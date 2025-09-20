'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Trong tập 6 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, mặc dù cả nhóm đã về nhà an toàn, nhưng Bách vẫn cảm thấy chưa thể bình thường với Tú. Cậu vẫn cảm thấy giận khi Tú tự ý dẫn nhóm bạn của mình xuống thành phố thăm Quyên. Bách cho rằng Tú không nghe lời, liều lĩnh và hành động đó khiến cho tất cả mọi người lo lắng.

Tú xin lỗi nhưng Bách vẫn cảm thấy không thể hết giận ngay lập tức. Tú sau đó tiếp tục năn nỉ Bách tha lỗi cho mình, nói Bách là người quan trọng nhất với cô bé. Bách cuối cùng cũng tha thứ cho Tú và cả hai đi gặp nhóm bạn tại Đại bản doanh.

Bách giận dỗi vì Tú tự lên thành phố để thăm Quyên. Ảnh VTV

Trong cuộc họp nhóm, Thư "ống bơ" đã xin tiền bố đền lại số tiền làm mất của cả nhóm khi xuống thành phố thăm Quyên. Nhóm quyết định không bắt Thư đền nhưng Thư đã đưa ra ý kiến sẽ chuyển số tiền đó cho Biên, giúp Biên có tiền mua sách vở. Khi Thư nói điều này, cô không ngờ Biên đã đến và nghe được đoạn nói chuyện đó.



Tú cho rằng Biên sẽ không nhận nên gới ý đưa tiền cho bà của Biên. Nhưng Bách thì cho rằng cứ mua luôn cho Biên bộ sách, Biên sẽ không từ chối được.

Nhóm bạn bàn luận việc mua sách để tặng Biên. Ảnh VTV

Mối quan hệ giữa Viễn với Hân đã trở về trạng thái bình thường. Khi cả hai bên nhau, Viễn đã than thở mình chịu nhiều khổ sở, không ai thương xót nhằm lấy tình thương từ Hân. Thái độ của Viễn khiến Ngân bật cười vì quá trẻ con.

"Từ ngày mai, Hân sẽ chở Viễn đi học. Bạn bè giúp đỡ nhau tí không được à? Tôi làm gì có xe đạp như bà đâu" - Viễn nói với Hân.

Trước đó, Viễn đã bán xe và bị bố cậu trách mắng nhẹ nhưng bố Viễn lại nói rằng qua hành động của Viễn và em gái, ông thấy mình và vợ đã "nuôi các con không uổng". Sau đó, bố Viễn đã mua cho Viễn một chiếc xe mới, Viễn đã giấu để thử lòng lòng Hân. Sau đó, cậu mới mang khoe chiếc xe mới sau khi Hân đã đồng ý đưa đón cậu đi học.

Viễn có chiếc xe mới nhưng vẫn thử lòng Hân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Quyên - chị gái của Đức bị bệnh tim bẩm sinh và giờ đây, bác sĩ yêu cầu gia đình nên cân nhắc đến chuyện thực hiện một ca phẫu thuật tim cho cô bé. Tuy nhiên, mẹ Quyên sợ hãi với suy nghĩ con gái bà sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài. Bà lo lắng Quyên không đủ sức khoẻ để tiến hành ca phẫu thuật ấy. Trong khi đó, bố Quyên sợ nếu cứ để như hiện tại, Quyên sẽ rời bỏ vợ chồng ông bất cứ lúc nào.



Nhưng vấn đề, tỷ lệ thành công để phẫu thuật cho Quyên chỉ là 10%. Nhưng nếu không phẫu thuật thì khó có hy vọng nào cho Quyên.

Bố mẹ đưa Quyên về nhà trong ngổn ngang lo lắng. Quyên sau khi nghe được cuộc nói chuyện trong đêm khuya của bố mẹ, cô bé rất đau lòng. Quyên tâm sự với chú mèo nhỏ của mình rằng cô không muốn lên trời, cô chỉ muốn được sống, được ở lại với bố mẹ và em trai và các bạn của mình.

Quyên mong muốn được sống bên bố mẹ và em trai. Ảnh VTV

Tú đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hết nỗi lòng của Quyên. Tú sau đó cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa bố của Quyên và bố mẹ mình khi ông sang vay tiền phẫu thuật cho Quyên. Bố Quyên định rằng sau khi phẫu thuật sẽ đi làm ăn xa để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố Quyên còn định bán nhà.

Tập 7 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 25/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.