Hà Nội: Vi phạm PCCC, các cơ sở siêu thị điện máy Pico vẫn mở cửa đón khách bất chấp 'lệnh' đình chỉ hoạt động

13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và vùng hội tụ gió khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào từng đợt. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa lên đến 80mm.