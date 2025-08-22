Mới nhất
Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước

Thứ sáu, 16:28 22/08/2025 |
GĐXH - Nhiều loại cây có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước, góp phần làm sạch nguồn nước tự nhiên. Dưới đây là một số loại cây nổi bật có khả năng lọc nước tốt.

Bèo tây

Nếu hỏi loại bèo nào lọc nước tốt nhất thì câu trả lời chính là bèo tây. Với hệ thống rễ phát triển mạnh mẽ, bèo tây có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa, kim loại nặng như chì, thủy ngân và các chất hữu cơ gây ô nhiễm. Đặc biệt, bèo tây còn có khả năng loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh, giúp làm sạch nguồn nước một cách hiệu quả.

Xua đuổi 'vận đen' tháng &quot;cô hồn&quot; và cả quanh năm bằng các loại cây cảnh trừ tà nhưng tuyệt đẹp sau

GĐXH - Việc trồng cây xanh trước nhà không chỉ giúp làm đẹp nhà mà còn có thể mang lại nhiều điều tốt lành. Vậy theo quan niệm dân gian, loại cây nào được cho là có khả năng xua đuổi vận đen trong tháng cô hồn? Cùng khám phá bài viết sau.

Bèo cái

Giống như bèo tây, bèo cái cũng là một "chiến binh" trong việc làm sạch nguồn nước. Bèo cái có bộ rễ dày đặc, tạo thành một lớp thảm phủ trên mặt nước. Hệ thống rễ này là nơi trú ngụ của các vi sinh vật có lợi, giúp phân hủy các chất hữu cơ trong nước, làm giảm lượng chất dinh dưỡng dư thừa.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 2.

Giống như bèo tây, bèo cái cũng là một "chiến binh" trong việc làm sạch nguồn nước.

Bèo rễ đỏ

Bèo rễ đỏ là một loại thực vật thủy sinh có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện môi trường khác nhau, đặc biệt là các môi trường nước ô nhiễm.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 3.

Bèo rễ đỏ còn có khả năng sản sinh ra một lượng lớn oxy, góp phần cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống tốt cho các sinh vật thủy sinh khác.

Hệ thống rễ dày đặc của bèo rễ đỏ giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và các chất hữu cơ trong nước. Ngoài ra, bèo rễ đỏ còn có khả năng sản sinh ra một lượng lớn oxy, góp phần cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống tốt cho các sinh vật thủy sinh khác.

Rau muống nước

Rau muống nước là một loại cây thủy sinh xử lý nước thải chứa các chất ô nhiễm như BOD5, TSS, TP, TN. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, rau muống nước còn có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm trong nước như nitrat, photphat và các kim loại nặng. 

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 4.

Rau muống nước là một loại cây thủy sinh xử lý nước thải chứa các chất ô nhiễm như BOD5, TSS, TP, TN.

Hệ thống rễ phát triển mạnh của rau muống nước giúp cố định đất, ngăn ngừa xói mòn và cải thiện chất lượng đất xung quanh.

Cây rau mác

Ngoài tác dụng như một bài thuốc giải nhiệt, sát khuẩn, tiêu độc thì cây rau mác còn có khả năng lọc nước rất tốt. Cây rau mác có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và các chất hữu cơ trong nước, giúp làm sạch nguồn nước.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 5.

Cây rau mác có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và các chất hữu cơ trong nước, giúp làm sạch nguồn nước.

Ngoài ra, cây rau mác còn có tác dụng làm giảm nồng độ amoniac và nitrit trong nước, tạo môi trường sống tốt cho các sinh vật thủy sinh.

Cỏ đuôi ngựa

Cỏ đuôi ngựa từ lâu đã được biết đến với khả năng làm sạch nước đáng kể. Hệ rễ của cỏ đuôi ngựa ăn sâu vào đất, giúp ổn định đất và ngăn ngừa xói mòn. Đặc biệt, loài cây này có khả năng hấp thụ các kim loại nặng như chì, cadmium và thủy ngân một cách hiệu quả.

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 6.

Cỏ đuôi ngựa từ lâu đã được biết đến với khả năng làm sạch nước đáng kể.

Cây cỏ nến

Cây cỏ nến là một trong những loài cây thủy sinh có khả năng chịu mặn tốt và thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Hệ rễ của cỏ nến phát triển mạnh, tạo thành một lớp thảm dày đặc giúp ổn định đất và ngăn ngừa xói mòn. 

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 7.

Cây cỏ nến là một trong những loài cây thủy sinh có khả năng chịu mặn tốt và thích nghi với nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Cỏ nến có khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng dư thừa trong nước, đặc biệt là nitrat và photphat, giảm thiểu hiện tượng phú dưỡng.

Cây sậy

Cây sậy là một loài cây thân thảo sống ở vùng đầm lầy và các khu vực đất ngập nước. Hệ rễ của cây sậy phát triển rộng và sâu, giúp ổn định đất và ngăn ngừa xói mòn. 

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 8.

Hệ rễ của cây sậy phát triển rộng và sâu, giúp ổn định đất và ngăn ngừa xói mòn.

Tác dụng chính của cây sậy là làm sạch nước, đặc biệt những nơi thải nhiều chất thải y tế. Ngoài ra, nó còn giúp tăng hàm lượng khí oxi trong bể cá cảnh, bể cát.

Cỏ vetiver

Cỏ vetiver nổi tiếng với hệ rễ cực kỳ phát triển, ăn sâu vào lòng đất, có khả năng ổn định đất, ngăn ngừa xói mòn và đặc biệt là hấp thụ các kim loại nặng, chất hữu cơ và các hóa chất độc hại trong nước. 

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 9.

Cỏ vetiver nổi tiếng với hệ rễ cực kỳ phát triển, ăn sâu vào lòng đất, có khả năng ổn định đất, ngăn ngừa xói mòn và đặc biệt là hấp thụ các kim loại nặng.

Nhờ khả năng này, cỏ vetiver được ứng dụng rộng rãi trong việc xử lý nước thải, phục hồi đất bị ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước ngầm.

Cây thủy trúc

Cây thủy trúc hay còn gọi là rong đuôi chó, là một loài thực vật thủy sinh rất phổ biến. Với hệ rễ dày đặc và khả năng sinh trưởng nhanh, thủy trúc có thể hấp thụ một lượng lớn chất dinh dưỡng dư thừa trong nước, đặc biệt là nitrat và photphat. Bên cạnh đó, thủy trúc còn được sử dụng để trang trí nhà cửa, sân vườn, hồ nước…

Các loại cây trồng hấp thụ các chất ô nhiễm, kim loại nặng, lọc sạch nước- Ảnh 10.

Với hệ rễ dày đặc và khả năng sinh trưởng nhanh, thủy trúc có thể hấp thụ một lượng lớn chất dinh dưỡng dư thừa trong nước, đặc biệt là nitrat và photphat.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Huyền Trang (T/h)
