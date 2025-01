Các tuổi xông đất năm 2025 hợp gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Chọn tuổi xông đất có ý nghĩa gì?

Xông đất là một phong tục truyền thống trong ngày Tết Nguyên Đán của người Việt. Theo đó người xông đất sẽ bước vào nhà gia chủ vào sáng mùng 1 Tết.

Người xông đất cần có tuổi hợp phong thủy với gia chủ, với mong muốn mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và thịnh vượng trong suốt năm mới.

Chọn tuổi xông đất có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy, giúp gia chủ đón nhận may mắn, tài lộc và sự thịnh vượng trong năm mới.

Người xông đất mang năng lượng tích cực, tác động đến vận khí của gia đình, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc, sức khỏe và các mối quan hệ.

Việc lựa chọn đúng tuổi xông đất không chỉ dựa trên tuổi của người xông mà còn cân nhắc các yếu tố ngũ hành, thiên can và địa chi để mang lại sự hòa hợp, ổn định cho gia đình.

Tuổi xông đất năm 2025 phù hợp cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978

Tuổi Mậu Tuất 1958

- Ngũ hành tuổi xông đất là Mộc, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ và năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Thiên can tuổi xông đất là Mậu không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ, đạt mức chấp nhận được.

- Địa chi tuổi Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, rất tốt. Không xung khắc với địa chi Tỵ của năm Ất Tỵ.

Tuổi Bính Tuất 1946

- Ngũ hành tuổi xông đất là Thổ, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ và năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Thiên can tuổi xông đất là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ, đạt mức chấp nhận được.

- Địa chi tuổi Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, rất tốt. Không xung khắc với địa chi Tỵ của năm Ất Tỵ.

Tuổi Canh Dần 1950

- Ngũ hành tuổi xông đất là Mộc, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ và năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Thiên can tuổi xông đất là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ; tương hợp với thiên can Ất của năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Địa chi tuổi Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia chủ, rất tốt; tuy nhiên, phạm Lục Hại và Tứ Hành Xung với địa chi Tỵ của năm Ất Tỵ, không tốt.

Tuổi Canh Thân 1980

Ngũ hành tuổi xông đất là Mộc, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ và năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Thiên can tuổi xông đất là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ; tương hợp với thiên can Ất của năm Ất Tỵ, rất tốt.

- Địa chi tuổi Thân không xung khắc với địa chi Ngọ của gia chủ; tuy nhiên, phạm Tứ Hành Xung và Tương Hình với địa chi Tỵ của năm Ất Tỵ, không tốt.

Tuổi Tân Mùi 1991

Ngũ hành tuổi xông đất là Thổ, tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ và năm Ất Tỵ, rất tốt.

Thiên can tuổi xông đất là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của gia chủ; tuy nhiên, trực xung với thiên can Ất của năm Ất Tỵ, không tốt.

Địa chi tuổi Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia chủ, rất tốt. Không xung khắc với địa chi Tỵ của năm Ất Tỵ.

Ngoài ra, các tuổi xông đất khác tương đối phù hợp với gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 là Tân Sửu 1961, Mậu Thân 1968, Kỷ Dậu 1969, Bính Thìn 1976 và Đinh Tỵ 1977.

Cách xông đất đúng cách gia chủ cần biết

Ngoài việc chọn người xông đất phù hợp, gia chủ cũng cần lưu ý cách xông đất đúng cách để đón nhận tài lộc và may mắn trong năm mới, cụ thể như sau:

- Người xông đất nên mặc trang phục màu sắc tươi sáng, đặc biệt là màu đỏ, biểu tượng của hạnh phúc, may mắn và sự thịnh vượng.

- Khi đến nhà gia chủ, người xông đất cần chào hỏi và gửi lời chúc tốt đẹp, mang đến sự may mắn cho gia đình trong năm mới.

- Ngoài ra, người xông đất cũng nên mừng tuổi cho trẻ nhỏ trong nhà, chúc họ sức khỏe và may mắn trong suốt năm.

- Gia chủ và người xông đất cùng ngồi ăn uống, thưởng trà, như một cách "ăn lộc" đầu năm.

- Sau khoảng 10-20 phút, người xông đất có thể rời khỏi nhà gia chủ để hoàn thành nghi lễ.

