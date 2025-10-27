Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ Anh

Trong trích đoạn giới thiệu tập 34 "Gió ngang khoảng trời xanh", tập phim lên sóng tối nay (27/10), Đăng (Doãn Quốc Đam) không trốn được "tiểu tam" Linh (Lan Phương) được nữa bởi thay vì tiến tới gần Đăng thì Linh chọn làm bạn với vợ Đăng. Chắc Linh nghĩ làm vậy thì Đăng sẽ thấy an toàn hơn hoặc cũng có thể đây là màn khẳng định của Linh là Đăng phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ bị "bán đứng" bất cứ lúc nào.

Đăng háo hức đến chỗ hẹn ăn trưa với Mỹ Anh (Phương Oanh) nhưng choáng váng khi bắt gặp Linh đã ngồi chờ sẵn cùng vợ mình nên phải miễn cưỡng chào hỏi. Thấy cả hai người phụ nữ cười nói với nhau, Đăng không khỏi thắc mắc.

Đăng bất ngờ khi thấy Linh đang ngồi với Mỹ Anh.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Toàn (Hoàng Triều Dương) nhờ em trai sang sửa căn bếp cho chị dâu. Biết chồng vẫn còn lo lắng, quan tâm tới mình, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhớ chồng và ghen tuông khi chồng chụp ảnh cùng nữ đồng nghiệp, cô dò hỏi tình hình của Toàn nhưng được em chồng khuyên gọi điện thẳng cho Toàn để hỏi thăm.

Trúc Lam cố gắng hỏi tin tức của Toàn nhưng em chồng nói nên gọi điện trực tiếp. Trong khi đó, Kim Ngân (Việt Hoa) quyết định chia tay mọi người để về quê. Rời xa thành phố, Kim Ngân đã chọn quay về với bố mẹ để bình tĩnh và xây dựng lại cuộc sống mới, hy vọng sẽ bớt khắc nghiệt hơn.

Trước khi đi, Kim Ngân khuyên Trúc Lam đừng để mất Toàn nếu cô thực sự yêu chồng. Kim Ngân cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Mỹ Anh vì cô mạnh mẽ và là người phụ nữ chu toàn, nhưng vẫn không quên nhắc Mỹ Anh phải biết quan tâm tới bản thân.

Kim Ngân chia tay mọi người để trở về quê sống cùng bố mẹ.

Tập 34 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 27/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

