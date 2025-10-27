Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình

Mới nhất
GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.

Nhận vai Thương vì muốn một lần được làm việc với đạo diễn Khương Ngọc

Chào Băng Di, thời gian gần đây chị trở lại với vai Thương trong phim của đạo diễn Khương Ngọc, vậy cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn này?

- Từ sau khi thực hiện xong phim "Đất rừng Phương Nam", tôi không nhận bất kỳ phim ảnh nào do tập trung vào chuyện kinh doanh. Mọi thứ trên cuộc đời đều bắt nguồn từ chữ duyên. Tôi rất có niềm tin vào sự sắp đặt của ông trời. Cuối năm ngoái, tôi có suy nghĩ quay lại đóng phim, dù trước đó nghĩ sẽ dành cho công việc kinh doanh nhưng sau 3 năm thì công việc kinh doanh cũng đã đi vào sự ổn định nên tôi cảm thấy mình cần sống cho đam mê, bản thân, sự nghiệp của mình.

Nghĩ là vậy nhưng mình không biết có may mắn có kịch bản hay hay không. Tôi cũng nhận được vài lời mời nhưng tôi muốn, khi đọc kịch bản phải cảm được nhân vật, cảm giác mình và đó thuộc về nhau. Rồi một ngày tôi nhận được lời mời của đạo diễn Khương Ngọc và nhận vai diễn từ đó.

Băng Di từng bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình - Ảnh 2.

Băng Di từng thành công với vai Tư Mắm trong 'Đất rừng phương Nam'.

Với vai Thương, chị đã hết mình cho vai diễn chưa?

- Tôi nhận vai diễn vì muốn một lần làm việc với Khương Ngọc vì đạo diễn này có tư duy mới lạ, táo bạo và dám làm con đường riêng. Thứ 2, tôi muốn có cơ hội "được làm việc" với những người gạo cội trong nghề như: Chị Việt Hương, cô Hồng Đào, chị Lê Khánh, anh Tuấn Khải, chú Hữu Châu... trong mắt tôi là những biểu tượng diễn xuất. Nếu mình có được cơ hội đứng cùng khung hình với những người này thì tại sao lại không? Đó là những điều thú vị để tôi gật đầu.

Trong phim có phân cảnh bùng nổ là cảnh Thương bị chính thất đến đánh ghen, phân cảnh đó chị cảm giác ra sao?

- Thực tế, tôi thấy quay phân đoạn nào cũng nặng kinh khủng. Những ngày quay xong như hết pin luôn. Nhân vật này không mệt về thể lực mà mệt về tinh thần, đòi hỏi mình phải nhập vào  nhân vật. Thương có quá nhiều áp lực, sự giằng xé về nội tâm nên trong những ngày quay tôi khá mệt vì tâm lý quá nặng.

Băng Di từng bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình - Ảnh 4.

Diễn viên Băng Di

Mắc bệnh trầm cảm và phải đối mặt trong đau đớn

Để vào được vai Thương có diễn biến tâm lý nặng như vậy, Băng Di tìm chất liệu thế nào?

- Ai theo dõi tôi vào giai đoạn 2016-2017 thì biết tôi từng nói với báo chí rằng tôi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú vì muốn chữa chứng trầm cảm của mình. Thời điểm đó, bạn thân là ca sĩ Trang Pháp khuyên tôi nên tham gia. Đây là cơ hội để tôi tách biệt với cuộc sống bên ngoài, tập trung cho cuộc chơi và quên đi những phiền muộn.

Sau khi tham gia cuộc thi, tôi có những tiến triển tích cực và bản thân bắt đầu sống cân bằng hơn. Thực tế, ai bị bệnh trầm cảm đều buồn và khổ vì người xung quanh không thấu hiểu được, không chia sẻ được. Đó là cái khó nhất của người trầm cảm. Chính bản thân những người trầm cảm, trong đó có tôi phải tự chiến đấu và giữ để "ngòi nổ" không bị bung ra.

Băng Di từng bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình - Ảnh 5.

Băng Di mắc bệnh trầm cảm và phải tự chữa cho bản thân.

Riêng bản thân tôi, khoảng 2-3 năm gần đây, tôi tập trung vào kinh doanh, chuyện kinh doanh khác với nghệ thuật, nghệ thuật làm xong mình nhẹ đầu lắm. Ví dụ mình đi làm nghệ thuật ;àm xong mình uống ly cocktail, về ngủ là thoải mái. Nhưng kinh doanh thì không phải vậy, lúc nào cũng nghĩ đến chiến lược của tuần này, tháng sau, nghĩ về doanh số, nhân sự, thuế, rất nhiều thứ nên đầu óc của mình không được nghỉ ngơi, lúc nào cũng căng thẳng. Những năm qua cũng có lúc tôi bị kích hoạt "ngòi nổ" đó trở lại. Tức là tôi bị quá căng thẳng, nó phần nào kích "trái bom" trong người tôi. Các loại thuốc về trầm cảm chỉ điều hòa về thần kinh, triệu chứng thôi thôi, còn gốc rễ không thể điều trị bằng thuốc được nên tôi phải mất một năm thả lỏng để đưa bản thân về chế độ bình thường.

Nhưng khi đóng vai người bị trầm cảm trong phim này, tôi lại phải đối mặt với nó một lần nữa. Tôi phải nhớ lại những lúc mình lên cơn như thế nào, cơ thể mình mệt mỏi ra sao?... Và tôi lại bị tái phát.

Băng Di có kỳ vọng qua vai diễn của mình mọi người sẽ hiểu hơn về bệnh trầm cảm?

- Tôi nghĩ là khó. Tôi không nghĩ rằng một vai diễn có thể thực hiện sứ mệnh tuyên truyền về căn bệnh trầm cảm. Vai diễn Thương chưa đủ khả năng và điều kiện làm điều đó. Tôi chỉ muốn làm tốt nhân vật Thương này mà thôi. Tôi cũng không muốn nhân vật của mình mang sứ mệnh to lớn gì cả, chỉ là muốn mọi người hiểu thêm về căn bệnh trầm cảm sau sinh, chia sẻ với họ và giúp đỡ họ vượt qua điều căn bệnh đó.

Băng Di từng bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình - Ảnh 6.

Băng Di cân bằng lại cảm xúc để tập trung cho công việc.

Được biết, Băng Di 'mát tay' về kinh doanh, vậy chị có dự định đầu tư phim không?

- Theo tôi thấy lĩnh vực phim có tiềm năng nhưng đòi hỏi người đầu tư phải có gan lớn. Bạn thấy đó, một vài tỷ có thể mở quán, nhà hàng nhưng phim là câu chuyện của mấy chục tỷ và  có yếu tố hên xui. Ví dụ làm kinh doanh ra mắt một sản phẩm, khách hàng chưa thích lắm thì ta có thể điều chỉnh và làm lại. Nhưng làm phim thì hoàn toàn khác, nếu thất bại là thất bại và hoàn toàn không có cách nào sửa được. Ngay cả nhà phát hành sau 1-2 tuần mà phim không bán được vé thì phải chấp nhận rời rạp, chấp nhận lỗ. Bản thân tôi có nghĩ đến đầu tư phim nhưng tôi vẫn cần thời gian nghiên cứu kỹ hơn. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đầu tư cho anh Khương Ngọc.

Cảm ơn Băng Di về cuộc trò chuyện này!

Ảnh: NVCC

