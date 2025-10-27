Con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ
GĐXH - Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm được cậu và mẹ đưa đi chọn trường Đại học ở Mỹ, đây là giai đoạn quan trọng nên gia đình luôn đồng hành và quan tâm đến Bảo Nam.
Ca sĩ Siu Black nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện tại khiến nhiều người lo lắng ra sao?Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Siu Black, 58 tuổi, nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu tại nhà, hiện nằm ở phòng Hồi sức chống độc, theo gia đình cho biết.
Sức hút của 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025Giải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Hàng trăm người dân và du khách đã đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam để xếp hàng chờ lấy vé xem phim miễn phí hai bộ phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không”.
Động thái gây chú ý của H'Hen Niê sau chia sẻ về bệnh lạGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Chia sẻ hình ảnh mặt sưng sau sinh, H'Hen Niê thể hiện sự lạc quan: "Ở cữ là siêu đẹp, siêu khỏe nha".
Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phụcGiải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Sáng 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc về tình trạng xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa trong thời gian gần đây.
Điều đặc biệt của bộ phim 'Lằn ranh' được phát sóng tập đầu vào tối nayXem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Bộ phim về đề tài chính luận "Lằn ranh" quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng được "chọn mặt gửi vàng'' sẽ lên sóng VTV1 từ hôm nay (27/10).
NSƯT Sĩ Tiến: Không sợ bị so sánh khi dựng 'Quân khu Nam Đồng'Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
GĐXH - NSƯT Sĩ Tiến cho biết, kịch chỉ chọn một lát cắt của nguyên gốc để phát triển, làm sao ra được khí thế, khát vọng và tuổi trẻ thời ấy nhưng cũng không được quá xa lạ với thời nay.
Song Luân và Mono nín thở nằm chờ lệnh 'đánh' tội phạm ma túyXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Tập 14 "Chiến sĩ quả cảm" với chủ đề “Trận đánh đồi Rồng” đã đưa các chiến sĩ nhập vai vào những trải nghiệm đầy kịch tích khi tham gia “Đại án” lấy cảm hứng từ chuyên án gây chấn động trước đây.
Đăng choáng váng khi thấy Linh 'tiểu tam' đang bên cạnh Mỹ AnhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Trong "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 34, Đăng đến nơi hẹn với Mỹ Anh nhưng điều không mong muốn đã xảy ra khi thấy Linh ngồi cùng vợ mình.
Tư Mắm 'Đất rừng phương Nam' bị bệnh trầm cảm tái phát nhiều lần, phải tự cứu mìnhGiải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Băng Di mới đây đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi vào vai Thương - bị trầm cảm sau sinh trong phim "Cục vàng của ngoại" của đạo diễn Khương Ngọc. Sau thành công của phim "Đất rừng phương Nam", cô trở lại và kể câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đưa 'Quân khu Nam Đồng' lần đầu lên sân khấu kịchCâu chuyện văn hóa - 21 giờ trước
GĐXH - "Quân khu Nam Đồng rất khó chuyển thể. Khó không phải ở kinh nghiệm hay kỹ thuật mà đó là câu chuyện dàn trải của cả một thế hệ với rất nhiều nhân vật nhưng không có nhân vật chính", nhà văn Phạm Ngọc Tiến nói về thách thức khi đưa tác phẩm nổi tiếng này lên sân khấu kịch.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.