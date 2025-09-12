Mới nhất
'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm

Thứ sáu, 10:59 12/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".

Tập 3 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn để lại ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Biên là một trong những người bạn chơi trong nhóm của Tú. Biên sống với bà và bà là chỗ dựa duy nhất của Biên. Nhà Biên có duy nhất một con bê và con bê này được chăm bẵm cho lớn để bán đi lấy tiền cho Biên đi học. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến con bê bị chết. Biên rất buồn, cậu đã khóc mãi vì sự ra đi của con bê.

Tú, Thư và Đức đã tìm mọi lời an ủi để cho Biên bớt buồn. Thư nói hôm sau sẽ mang cho Biên một con mèo, Đức thì hứa sẽ tặng Biên một con cá cờ. Cả nhóm liền hẹn nhau ở nhà Quyên và Đức nói về việc tặng cho Biên một thứ gì đó để khiến Biên hết buồn về sự ra đi của con bê.

Tập 3 Cách em 1 milimet: Biên buồn khi chưa nhận được thư từ bố mẹ - Ảnh 1.

Bách đèo Tú và Đức sang nhà bạn xem mèo. Ảnh VTV

Biên vẫn nhờ Bách và chị gái gửi thư và xem có thư hồi đáp cho mình không nhưng Bách nói cậu lên thị trấn hôm trước nhưng không thấy lá thư nào gửi cho Biên. Dường như Biên đang mong đợi sự hồi đáp từ bố mẹ mình. Biên tỏ ra buồn khi gửi thư mà bố mẹ không trả lời. Tú thấy vậy liền gợi ý Biên nhắn mẹ gửi số điện thoại về rồi qua nhà mình gọi điện thoại cho mẹ cho nhanh.

Trong một lá thư Biên gửi mẹ, Biên nói bố mẹ hãy gửi cho mình một bức ảnh vì lâu rồi cậu bé không được gặp cả hai. Biên sợ thời gian xa cách quá lâu khiến cậu có thể quên mất khuôn mặt của bố mẹ mình.

Tập 3 Cách em 1 milimet: Biên buồn khi chưa nhận được thư từ bố mẹ - Ảnh 2.

Biên cảm thấy buồn vì những lá thư gửi bố mẹ đều chưa có hồi âm. Ảnh VTV

Tú sau đó đã quyết định tặng cho Biên con Tít mà cô đang nuôi. Nhưng ngay tối đó, bà của Biên đã dắt Biên và con bê sang nhà Tú để trả, nói không dám nhận dù mẹ Tú đã nói đỡ cho con gái. Bà Biên bảo con bê nhiều tiền và bà không dám nhận. Bố mẹ Tú thuyết phục mãi bà Biên mới nhận.

"Thôi coi như cô mua nợ con bê này vậy. Khi nào bố mẹ thằng Biên về cô nói chúng nó mang tiền sang trả cho nhà cháu nhé" - bà của Biên xúc động nói.

Ở diễn biến khác, Viễn đến lớp và ngủ gật. Khi đám bạn cùng lớp rủ đá cầu, Viễn từ chối nói buồn ngủ. Mấy cậu bạn nói chắc do Viễn chơi game muộn và từ ngày cưới vợ trên game, Viễn suốt ngày mệt mỏi. Mấy cậu bạn cũng hỏi Viễn đã nhìn thấy mặt vợ mình chưa, nghe nói vợ Viễn rất xinh...

Toàn bộ cuộc nói chuyện đã được Hân nghe thấy và cô tỏ ra không vui. Nhìn Viễn gục mặt ngủ trên bàn, Hân thấy buồn.

Tập 3 Cách em 1 milimet: Biên buồn khi chưa nhận được thư từ bố mẹ - Ảnh 3.

Hân giận Viễn vì cho rằng cậu bạn thân "có vợ" trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Hân càng bực hơn khi sau đó, Tú hỏi: "có phải hôm nay có người gửi thư tình cho anh Viễn không?". Viễn đã đuổi theo làm lành với Hân nhưng không thành công. Tối đó, Viễn lại tìm cách sang nhà Hân để làm rõ mọi chuyện, vì sao lại có vợ trong game và kết hôn nhằm mục đích gì. Cuối cùng thì Hân cũng đã hiểu cho cậu bạn thân.

Tập 4 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 12/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

