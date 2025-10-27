Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mình
GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Nhận vai Thương vì muốn một lần được làm việc với đạo diễn Khương Ngọc
Chào Băng Di, thời gian gần đây chị trở lại với vai Thương trong phim của đạo diễn Khương Ngọc, vậy cơ duyên nào đưa chị đến với vai diễn này?
- Từ sau khi thực hiện xong phim "Đất rừng Phương Nam", tôi không nhận bất kỳ phim ảnh nào do tập trung vào chuyện kinh doanh. Mọi thứ trên cuộc đời đều bắt nguồn từ chữ duyên. Tôi rất có niềm tin vào sự sắp đặt của ông trời. Cuối năm ngoái, tôi có suy nghĩ quay lại đóng phim, dù trước đó nghĩ sẽ dành cho công việc kinh doanh nhưng sau 3 năm thì công việc kinh doanh cũng đã đi vào sự ổn định nên tôi cảm thấy mình cần sống cho đam mê, bản thân, sự nghiệp của mình.
Nghĩ là vậy nhưng mình không biết có may mắn có kịch bản hay hay không. Tôi cũng nhận được vài lời mời nhưng tôi muốn, khi đọc kịch bản phải cảm được nhân vật, cảm giác mình và đó thuộc về nhau. Rồi một ngày tôi nhận được lời mời của đạo diễn Khương Ngọc và nhận vai diễn từ đó.
Với vai Thương, chị đã hết mình cho vai diễn chưa?
- Tôi nhận vai diễn vì muốn một lần làm việc với Khương Ngọc vì đạo diễn này có tư duy mới lạ, táo bạo và dám làm con đường riêng. Thứ 2, tôi muốn có cơ hội "được làm việc" với những người gạo cội trong nghề như: Chị Việt Hương, cô Hồng Đào, chị Lê Khánh, anh Tuấn Khải, chú Hữu Châu... trong mắt tôi là những biểu tượng diễn xuất. Nếu mình có được cơ hội đứng cùng khung hình với những người này thì tại sao lại không? Đó là những điều thú vị để tôi gật đầu.
Trong phim có phân cảnh bùng nổ là cảnh Thương bị chính thất đến đánh ghen, phân cảnh đó chị cảm giác ra sao?
- Thực tế, tôi thấy quay phân đoạn nào cũng nặng kinh khủng. Những ngày quay xong như hết pin luôn. Nhân vật này không mệt về thể lực mà mệt về tinh thần, đòi hỏi mình phải nhập vào nhân vật. Thương có quá nhiều áp lực, sự giằng xé về nội tâm nên trong những ngày quay tôi khá mệt vì tâm lý quá nặng.
Mắc bệnh trầm cảm và phải đối mặt trong đau đớn
Để vào được vai Thương có diễn biến tâm lý nặng như vậy, Băng Di tìm chất liệu thế nào?
- Ai theo dõi tôi vào giai đoạn 2016-2017 thì biết tôi từng nói với báo chí rằng tôi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú vì muốn chữa chứng trầm cảm của mình. Thời điểm đó, bạn thân là ca sĩ Trang Pháp khuyên tôi nên tham gia. Đây là cơ hội để tôi tách biệt với cuộc sống bên ngoài, tập trung cho cuộc chơi và quên đi những phiền muộn.
Sau khi tham gia cuộc thi, tôi có những tiến triển tích cực và bản thân bắt đầu sống cân bằng hơn. Thực tế, ai bị bệnh trầm cảm đều buồn và khổ vì người xung quanh không thấu hiểu được, không chia sẻ được. Đó là cái khó nhất của người trầm cảm. Chính bản thân những người trầm cảm, trong đó có tôi phải tự chiến đấu và giữ để "ngòi nổ" không bị bung ra.
Riêng bản thân tôi, khoảng 2-3 năm gần đây, tôi tập trung vào kinh doanh, chuyện kinh doanh khác với nghệ thuật, nghệ thuật làm xong mình nhẹ đầu lắm. Ví dụ mình đi làm nghệ thuật ;àm xong mình uống ly cocktail, về ngủ là thoải mái. Nhưng kinh doanh thì không phải vậy, lúc nào cũng nghĩ đến chiến lược của tuần này, tháng sau, nghĩ về doanh số, nhân sự, thuế, rất nhiều thứ nên đầu óc của mình không được nghỉ ngơi, lúc nào cũng căng thẳng. Những năm qua cũng có lúc tôi bị kích hoạt "ngòi nổ" đó trở lại. Tức là tôi bị quá căng thẳng, nó phần nào kích "trái bom" trong người tôi. Các loại thuốc về trầm cảm chỉ điều hòa về thần kinh, triệu chứng thôi thôi, còn gốc rễ không thể điều trị bằng thuốc được nên tôi phải mất một năm thả lỏng để đưa bản thân về chế độ bình thường.
Nhưng khi đóng vai người bị trầm cảm trong phim này, tôi lại phải đối mặt với nó một lần nữa. Tôi phải nhớ lại những lúc mình lên cơn như thế nào, cơ thể mình mệt mỏi ra sao?... Và tôi lại bị tái phát.
Băng Di có kỳ vọng qua vai diễn của mình mọi người sẽ hiểu hơn về bệnh trầm cảm?
- Tôi nghĩ là khó. Tôi không nghĩ rằng một vai diễn có thể thực hiện sứ mệnh tuyên truyền về căn bệnh trầm cảm. Vai diễn Thương chưa đủ khả năng và điều kiện làm điều đó. Tôi chỉ muốn làm tốt nhân vật Thương này mà thôi. Tôi cũng không muốn nhân vật của mình mang sứ mệnh to lớn gì cả, chỉ là muốn mọi người hiểu thêm về căn bệnh trầm cảm sau sinh, chia sẻ với họ và giúp đỡ họ vượt qua điều căn bệnh đó.
Được biết, Băng Di 'mát tay' về kinh doanh, vậy chị có dự định đầu tư phim không?
- Theo tôi thấy lĩnh vực phim có tiềm năng nhưng đòi hỏi người đầu tư phải có gan lớn. Bạn thấy đó, một vài tỷ có thể mở quán, nhà hàng nhưng phim là câu chuyện của mấy chục tỷ và có yếu tố hên xui. Ví dụ làm kinh doanh ra mắt một sản phẩm, khách hàng chưa thích lắm thì ta có thể điều chỉnh và làm lại. Nhưng làm phim thì hoàn toàn khác, nếu thất bại là thất bại và hoàn toàn không có cách nào sửa được. Ngay cả nhà phát hành sau 1-2 tuần mà phim không bán được vé thì phải chấp nhận rời rạp, chấp nhận lỗ. Bản thân tôi có nghĩ đến đầu tư phim nhưng tôi vẫn cần thời gian nghiên cứu kỹ hơn. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ đầu tư cho anh Khương Ngọc.
Cảm ơn Băng Di về cuộc trò chuyện này!
Ảnh: NVCC
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 29 phút trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước
GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ AnhGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịchCâu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.
NSND, Đại tá Vi Hoa: Từ cô gái nghèo đi xe thủng lốp đến 'huyền thoại biên phòng'Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước
Đại tá, NSND Vi Hoa mang tiếng hát hơn 30 năm sưởi ấm biên cương, tri ân đồng đội và quê hương.
Nam diễn viên từng được Việt Hương yêu thầm, tình duyên lận đận, 2 lần cưới hụt, 50 tuổi chuẩn bị làm bốGiải trí - 18 giờ trước
Ở tuổi 50 sau rất nhiều lận đận về tình duyên, 2 lần cưới hụt, cuối cùng nam diễn viên cũng nhận cái kết ngọt ngào khi chuẩn bị lên chức bố và có hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi.
Lâm Vỹ Dạ tiết lộ chuyện ở nhà 'chỉ cần nói, con đều phải nghe ngay'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Lâm Vỹ Dạ mới đây có tham gia chương trình "Trường học siêu sao" với tư cách là giáo viên. Cô tiết lộ bản thân ở nhà nói con đều nghe lời nhưng trên trường học lại khác.
Nữ ca sĩ Viết tiếp câu chuyện hòa bình: "Có thể cuộc sống tôi đã rẽ hướng khác"Giải trí - 21 giờ trước
"Tôi thừa nhận sự thiếu trải nghiệm khiến tôi dễ bị chi phối" – Duyên Quỳnh nói.
Chân dung người đẹp gốc Cà Mau ghi danh tại Hoa hậu Liên lục địa 2025Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ về người đẹp 22 tuổi đến từ Cà Mau - Nguyễn Thị Thu Ngân - sẽ tham gia cuộc thi Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) vào tháng 1 năm sau.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.