Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Hoàng Triều Dương) nhờ em trai sang sửa căn bếp cho chị dâu. Biết chồng vẫn còn lo lắng, quan tâm tới mình, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhớ chồng và ghen tuông khi chồng chụp ảnh cùng nữ đồng nghiệp, cô dò hỏi tình hình của Toàn nhưng được em chồng khuyên gọi điện thẳng cho Toàn để hỏi thăm.
Trước khi đi, Kim Ngân khuyên Trúc Lam đừng để mất Toàn nếu cô thực sự yêu chồng. Kim Ngân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh vì cô mạnh mẽ và là người phụ nữ chu toàn, nhưng vẫn không quên nhắc Mỹ Anh phải biết quan tâm tới bản thân.
Tập 34 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 27/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 29 phút trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mìnhGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịchCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.
NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Đại tá, NSND Vi Hoa mang tiếng hát hơn 30 năm sưởi ấm biên cương, tri ân đồng đội và quê hương.
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bốGiải trí - 18 giờ trước
Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"Giải trí - 21 giờ trước
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.
Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.