cầu thủ nhí" phát sóng trên VTV3 từ ngày 21/9 tới.

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".

Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lan

Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025" nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong mùa Vu lan sẽ có sự tham gia của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Thanh và nhiều giọng ca tên tuổi khác.

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Hân đột nhiên thay đổi thái độ với Viễn vì cho rằng chàng bạn thân đang yêu đương qua mạng.

Xem nhiều

V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi động

V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi động

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đại nhạc hội V Fest dự kiến trở lại với khán giả vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Bị nhầm là giúp việc, Mỹ Anh vẫn quyết chen chân vào hội 'phú bà'

Bị nhầm là giúp việc, Mỹ Anh vẫn quyết chen chân vào hội 'phú bà'

Xem - nghe - đọc
Khoảnh khắc Hòa Minzy, Bình An nhăn nhó vì nâng khẩu pháo nặng

Khoảnh khắc Hòa Minzy, Bình An nhăn nhó vì nâng khẩu pháo nặng

Xem - nghe - đọc
NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

Xem - nghe - đọc
Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top