Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Cô viết: "Cùng chàng trai của mẹ đi tham quan các trường đại học, một hành trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Ghé lại UCI, nơi mẹ từng học, để con cảm nhận sớm không khí của giảng đường và khởi đầu cho hành trình nộp đơn vào đại học sắp tới. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà con đã chuẩn bị bước vào chặng đường của riêng mình rồi. Dù con đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở bên, cùng con đi qua từng cột mốc quan trọng của cuộc đời. Yêu lắm tình yêu lớn của mẹ".