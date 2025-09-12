Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn được biết đến là cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện, từng là gương mặt trụ cột của đội tuyển bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công. Khi còn thi đấu, anh chơi vị trí tiền vệ, thuộc lứa "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam thập niên 90. Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn từng đạt nhiều danh hiệu như: Huy chương bạc SEA Games 18 và 20, huy chương bạc Tiger Cup 1998, huy chương đồng Tiger Cup 1996, huy chương đồng SEA Games 19...

Về danh hiệu cá nhân, Hồng Sơn từng là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia, Cầu thủ xuất sắc Tiger Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của châu Á. Anh cũng hai lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1998, 2000. Sau khi giải nghệ, anh tiếp tục gắn bó với "môn thể thao vua" qua vai trò huấn luyện viên, nhiều lần đồng hành cùng chương trình "Cầu thủ nhí" trong các mùa 2017, 2019 và 2022.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trong vai trò huấn luyện viên Chương trình "Cầu thủ nhí". Ảnh VTV

Ở mỗi mùa giải đã qua, Hồng Sơn luôn để lại dấu ấn với phương pháp huấn luyện vừa nghiêm khắc vừa tràn đầy tình cảm. Anh không chỉ giúp các cầu thủ nhí nâng cao kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội và sự kiên trì vượt khó.

Sau một thời gian lấn sân hoạt động nghệ thuật với "Anh trai vượt ngàn chông gai", trở lại sau ba năm, cựu danh thủ Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ mang đến những chiến lược huấn luyện bài bản hơn, tiếp tục là người “truyền lửa” cho thế hệ mới.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trở lại đồng hành với "Cầu thủ nhí 2025". Ảnh VTV

Trải qua 14 năm phát sóng, Chương trình "Cầu thủ nhí" đã trở thành một trong những sân chơi uy tín dành cho các em nhỏ có niềm đam mê với bóng đá, giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Năm 2025, chương trình mang đến với format hấp dẫn cùng sự đồng hành của ba gương mặt quen thuộc và được yêu mến trong nhiều lĩnh vực.

Cùng với HLV Hồng Sơn là "bảo mẫu" Lê Bống và MC Đỗ Kim Phúc. Trong đó, Đỗ Kim Phúc lần đầu tiên tới với chương trình "Cầu thủ nhí", anh là vận động viên bóng đá nghệ thuật (freestyle football) ghi dấu ấn nổi bật tại Việt Nam và quốc tế.

Chương trình "Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2025" sẽ phát sóng vào 11h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 21/9.



