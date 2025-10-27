Cục trưởng Xuân Bắc: Cần xử lý nghiêm những sản phẩm phản cảm trong ca từ, trang phục

Bộ Văn hóa vào cuộc lập lại trật tự với những bài hát lệch chuẩn, phản cảm

Vào ngày 27/10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc quan trọng về vấn đề xử lý nghiêm sản phẩm phản cảm. Nhiều ca khúc có lời lẽ lệch chuẩn văn hóa đã được biểu diễn và phát tán trên không gian mạng gần đây.

Cụ thể, với nội dung ca khúc do ca sĩ Jack trình diễn ngày 16/10 tại Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - khẳng định có dấu hiệu vi phạm. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ xem xét, xử lý nghiêm khắc các nội dung phản cảm, vi phạm các quy định pháp luật.

Thứ nhất, bài hát mà Jack cho là ngẫu hứng biểu diễn trong chương trình "Moonlit childhood" không hề ngẫu hứng. Bởi ca sĩ nhảy rất nhịp nhàng với đội múa phụ họa nhảy. Nếu ngẫu hứng thì không thể nào nhảy với dancer nhịp nhàng như thế được.

Thứ 2, nội dung bài hát có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chưa bàn đến việc ca khúc này có nằm trong danh sách được Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chấp thuận hay không, chỉ riêng ca từ đã có rất nhiều câu từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp. Ông Tự Do khẳng định "ngay từ ca từ, chúng tôi đã thấy có vấn đề".

HIEUTHUHAI, Jack,... là những nghệ sĩ bị nhắc nhở về câu từ phản cảm.

Theo ông, phía đơn vị tổ chức từng có giải trình đăng tải trên báo chí, nhưng "các nội dung này còn mang tính chống chế, thiếu thuyết phục". Ông dẫn chứng: "Ví dụ như câu Lào gì cũng tôn - qua kiểm tra kỹ lưỡng, kể cả khi giảm tốc độ phát để nghe rõ thì ca sĩ vẫn hát câu đó chứ không phải như giải thích của ca sĩ chữ 'tôn' là 'tôi'".

Theo ông Tự Do, có 2 quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ VH-TT&DL quán triệt. Phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng (KOL) cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo.

Ông Tự Do khẳng định, thời gian qua, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, phối hợp với các cơ quan chức năng, thậm chí có trường hợp phải xử lý ở mức hình sự để đảm bảo tính răn đe.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhấn mạnh, cơ quan quản lý không thể chỉ dựa vào lời giải trình của nghệ sĩ hoặc ê-kíp sản xuất mà phải dựa trên thẩm định thực tế và phản hồi của dư luận. "Ngay cả Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận TPHCM cũng đã có ý kiến cho rằng ca từ của bài hát là tục tĩu, phản cảm, có thể gây tác động xấu đến giới trẻ", ông nói.

Từ những phân tích trên, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã kiến nghị Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc. "Trên không gian mạng, trật tự cần được thiết lập rõ ràng. Chúng tôi mong muốn việc này được chấn chỉnh dứt điểm để tránh tạo tiền lệ xấu", ông Lê Quang Tự Do khẳng định.

Cục Nghệ thuật biểu diễn: Đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, thời gian qua đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, để làm rõ những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm liên quan đến một số chương trình nghệ thuật.

"Ngay khi nhận được phản ánh, Cục đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin cụ thể về các nội dung liên quan. Sở đã phản hồi nhanh chóng, đầy đủ, bao gồm các hồ sơ, danh mục chương trình, ca khúc, thay đổi địa điểm tổ chức, cùng biên bản làm việc với đơn vị tổ chức. Trên cơ sở đó, chúng tôi có cái nhìn toàn diện và phối hợp cùng các đơn vị để xử lý các vấn đề phát sinh", Cục trưởng Xuân Bắc cho biết.

Theo NSND Xuân Bắc, trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý là yếu tố then chốt để đảm bảo công tác quản lý và định hướng đúng đắn cho hoạt động biểu diễn.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc và Lê Quang Tự Do.

"Nghệ thuật biểu diễn có tác động sâu sắc đến ý chí, nhận thức và tâm tư tình cảm của người xem. Những bài hát có ca từ phản cảm, dung tục, cổ vũ cho cái xấ,u… rất dễ khiến người nghe, nhất là giới trẻ có những cái nhìn lệch lạc, nhận thức không đúng đắn, đó là điều vô cùng nguy hại", NSND Xuân Bắc cho hay.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã tích cực tham mưu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực biểu diễn. "Hiện chúng tôi đang tiến hành sơ kết và xin ý kiến để sửa đổi, bổ sung Nghị định 144, cũng như phối hợp với Vụ Pháp chế rà soát, điều chỉnh các quy định xử phạt hành chính nhằm tăng tính răn đe, đảm bảo hiệu quả quản lý", NSND Xuân Bắc cho biết.

NSND Xuân Bắc nhấn mạnh: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Ông cũng khẳng định: "Chúng tôi luôn mong muốn các nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và cả báo chí cùng chung tay – vừa tôn vinh giá trị nghệ thuật, vừa góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đúng hướng, nhân văn".

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Âm nhạc, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật TP.HCM cùng các cơ quan báo chí yêu cầu đẩy mạnh định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa. Công văn nêu cụ thể một số trường hợp tiêu biểu như ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với ca khúc biểu diễn ngày 16/10 tại Hà Nội; ca sĩ Pháo với bài "Sự nghiệp chướng"; rapper Gducky với bài "Miền mộng mị"; "CLME" (Hoàng Tôn, Andree, Tinle); Jack với bài "Chưa bao giờ"; Andree với "Kẹo"; Bray - Đạt G với "Cao ốc 20"; HIEUTHUHAI (Trần Minh Hiếu) với "Trình"; Andree và Bình Gold với "Em iu"... Đáng chú ý, công văn nêu rõ: "Cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của TP.HCM". Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định, các biểu hiện âm nhạc phản cảm đang làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ, tác động tiêu cực đến giới trẻ. Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và định hướng sáng tạo, biểu diễn đúng chuẩn mực văn hóa, góp phần xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, nhân văn.



