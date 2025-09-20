Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Thứ bảy, 10:28 20/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.

Trong tập 6 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, mặc dù cả nhóm đã về nhà an toàn, nhưng Bách vẫn cảm thấy chưa thể bình thường với Tú. Cậu vẫn cảm thấy giận khi Tú tự ý dẫn nhóm bạn của mình xuống thành phố thăm Quyên. Bách cho rằng Tú không nghe lời, liều lĩnh và hành động đó khiến cho tất cả mọi người lo lắng.

Tú xin lỗi nhưng Bách vẫn cảm thấy không thể hết giận ngay lập tức. Tú sau đó tiếp tục năn nỉ Bách tha lỗi cho mình, nói Bách là người quan trọng nhất với cô bé. Bách cuối cùng cũng tha thứ cho Tú và cả hai đi gặp nhóm bạn tại Đại bản doanh.

Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 1.
Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 2.

Bách giận dỗi vì Tú tự lên thành phố để thăm Quyên. Ảnh VTV

Trong cuộc họp nhóm, Thư "ống bơ" đã xin tiền bố đền lại số tiền làm mất của cả nhóm khi xuống thành phố thăm Quyên. Nhóm quyết định không bắt Thư đền nhưng Thư đã đưa ra ý kiến sẽ chuyển số tiền đó cho Biên, giúp Biên có tiền mua sách vở. Khi Thư nói điều này, cô không ngờ Biên đã đến và nghe được đoạn nói chuyện đó.

Tú cho rằng Biên sẽ không nhận nên gới ý đưa tiền cho bà của Biên. Nhưng Bách thì cho rằng cứ mua luôn cho Biên bộ sách, Biên sẽ không từ chối được.

Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 7.
Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 8.

Nhóm bạn bàn luận việc mua sách để tặng Biên. Ảnh VTV

Mối quan hệ giữa Viễn với Hân đã trở về trạng thái bình thường. Khi cả hai bên nhau, Viễn đã than thở mình chịu nhiều khổ sở, không ai thương xót nhằm lấy tình thương từ Hân. Thái độ của Viễn khiến Ngân bật cười vì quá trẻ con.

"Từ ngày mai, Hân sẽ chở Viễn đi học. Bạn bè giúp đỡ nhau tí không được à? Tôi làm gì có xe đạp như bà đâu" - Viễn nói với Hân.

Trước đó, Viễn đã bán xe và bị bố cậu trách mắng nhẹ nhưng bố Viễn lại nói rằng qua hành động của Viễn và em gái, ông thấy mình và vợ đã "nuôi các con không uổng". Sau đó, bố Viễn đã mua cho Viễn một chiếc xe mới, Viễn đã giấu để thử lòng lòng Hân. Sau đó, cậu mới mang khoe chiếc xe mới sau khi Hân đã đồng ý đưa đón cậu đi học.

Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 12.

Viễn có chiếc xe mới nhưng vẫn thử lòng Hân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Quyên - chị gái của Đức bị bệnh tim bẩm sinh và giờ đây, bác sĩ yêu cầu gia đình nên cân nhắc đến chuyện thực hiện một ca phẫu thuật tim cho cô bé. Tuy nhiên, mẹ Quyên sợ hãi với suy nghĩ con gái bà sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài. Bà lo lắng Quyên không đủ sức khoẻ để tiến hành ca phẫu thuật ấy. Trong khi đó, bố Quyên sợ nếu cứ để như hiện tại, Quyên sẽ rời bỏ vợ chồng ông bất cứ lúc nào.

Nhưng vấn đề, tỷ lệ thành công để phẫu thuật cho Quyên chỉ là 10%. Nhưng nếu không phẫu thuật thì khó có hy vọng nào cho Quyên.

Bố mẹ đưa Quyên về nhà trong ngổn ngang lo lắng. Quyên sau khi nghe được cuộc nói chuyện trong đêm khuya của bố mẹ, cô bé rất đau lòng. Quyên tâm sự với chú mèo nhỏ của mình rằng cô không muốn lên trời, cô chỉ muốn được sống, được ở lại với bố mẹ và em trai và các bạn của mình.

Cách em 1 milimet - Tập 6: Tỷ lệ thành công cho ca phẫu thuật tim của Quyên chỉ có 10%- Ảnh 15.

Quyên mong muốn được sống bên bố mẹ và em trai. Ảnh VTV

Tú đứng ở bên ngoài đã nghe thấy hết nỗi lòng của Quyên. Tú sau đó cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa bố của Quyên và bố mẹ mình khi ông sang vay tiền phẫu thuật cho Quyên. Bố Quyên định rằng sau khi phẫu thuật sẽ đi làm ăn xa để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố Quyên còn định bán nhà.

Tập 7 phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h00 tối 25/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nam diễn viên gây tranh cãi trong "Có anh, nơi ấy bình yên" từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổiNam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

GĐXH - Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế “ông trùm phản diện" khi xuất hiện trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1.

"Cách em 1 milimet" mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.

"Có anh, nơi ấy bình yên" mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm "nhạy cảm"'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Cùng chuyên mục

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Xem nhiều

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Xem - nghe - đọc
Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Xem - nghe - đọc
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top