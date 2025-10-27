Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng ra sao?

VnExpress cho biết ca sĩ Siu Black, 58 tuổi, nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu tại nhà, hiện nằm ở phòng Hồi sức chống độc, theo gia đình cho biết.

Trang này dẫn lời từ chồng ca sĩ Siu Black - ông Đức Hùng - cho biết khoảng một tuần trước phát hiện vợ ngất xỉu tại nhà nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới) cấp cứu. Lúc đó, ca sĩ trong tình trạng hôn mê.

Sáng 27/10, người nhà xin chuyển Siu Black về bệnh viện ở Gia Lai. Ca sĩ được chẩn đoán suy thận, suy tim, tràn dịch màng phổi, tiểu đường. "Hiện vợ tôi không còn hôn mê nhưng sức khỏe suy giảm nghiêm trọng", ông Hùng cho biết. Chồng con túc trực chăm sóc ca sĩ.

Ca sĩ Siu Black trong hậu trường biểu diễn cho một chương trình dành cho cộng đồng giáo xứ ở Quảng Ngãi, hôm 19/10.

Về nguyên nhân, trên VietnamNet ông Hùng cho biết thêm đây là biến chứng nặng từ bệnh thận mãn tính mà Siu Black đã điều trị từ lâu. "Cách đây 2 tháng đã cấp cứu rồi nhưng giờ phát nặng. Bác sĩ phải chọc vào để hút hết dịch ra", ông nói. Các bác sĩ tại bệnh viện cho biết đây là trường hợp rất nặng, đòi hỏi nỗ lực cứu chữa tối đa.

Hôm 19/10, ca sĩ vẫn biểu diễn trong một chương trình cộng đồng giáo xứ ở quê nhà. Siu Black vốn bị huyết áp cao, tiểu đường, thấp khớp. Vì vậy, năm 2019, chị từng cho biết quyết tâm giảm cân để giữ sức khỏe, theo chế độ bác sĩ tư vấn riêng, uống thuốc mỗi ngày. Ngôi sao đưa tin.

Siu Black quê ở Kon Tum (Quảng Ngãi mới), người dân tộc Ba Na. Chị trưởng thành từ các hoạt động ca hát quần chúng, theo đuổi dòng nhạc rock, nổi tiếng với phong cách trình diễn "máu lửa". Ca sĩ ra mắt các album Ru ta ngậm ngùi (2000), Mặt trời trong Siu (2007), K'Bing ơi (2011), làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc như Vietnam Idol, The Winner Is .

Năm 2012, Siu Black thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát mang tên Siu Black - Khát khao môi hồng. Năm 2013, chị vướng lùm xùm vỡ nợ hàng tỷ đồng, từng biểu diễn trong tình trạng bị chủ nợ bao vây dưới khán đài. Vì nợ nần, sau thời gian làm việc tại TP HCM, Siu Black trở về quê nhà. Ngoài đi hát, hiện "Họa mi núi rừng" làm rẫy cà phê, nuôi heo, cá để trang trải cuộc sống hàng ngày.