Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ

Thứ hai, 17:41 27/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm được cậu và mẹ đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ, đây là giai đoạn quan trọng nên gia đình luôn đồng hành và quan tâm đến Bảo Nam.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 1.Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

GĐXH - Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 2.

Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm khiến khán giả ngỡ ngàng với vóc dáng "trổ giò" ở tuổi 17. Trên trang cá nhân, Jennifer Phạm chia sẻ việc đưa Bảo Nam đi chọn trường Đại học.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 3.

Cô viết: "Cùng chàng trai của mẹ đi tham quan các trường đại học, một hành trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Ghé lại UCI, nơi mẹ từng học, để con cảm nhận sớm không khí của giảng đường và khởi đầu cho hành trình nộp đơn vào đại học sắp tới. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà con đã chuẩn bị bước vào chặng đường của riêng mình rồi. Dù con đi đến đâu, mẹ vẫn luôn ở bên, cùng con đi qua từng cột mốc quan trọng của cuộc đời. Yêu lắm tình yêu lớn của mẹ".

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 4.

Khi chia sẻ hình ảnh này, nhiều người cảm thán về sắc vóc của con trai Jennifer Phạm. Đồng thời nhiều người cũng gửi lời chúc đến việc học hành của Bảo Nam.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 5.

Không chỉ nổi bật về vẻ ngoài, Bảo Nam còn có thành tích học tập xuất sắc. Jennifer Phạm từng tự hào chia sẻ hình ảnh con trai khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học cơ sở ở Mỹ.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 6.

Con trai Jennifer chững chạc bên mẹ và cậu ruột.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 7.

Trước đó, cậu được gia đình đưa đi mua xe để bước vào chặng đường mới.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 8.

Ảnh: FBNV

Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học - Ảnh 9.Cuộc sống viên mãn tuổi 40 của Hoa hậu Jennifer Phạm

GĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm mới đây đã chia sẻ cảm xúc khi đón tuổi 40. Cô thừa nhận đã không còn ở độ tuổi "trẻ mãi không già".

Đỗ Quyên
