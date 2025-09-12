Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3

Thứ sáu, 15:03 12/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau một thời gian tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại với chương trình "Cầu thủ nhí" phát sóng trên VTV3 từ ngày 21/9 tới.

Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn được biết đến là cầu thủ có kỹ thuật điêu luyện, từng là gương mặt trụ cột của đội tuyển bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công. Khi còn thi đấu, anh chơi vị trí tiền vệ, thuộc lứa "thế hệ vàng" của bóng đá Việt Nam thập niên 90. Trong sự nghiệp của mình, Hồng Sơn từng đạt nhiều danh hiệu như: Huy chương bạc SEA Games 18 và 20, huy chương bạc Tiger Cup 1998, huy chương đồng Tiger Cup 1996, huy chương đồng SEA Games 19...

Về danh hiệu cá nhân, Hồng Sơn từng là Vua phá lưới giải vô địch quốc gia, Cầu thủ xuất sắc Tiger Cup, Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của châu Á. Anh cũng hai lần giành Quả bóng vàng Việt Nam vào năm 1998, 2000. Sau khi giải nghệ, anh tiếp tục gắn bó với "môn thể thao vua" qua vai trò huấn luyện viên, nhiều lần đồng hành cùng chương trình "Cầu thủ nhí" trong các mùa 2017, 2019 và 2022.

Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3 - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trong vai trò huấn luyện viên Chương trình "Cầu thủ nhí". Ảnh VTV

Ở mỗi mùa giải đã qua, Hồng Sơn luôn để lại dấu ấn với phương pháp huấn luyện vừa nghiêm khắc vừa tràn đầy tình cảm. Anh không chỉ giúp các cầu thủ nhí nâng cao kỹ năng mà còn rèn luyện tinh thần đồng đội và sự kiên trì vượt khó. 

Sau một thời gian lấn sân hoạt động nghệ thuật với "Anh trai vượt ngàn chông gai", trở lại sau ba năm, cựu danh thủ Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ mang đến những chiến lược huấn luyện bài bản hơn, tiếp tục là người “truyền lửa” cho thế hệ mới.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trở lại với Cầu thủ nhí 2025 - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trở lại đồng hành với "Cầu thủ nhí 2025". Ảnh VTV

Trải qua 14 năm phát sóng, Chương trình "Cầu thủ nhí" đã trở thành một trong những sân chơi uy tín dành cho các em nhỏ có niềm đam mê với bóng đá, giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ. Năm 2025, chương trình mang đến với format hấp dẫn cùng sự đồng hành của ba gương mặt quen thuộc và được yêu mến trong nhiều lĩnh vực.

Cùng với HLV Hồng Sơn là "bảo mẫu" Lê Bống và MC Đỗ Kim Phúc. Trong đó, Đỗ Kim Phúc lần đầu tiên tới với chương trình "Cầu thủ nhí", anh là vận động viên bóng đá nghệ thuật (freestyle football) ghi dấu ấn nổi bật tại Việt Nam và quốc tế.

Chương trình "Cầu thủ nhí - Thế hệ tương lai 2025" sẽ phát sóng vào 11h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ ngày 21/9.

Trí ra tù khiến Tiến và Linh "Rô" bất anTrí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.

"Cách em 1 milimet" tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".

Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim "Tây du ký" 1986 cuộc sống hiện tại ra sao?Nữ phát thanh viên lồng tiếng phim 'Tây du ký' 1986 cuộc sống hiện tại ra sao?

GĐXH - NSƯT Kim Tiến là một trong những giọng đọc huyền thoại của Đài truyền hình Việt Nam suốt thập niên 1980 - 1990, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Cùng chuyên mục

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thu

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giả

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất an

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".

Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lan

Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025" nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong mùa Vu lan sẽ có sự tham gia của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Thanh và nhiều giọng ca tên tuổi khác.

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Hân đột nhiên thay đổi thái độ với Viễn vì cho rằng chàng bạn thân đang yêu đương qua mạng.

Xem nhiều

V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi động

V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi động

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đại nhạc hội V Fest dự kiến trở lại với khán giả vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Bị nhầm là giúp việc, Mỹ Anh vẫn quyết chen chân vào hội 'phú bà'

Bị nhầm là giúp việc, Mỹ Anh vẫn quyết chen chân vào hội 'phú bà'

Xem - nghe - đọc
Khoảnh khắc Hòa Minzy, Bình An nhăn nhó vì nâng khẩu pháo nặng

Khoảnh khắc Hòa Minzy, Bình An nhăn nhó vì nâng khẩu pháo nặng

Xem - nghe - đọc
NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'

Xem - nghe - đọc
Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top