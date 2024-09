Các 'ông lớn' bán lẻ 'tung' thêm nhiều loại hình khuyến mại 'đón' người tiêu dùng trở lại Thủ đô

Thực phẩm ở các siêu thị giảm giá đến 50%, các 'ông lớn' bán lẻ kết thúc khuyến mại sâu trong 10 ngày tới GĐXH - Từ nay đến hết ngày 31/7, các chương trình khuyến mại sâu của các siêu thị, hệ thống siêu thị sẽ kết thúc. Hơn 1.500 mặt hàng thiết yếu được người dân tranh thủ cuối tuần chọn mua.

Ngày 3/9, ghi nhận của phóng viên tại một số siêu thị rên địa bàn TP Hà Nội, ngoài các chương trình khuyến mại được triển khai trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, các siêu thị triển khai thêm một số loại hình khuyến mại nhằm tăng thêm ưu đãi cho người tiêu dùng, kích cầu tiêu dùng sau nghỉ lễ.



Đơn cử tại Go!, BigC, đại diện Tập đoàn Retail Central cho biết, hệ thống siêu thị đang triển khai một số chương trình khuyến mại tập trung vào nhóm sản phẩm phục vụ mùa trung thu, mùa tựu trường, sum họp gia đình… tuy nhiên, để "đón" người tiêu dùng trở lại TP Hà Nội học tập và làm việc, siêu thị này tăng thêm khuyến mại cho tiêu dùng là giảm giá trên từng hóa đơn.

Theo đó, với hóa đơn mua hàng từ 99.000 đồng được giảm 25.000 đồng; giảm 10.000 đồng cho hóa đơn mua các sản phẩm Solite có giá trị 60.000 đồng.

Ngoài ra, đối với hóa đơn từ 50.000 đồng khi mua socola Cadbury cũng được giảm têm 10.000 đồng; giảm 15.000 đồng và 20.000 đồng cho hóa đơn mua dầu gội đầu có giá trị từ 199.000 đồng.

Ngoài ra, đối với hóa đơn từ 50.000 đồng khi mua socola Cadbury cũng được giảm têm 10.000 đồng; giảm 15.000 đồng và 20.000 đồng cho hóa đơn mua dầu gội đầu có giá trị từ 199.000 đồng.

Ngoài những chương trình khuyến mại trên, người tiêu dùng mua các sản phẩm tẩy giặt như viên giặt OMO 3 trong 1 giá chỉ còn 171.800 đồng/2 túi; 65.000 đồng/2 túi băng vệ sinh hàng ngày 40 miếng.

Tại siêu thị AEON Mall Việt Nam, các mặt hàng thực phẩm, hóa phẩm, điện máy, gia dụng và thời trang cũng được áp dụng giảm giá từ 10-50%; các khu vui chơi, mua sắm tại trung tâm thương mại tăng lượng dữ trữ hàng hóa lên đến 140% để phục vụ người dân.

Chương trình ổn định giá các mặt hàng tiêu dùng được AEON Mall Việt Nam triển khai đến hết ngày mai (4/9).

Đại diện các siêu thị Aeon, Co.opMart, BRG, GO, Big C, WinMart cho biết, hiện nay sức mua đang phục hồi khá tốt. Do đó, các nhà bán lẻ này đang tập trung mở rộng hệ thống điểm bán, tìm kiếm nguồn hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì giá bán ổn định và nâng cao doanh số.

Các hệ thống siêu thị cũng triển khai loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn với nhiều ưu đãi trên kênh online nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người mua.

Để đón người tiêu dùng trở lại Thủ đô học tập, làm việc, các siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục triển khai thêm nhiều loại hình khuyến mại như giảm giá trực tiếp, tặng mã giảm giá, tặng thêm sản phẩm quà tặng...

Ngày 3/8, theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2024 của TP Hà Nội tăng nhẹ 0,07% so với tháng trước và tăng 1,29% so với tháng 12/2023; tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 5,24% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

Như vậy, mức tăng của tháng này đã chững lại so với CPI tháng 7/2024 trên địa bàn Hà Nội tăng 0,51% so với tháng trước và tăng 5,51% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 8/2024, có 8/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, cụ thể:

Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,50% (tác động làm tăng CPI chung 0,10%) do đầu năm học mới, nhu cầu thuê nhà của sinh viên các trường đại học nhiều hơn nên giá tiền thuê nhà tăng 0,52%. Đồng thời một số vật liệu xây dựng chính dùng để bảo dưỡng nhà ở tăng 1,21%.

Nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 0,43% (tác động làm tăng CPI chung 0,13%) do giá thực phẩm tăng 0,62%; giá lương thực tăng 0,18%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,04%.

Nhóm giáo dục tăng 0,23% (tác động làm tăng CPI chung 0,02%).

Các nhóm còn lại CPI tăng nhẹ, bao gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,06%; văn hóa, giải trí, du lịch và một số hàng hóa dịch vụ khác tăng 0,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,03%.

Có 2/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước, bao gồm: Nhóm giao thông giảm 1,96% (tác động làm giảm CPI chung 0,19%) do bình quân trong tháng giá xăng giảm 5,61% so với tháng trước; giá dầu diezen giảm 6,95%;

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm nhẹ 0,04%.

Riêng số giá vàng tăng 1,54% so với tháng trước, tăng 25,04% so với tháng 12/2023 và tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 8 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 28,73% so với bình quân cùng kỳ năm 2023.

