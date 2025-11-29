Mới nhất
Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Thứ bảy, 13:27 29/11/2025 | Giải trí

google News News

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 1.Công Vinh gây chú ý với diện mạo tuổi 40, hiện sống ra sao?

GĐXH - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh khiến nhiều khán giả 'không nhận ra' khi xuất hiện với mái tóc muối tiêu trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức. Biệt thự của Thủy Tiên và Công Vinh đã hoàn thành vào đầu năm 2023 sau khi phá bỏ và xây mới hoàn toàn và gia đình cả hai cũng chuyển vào đây sinh sống.

Thủy Tiên tái xuất, diện mạo gây bất ngờ

Thủy Tiên - Công Vinh từng là cặp đôi được săn đón nhất nhì showbiz Việt. Tuy nhiên, sau ồn ào liên quan đến công tác từ thiện năm 2020, cả hai gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và sống kín tiếng hơn. 

Mới đây, trong một bài đăng của NTK Đỗ Long có sự xuất hiện của Thủy Tiên khiến nhiều người bất ngờ. Trong video, nữ ca sĩ có phần bối rối vì nhận được lời mời show hơi gấp nhưng Thủy Tiên chấp nhận thay đổi lịch trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kịp tham gia chương trình. 

"Mai mốt anh muốn mời show là anh phải mời sớm, gần tháng em đã có lịch đi chùa hết rồi. Em đặt vé máy bay, khách sạn, còn đặt luôn cả chuyến hành trình rồi", Thủy Tiên tiết lộ.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 2.
Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 3.

Hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên. 

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 4.

Thủy Tiên xuất hiện bên cạnh NTK Đỗ Long.

Bên cạnh đó, diện mạo của người đẹp trong đoạn video cũng trở thành chủ đề bàn tán. Phần lớn cư dân mạng nhận xét nữ ca sĩ không thay đổi quá nhiều, vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, quen thuộc. 

Những chia sẻ của Thủy Tiên khiến dân tình xôn xao không chỉ bởi việc dành thời gian "ở ẩn" vừa qua để đi chùa mà còn bởi tin cô sắp tái xuất trong một sự kiện giải trí. Thực tế, kể từ sau ồn ào, Thủy Tiên hạn chế xuất hiện ở các sân khấu lớn và gần như không công bố dự án, kế hoạch công việc. 

Trước đó, lần gần nhất Thủy Tiên tham dự một sự kiện công chúng là vào tháng 1 năm nay, khi cô xuất hiện tại một lễ trao giải hoành tráng. Khi ấy, nữ ca sĩ diện áo dài trắng cách tân, thiết kế tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát của cô. Đây cũng là một trong số ít lần hiếm hoi Thủy Tiên góp mặt trong sự kiện lớn kể từ sau lùm xùm từ thiện.

Ông xã Thủy Tiên gây sốc ở tuổi 40

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 5.

Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được VFF công bố hôm 25/11, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với đồng phục học viên, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, không đều màu, nhiều nếp nhăn lộ rõ.

Về phía Công Vinh, cách đây vài ngày, anh cũng gây bất ngờ khi dự lễ bế mạc khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ B-AFC/VFF 2025 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại TP HCM. Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được VFF công bố, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với đồng phục học viên, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, không đều màu, nhiều nếp nhăn lộ rõ. Hình ảnh này khiến một số khán giả cho biết họ phải "dụi mắt 7749 lần mới nhận ra cựu đội trưởng của tuyển Việt Nam". 

Khoảng nửa năm nay, Công Vinh - Thủy Tiên không cập nhật thông tin, hình ảnh mới trên mạng xã hội. Lần gần nhất là hồi tháng 6, cặp đôi khoe ảnh đi biển cùng nhau. Thời điểm đó nam cầu thủ vẫn lộ diện với ngoại hình phong độ, đúng chuẩn một vận động viên dù đã giải nghệ. Đây cũng là bài post cuối cùng trên trang cá nhân của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tính đến hiện tại, trước khi cặp đôi "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội suốt gần 6 tháng qua.

Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 6.
Thủy tiên tái xuất sau thời gian ở ẩn , gây xôn xao dư luận tại sự kiện giải trí - Ảnh 7.

Thủy Tiên và Công Vinh hồi tháng 6/2025. 

Thủy Tiên - Công Vinh trong chuyến du lịch hồi tháng 6. Video: Tiktok thuytien_singer


An Khánh
