Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạ

Thời gian qua, Hoa hậu H'Hen Niê khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải hai bức hình cho thấy mặt, môi và nhiều vùng khác trên cơ thể mẩn đỏ, sưng nề - biểu hiện điển hình của bệnh nổi mề đay sau sinh. Bên cạnh nhiều ý kiến đồng cảm tình trạng mẹ bỉm nhưng cũng có bình luận có phần xót xa cho rằng nàng hậu "biến dạng" sau sinh.

Tuy nhiên, thay vì than thở, nàng hậu lại chia sẻ mọi chuyện bằng tinh thần lạc quan, chân thật: "Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha".

Về hình ảnh chia sẻ, Hen lý giải đó là khi về nhà, lu bu chuyện nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp nên không có thời gian chăm sóc bản thân.

Hoa hậu H'Hen Niê không sợ xấu khi mẹ bỉm dám nói thật về bệnh tình sau sinh.

Theo chia sẻ của H'Hen Niê, thời gian ở cữ cô được chăm sóc kỹ nên sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, khi trở lại cuộc sống thường ngày, việc tự mình lo toan mọi thứ khiến cơ thể mệt mỏi và xuất hiện triệu chứng nổi mề đay. "Mẹ bầu sau sinh cần được chăm sóc kỹ hơn, để khi về nhà có đủ sức khỏe mà lo cho con và gia đình", nàng hậu nhắn nhủ.

Theo các chuyên gia da liễu, nổi mề đay sau sinh là hiện tượng không hiếm, cứ 10 mẹ bỉm thì có 1 người gặp phải. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thay đổi nội tiết tố, suy giảm miễn dịch và căng thẳng tâm lý. Dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng nếu để kéo dài hoặc điều trị sai cách, mề đay có thể dẫn đến viêm da, nhiễm trùng và ảnh hưởng giấc ngủ, tinh thần của người mẹ.

Câu chuyện của H'Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chọn giấu bệnh hay né tránh, cô chia sẻ kinh nghiệm của mình để các mẹ bỉm khác hiểu rằng việc gặp vấn đề sức khỏe sau sinh là điều hoàn toàn bình thường.

Vợ chồng H'Hen Niê và Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh con gái đầu lòng tròn 1 tháng tuổi.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Năm 2019, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). Ngoài hoạt động người mẫu, H'Hen Niê từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên và giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Người đẹp còn lấn sân điện ảnh với vai đả nữ trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên, đồng thời theo đuổi ca hát. Tháng 5/2025, cô ra mắt MV "Con sinh ra là để phi thường", kỷ niệm lần đầu làm mẹ.

Đến 20/9, vợ chồng nàng hậu hạnh phúc thông báo tin vui con gái chào đời, đặt tên Harley. Mới đây, cặp đôi đã tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho con gái.