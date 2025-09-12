'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Biên gửi nhiều thư cho bố mẹ nhưng chưa có hồi âm
GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Tú và các bạn quyết định tặng con bê cho Biên, trong khi Viễn và Hân nảy sinh bất hòa vì chuyện "có vợ trên mạng".
Tập 3 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn để lại ấn tượng với khán giả. Trong tập phim, Biên là một trong những người bạn chơi trong nhóm của Tú. Biên sống với bà và bà là chỗ dựa duy nhất của Biên. Nhà Biên có duy nhất một con bê và con bê này được chăm bẵm cho lớn để bán đi lấy tiền cho Biên đi học. Tuy nhiên, dịch bệnh đã khiến con bê bị chết. Biên rất buồn, cậu đã khóc mãi vì sự ra đi của con bê.
Tú, Thư và Đức đã tìm mọi lời an ủi để cho Biên bớt buồn. Thư nói hôm sau sẽ mang cho Biên một con mèo, Đức thì hứa sẽ tặng Biên một con cá cờ. Cả nhóm liền hẹn nhau ở nhà Quyên và Đức nói về việc tặng cho Biên một thứ gì đó để khiến Biên hết buồn về sự ra đi của con bê.
Biên vẫn nhờ Bách và chị gái gửi thư và xem có thư hồi đáp cho mình không nhưng Bách nói cậu lên thị trấn hôm trước nhưng không thấy lá thư nào gửi cho Biên. Dường như Biên đang mong đợi sự hồi đáp từ bố mẹ mình. Biên tỏ ra buồn khi gửi thư mà bố mẹ không trả lời. Tú thấy vậy liền gợi ý Biên nhắn mẹ gửi số điện thoại về rồi qua nhà mình gọi điện thoại cho mẹ cho nhanh.
Trong một lá thư Biên gửi mẹ, Biên nói bố mẹ hãy gửi cho mình một bức ảnh vì lâu rồi cậu bé không được gặp cả hai. Biên sợ thời gian xa cách quá lâu khiến cậu có thể quên mất khuôn mặt của bố mẹ mình.
Tú sau đó đã quyết định tặng cho Biên con Tít mà cô đang nuôi. Nhưng ngay tối đó, bà của Biên đã dắt Biên và con bê sang nhà Tú để trả, nói không dám nhận dù mẹ Tú đã nói đỡ cho con gái. Bà Biên bảo con bê nhiều tiền và bà không dám nhận. Bố mẹ Tú thuyết phục mãi bà Biên mới nhận.
"Thôi coi như cô mua nợ con bê này vậy. Khi nào bố mẹ thằng Biên về cô nói chúng nó mang tiền sang trả cho nhà cháu nhé" - bà của Biên xúc động nói.
Ở diễn biến khác, Viễn đến lớp và ngủ gật. Khi đám bạn cùng lớp rủ đá cầu, Viễn từ chối nói buồn ngủ. Mấy cậu bạn nói chắc do Viễn chơi game muộn và từ ngày cưới vợ trên game, Viễn suốt ngày mệt mỏi. Mấy cậu bạn cũng hỏi Viễn đã nhìn thấy mặt vợ mình chưa, nghe nói vợ Viễn rất xinh...
Toàn bộ cuộc nói chuyện đã được Hân nghe thấy và cô tỏ ra không vui. Nhìn Viễn gục mặt ngủ trên bàn, Hân thấy buồn.
Hân càng bực hơn khi sau đó, Tú hỏi: "có phải hôm nay có người gửi thư tình cho anh Viễn không?". Viễn đã đuổi theo làm lành với Hân nhưng không thành công. Tối đó, Viễn lại tìm cách sang nhà Hân để làm rõ mọi chuyện, vì sao lại có vợ trong game và kết hôn nhằm mục đích gì. Cuối cùng thì Hân cũng đã hiểu cho cậu bạn thân.
Tập 4 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 12/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Tùng Dương cover lại hit của Hòa Minzy 'Nỗi đau giữa hoà bình' tại concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra vào tối 15/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
'Vietnam's Next Top Model' tập 7: Thí sinh bước vào thử thách chụp hình với chủ đề Trung thuXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model", các thí sinh bước vào thử thách chụp ảnh với chủ đề Tết Trung thu và nghệ thuật lân sư rồng.
Khán giả sốc trước cảnh Lê Khánh chìm dưới hồ sâu trong tiếng gào khóc tuyệt vọngXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh một lần nữa khẳng định vị thế diễn viên thực lực với hơn 20 năm gắn bó màn ảnh. Ánh mắt, biểu cảm của cô ở những phân đoạn đau đớn, giằng xé nội tâm khiến khán giả thắt lòng.
Đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' tặng vé miễn phí tới 20 nghìn khán giảXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ban tổ chức đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đã có thông báo tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả.
Sau 'Anh trai vượt ngàn chông gai', cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn quay lại chương trình trên VTV3Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau một thời gian tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn trở lại với chương trình "Cầu thủ nhí" phát sóng trên VTV3 từ ngày 21/9 tới.
Trí ra tù khiến Tiến và Linh 'Rô' bất anXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 26 "Có anh, nơi ấy bình yên", Trí trở về sau 6 năm tù, trả 5 triệu đồng khiến Cường “gà” bức xúc, còn Linh “Rô” và Tiến lo ngại bị tranh chấp địa bàn làm ăn.
Mỏ đá của chủ tịch xã bị phát hiện sai phạmXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tập 25 "Có anh, nơi ấy bình yên", mỏ đá của cháu trai ông Thứ bị phát hiện sai phạm, trong khi đó trại lợn Hồng Phát cũng bị người dân phản đối dữ dội.
NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".
Mỹ Linh, Phương Thanh hát về đạo hiếu mùa Vu lanXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025" nhằm khắc sâu đạo hiếu và lòng biết ơn trong mùa Vu lan sẽ có sự tham gia của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Phương Thanh và nhiều giọng ca tên tuổi khác.
Viễn và Hân bắt đầu biết ghen, Tú thể hiện 'không phải dạng vừa'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 3 "Cách em 1 milimet", Hân đột nhiên thay đổi thái độ với Viễn vì cho rằng chàng bạn thân đang yêu đương qua mạng.
V Fest dự kiến trở lại vào ngày 20/9 hứa hẹn 'đại tiệc âm nhạc' đầy sôi độngXem - nghe - đọc
GĐXH - Đại nhạc hội V Fest dự kiến trở lại với khán giả vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.