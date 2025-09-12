Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Trong trích đoạn giới thiệu tập 26 phim "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" (NSƯT Thái Sơn) gặp lại Trí, người 6 năm trước vay anh tiền chữa bệnh cho mẹ nhưng chưa kịp trả thì đã vào tù. Nay Trí đã về nhưng trong tình cảnh cái áo còn chẳng lành, chỉ có 5 triệu đồng vét túi trả nợ trước cho Cường.

"Thằng này nó vay của em mấy chục triệu chữa bệnh cho mẹ nó. Nó đi biền biệt 6 năm trời mới về xong trả 5 triệu, 5 triệu của mày còn chả đủ tiền lãi" - Cường trách móc.

Trí ra tù khiến Cường "gà" bực tức vì món nợ cũ hàng chục triệu đồng nay chỉ nhận được 5 triệu. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác Linh "Rô" (Tuấn Anh) và Tiến (Trần Kiên) lo ngại sau khi Trí quay trở về sẽ phải "phân chia lại lãnh địa". "Bây giờ cả xã hội đang sáp nhập. Anh em trên bến dưới thuyền phải nương tựa vào nhau mà sống chứ" - Linh nói với Tiến.

Đồng thời Linh cảnh báo Tiến nên từ bỏ cái mỏ đá kẻo "rước họa vào thân".

Linh và Tiến lo ngại việc Trí ở tù về sẽ mất nhiều mối làm ăn vì phải cạnh tranh. Ảnh VTV

Tập 26 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 12/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

