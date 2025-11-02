Ca sĩ Siu Black lần đầu lên tiếng, sau khi vừa ra viện
GĐXH - Ca sĩ Siu Black chia sẻ vẫn mệt sau xuất viện, đang ăn theo thực đơn do chồng chuẩn bị.
Sáng 2/11, trong cuộc trò chuyện ngắn gọn với VietNamNet qua điện thoại ngay sau khi được xuất viện về nhà tại Kon Tum, ca sĩ Siu Black nói sức khỏe vẫn chưa ổn định.
"Nói chung là tôi chưa được khỏe, đang rất mệt", họa mi núi rừng nói. Chị cho biết đang tuân thủ thực đơn do chồng - ông Nguyễn Đức Hùng chuẩn bị và xin phép chưa tiện chia sẻ thêm. Đây là lần đầu nữ ca sĩ lên tiếng trực tiếp sau biến cố về sức khỏe.
Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, Siu Black sẽ trở về nhà bồi bổ sức khỏe khoảng 1 tháng. Chị dự định trở lại ca hát vào đầu tháng 12.
Siu Black nói cảm ơn đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc chị những ngày qua. Ca sĩ cho biết: "Dù còn mệt nhiều, tôi hồi phục nhanh hơn mong đợi".
Sau khi xuất viện, Siu Black trở về nhà tịnh dưỡng, bồi bổ sức khỏe khoảng một tháng. Chị dự định trở lại ca hát vào đầu tháng 12 và mong tiếp tục với chuyến lưu diễn ở Australia.
Trước đó, sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, trưa 1/11, theo thông tin từ VnExpress, ca sĩ Siu Black đã xuất viện với thể trạng tốt, tinh thần vui vẻ.
Trước khi đổ bệnh, chị miệt mài đi hát, giao lưu với fan ở các tỉnh thành, như Quảng Trị, Pleiku, tham gia biểu diễn ở các giáo xứ địa phương nơi chị đến. Dịp giỗ tổ sân khấu, chị về TP HCM cúng tổ và thăm nhà mới sửa của đồng nghiệp thân thiết - Phương Thanh. "Lúc cả hai gặp nhau, sức khỏe chị Siu vẫn tốt và khoe mới có thêm cháu nội", Phương Thanh nói.
Theo chồng ca sĩ - ông Đức Hùng, ngày thường, vợ ông vẫn uống thuốc điều trị thấp khớp, tiểu đường. Nếu không đi hát, ca sĩ ở nhà chơi với cháu, cùng chồng chăm sóc đàn lợn. "Có lẽ vợ tôi thường đi diễn, quên uống thuốc, lại suy nghĩ nhiều việc nên sức khỏe giảm sút", ông nói.
