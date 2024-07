Các nạn nhân trong vụ TNGT tại Hoài Đức được hỗ trợ như thế nào?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội trưa 16/7, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết có tổng cộng 5 người thương vong trong vụ tai nạn giao thông trên.

Cụ thể, vào khoảng 11h00 ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng, thuộc địa bàn xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS: 88H- 288.49 do Đoàn Văn Lương (SN 1986, thường trú tại Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) điều khiển, với xe ô tô tải BKS 29C- 597.75 do lái xe Lê Văn Ngà (SN 1966, thường trú tại xã Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá vụ TNGT tại Hoài Đức có tính chất rất nghiêm trọng và thương tâm do liên quan tới 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Sau khi xảy ra va chạm với xe 88H- 288.49, xe ô tô tải BKS 29C- 597.75 lao vào thành cầu và ép xe mô tô BKS 29B1- 087.21 vào thành cầu. Xe mô tô do chị Nguyễn Thị Hải (SN 1992) điều khiển chở theo 3 con là Nguyễn Kim Anh (SN 2011), Nguyễn Thị Trà My (SN 2013), Nguyễn Trọng Sang (SN 2015) cùng trú tại cụm 10, Tân Lập, Đan Phượng.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã khiến 4 người trên xe máy tử vong tại chỗ (mẹ con chị Hải) và lái xe tải BKS 29C- 597.75 bị thương.

Ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Hoài Đức, các phòng, ban huyện, UBND xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Dương Liễu và các đơn vị liên quan tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tổ chức và chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và xã Dương Liễu, xã Cát Quế tổ chức thăm hỏi, động viện, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Chiếc xe Howo đâm vào xe tải, khởi đầu cho vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây hậu quả thương tâm.

Cụ thể, huyện Hoài Đức hỗ trợ mỗi nạn nhân 25 triệu đồng; xã Cát Quế hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; xã Dương Liễu hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và tổ chức giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội.

Trong khi đó, Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã trực tiếp tới hiện trường vụ TNGT, làm việc với các cơ quan chức năng của Ban ATGT Hà Nội và địa phương, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông (mức hỗ trợ 5 triệu/một người).

Đánh giá đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp có liên quan tới vụ tai nạn giao thông theo quy định pháp luật; tổ chức họp phân tích đánh giá nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức gián tiếp có liên quan.