Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Thứ hai, 10:48 27/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim lên sóng tối nay (27/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) không trốn được "tiểu tam" Linh (Lan Phương) được nữa bởi thay vì tiến tới gần Đăng thì Linh chọn làm bạn với vợ Đăng. Chắc Linh nghĩ làm vậy thì Đăng sẽ thấy an toàn hơn hoặc cũng có thể đây là màn khẳng định của Linh là Đăng phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị "bán đứng" bất cứ lúc nào.
Đăng háo hức đến chỗ hẹn ăn trưa với Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng choáng váng khi bắt gặp Linh đã ngồi chờ sẵn cùng vợ mình nên phải miễn cưỡng chào hỏi. Thấy cả hai người phụ nữ cười nói với nhau, Đăng không khỏi thắc mắc.
Đăng choáng váng khi bắt gặp Linh ' tiểu tam ' bên cạnh Mỹ Anh Trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 1.

Đăng bất ngờ khi thấy Linh đang ngồi với Mỹ Anh.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Hoàng Triều Dương) nhờ em trai sang sửa căn bếp cho chị dâu. Biết chồng vẫn còn lo lắng, quan tâm tới mình, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhớ chồng và ghen tuông khi chồng chụp ảnh cùng nữ đồng nghiệp, cô dò hỏi tình hình của Toàn nhưng được em chồng khuyên gọi điện thẳng cho Toàn để hỏi thăm. 

Đăng choáng váng khi bắt gặp Linh ' tiểu tam ' bên cạnh Mỹ Anh Trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 2.

Trúc Lam cố gắng hỏi tin tức của Toàn nhưng em chồng nói nên gọi điện trực tiếp.

 Trong khi đó, Kim Ngân (Việt Hoa) quyết định chia tay mọi người để về quê. Rời xa thành phố, Kim Ngân đã chọn quay về với bố mẹ để bình tĩnh và xây dựng lại cuộc sống mới, hy vọng sẽ bớt khắc nghiệt hơn.

Trước khi đi, Kim Ngân khuyên Trúc Lam đừng để mất Toàn nếu cô thực sự yêu chồng. Kim Ngân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh vì cô mạnh mẽ và là người phụ nữ chu toàn, nhưng vẫn không quên nhắc Mỹ Anh phải biết quan tâm tới bản thân.

Đăng choáng váng khi bắt gặp Linh ' tiểu tam ' bên cạnh Mỹ Anh Trong Gió ngang khoảng trời xanh - Ảnh 3.

Kim Ngân chia tay mọi người để trở về quê sống cùng bố mẹ.

Tập 34 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 27/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

GĐXH - MC Phí Linh là gương mặt thân quen với khán giả VTV nhưng đây là lần đầu tiên cô dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp.

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

GĐXH - Trong tập 1 phim "Lằn ranh", Bí thư Tỉnh ủy Việt Đông - Trần Sơn đặc biệt quan tâm tới phiên toà xét xử một lãnh đạo huyện nhận hối lộ và tiếp tay cho doanh nghiệp.


T.Hằng (th)
'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

'Lằn ranh' mới nhất (tập 1): Bí thư tỉnh Việt Đông quan tâm tới phiên tòa xét xử lãnh đạo huyện nhận hối lộ

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?

Bất ngờ trước thành tích học tập của nam diễn viên quê Thanh Hóa, vai Tạ trong phim 'Mưa đỏ'

Bất ngờ trước thành tích học tập của nam diễn viên quê Thanh Hóa, vai Tạ trong phim 'Mưa đỏ'

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nay

Xem - nghe - đọc - 29 phút trước

GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túy

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịch

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.

NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Đại tá, NSND Vi Hoa mang tiếng hát hơn 30 năm sưởi ấm biên cương, tri ân đồng đội và quê hương.

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí - 18 giờ trước

Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ bé

Thế giới showbiz

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

MC Khánh Vy gây chú ý khi dẫn chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia 2025'

Giải trí
Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025

Giải trí
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bố

Giải trí
Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Xem - nghe - đọc

