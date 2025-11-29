Mới nhất
Công Vinh gây chú ý với diện mạo tuổi 40, hiện sống ra sao?

Thứ bảy, 11:01 29/11/2025 |
GĐXH - Cựu tiền đạo Lê Công Vinh khiến nhiều khán giả 'không nhận ra' khi xuất hiện với mái tóc muối tiêu trong lễ bế mạc một khóa học do VFF tổ chức. Biệt thự của Thủy Tiên và Công Vinh đã hoàn thành vào đầu năm 2023 sau khi phá bỏ và xây mới hoàn toàn và gia đình cả hai cũng chuyển vào đây sinh sống.


Công Vinh gây chú ý với diện mạo tuổi 40 - Ảnh 1.

Sáng 25/11, Công Vinh dự lễ bế mạc khóa học Huấn luyện viên chứng chỉ B-AFC/VFF 2025 do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức tại TP HCM. Trong những bức ảnh chụp tại sự kiện được VFF công bố, cựu tiền đạo sinh năm 1985 xuất hiện với đồng phục học viên, mái tóc muối tiêu, làn da ngăm đen, không đều màu, nhiều nếp nhăn lộ rõ.

Công Vinh gây chú ý với diện mạo tuổi 40 - Ảnh 2.

Xem ảnh Công Vinh, một số khán giả cho biết họ phải "dụi mắt 7749 lần mới nhận ra cựu đội trưởng của tuyển Việt Nam". "Gì mà già nhanh dữ vậy", "Không thể tin đây là dung mạo cầu thủ điển trai một thời"... nhiều người để lại bình luận trên mạng xã hội. Một số fan cho rằng Công Vinh trông già hơn tuổi thật vì để tóc bạc tự nhiên và góp ý anh nên nhuộm tóc đen trông sẽ trẻ ra. "Ai rồi cũng già thôi, soi kỹ quá làm gì", ý kiến nhận nhiều đồng tình của khán giả.

Hình ảnh sốc không tưởng của Thuỷ Tiên, chỉ Công Vinh tận mắt chứng kiến- Ảnh 2.

Khoảng nửa năm nay, Công Vinh không cập nhật thông tin, hình ảnh mới trên mạng xã hội. Lần gần nhất là hồi tháng 6, anh khoe ảnh đi biển cùng bà xã - ca sĩ Thủy Tiên. Thời điểm đó nam cầu thủ vẫn lộ diện với ngoại hình phong độ, đúng chuẩn một vận động viên dù đã giải nghệ. Đây cũng là bài post cuối cùng trên trang cá nhân của vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên tính đến hiện tại, trước khi cặp đôi "lặn mất tăm" khỏi mạng xã hội suốt gần 6 tháng qua.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 1.

Được biết, Công Vinh hiện sống êm ấm bên vợ là ca sĩ Thủy Tiên và con gái 12 tuổi. Cặp sao được xem là một trong những gia đình nổi tiếng, được nhiều người chú ý của giới showbiz và thể thao Việt Nam. Biệt thự của Thủy Tiên và Công Vinh đã hoàn thành vào đầu năm 2023 sau khi phá bỏ và xây mới hoàn toàn và gia đình cả hai cũng chuyển vào đây sinh sống.


Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 2.

Cơ ngơi của vợ chồng Công Vinh lấy màu trắng làm chủ đạo. Không gian bên trong khá thoáng đãng và rộng rãi. Các thiết kế và nội thất cực hiện đại và tiện nghi. Bên trong biệt thự được trang bị thang máy để di chuyển. Phòng khách thoải mái mở party khoảng 20 người. Cơ ngơi này còn có một khu vườn rộng rãi để nữ ca sĩ thường xuyên trồng nhiều loại hoa, rau quả.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 3.

Nữ chủ nhân tha hồ "sống ảo".

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 4.

Một góc lên tầng.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 5.

Bàn ăn có sức chứa đến gần 15 người.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 6.

Căn biệt thự rộng rãi, khang trang.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 7.

Phòng khách và khu vực phòng ăn cực tiện nghi.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 8.

Mọi góc trong căn nhà đều sáng bóng, sang trọng.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 9.

Bên trong biệt thự được trang bị thang máy để di chuyển.

Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 11.

Khu vực bếp sang trọng và đầy đủ tiện nghi bên trong biệt thự.



Không gian biệt thự mới xây lại của Thủy Tiên và Công Vinh hoành tráng cỡ nào? - Ảnh 9.

Và tất nhiên bên ngoài không thể thiếu vườn rau sạch.

Phương Nghi (t/h)
Top