'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (19/9), Bằng tiếp tục thể hiện hình ảnh người chồng luôn nhắc nhở vợ phải biết lo cho bản thân và gia đình. Sự chân thành ấy khiến ai cũng tin rằng anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con hết lòng.

Vân bao năm qua vẫn một lòng tin tưởng chồng mình. Bằng hỏi dò em vợ là Thiếu tá Huy: "Anh cũng là doanh nghiệp, anh rất ngại va chạm với dân. Tại sao trại lợn Hồng Phát lại để căng thẳng kéo dài như vậy?".

"Doanh nghiệp Hồng Phát thuộc quản lí cấp phòng công an tỉnh, nên công an xã chúng em cũng nhận phản ánh từ người dân thôi ạ! Kể cũng khó" - Thiếu tá Huy trả lời. Tuy nhiên, Thiếu tá Huy cũng khẳng định nếu Hồng Phát có sai phạm sẽ không bao giờ dung túng. Bằng cảnh báo em vợ nên có dự liệu cho mình, nhất là trong giai đoạn "nhạy cảm".

Bằng nhắc nhở em vợ là Thiếu tá Huy phải cẩn trọng nhất là ở giai đoạn "nhạy cảm". Ảnh VTV

Bất ngờ lớn xảy đến khi Vân phát hiện chồng mình là Bằng dường như biết quá nhiều chuyện trong xã Tiên Phong. Thậm chí còn có khả năng can thiệp từ xa vào những vụ việc quan trọng. Phải chăng bấy lâu nay Bằng vẫn giấu kín một con người khác sau vẻ ngoài hiền lành, tận tâm? Vân rất bất ngờ khi chồng mình còn nắm trong tay tờ kết quả xét nghiệm mẫu nước xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do trang trại lợn Hồng Phát.

Vân bất ngờ khi biết chồng mình biết quá nhiều chuyện và can thiệp vào những việc quan trọng trong xã. Ảnh VTV

Trong một diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch xã Thứ gọi điện cho Phó chủ tịch xã Xuân. Ông yêu cầu Phó chủ tịch xã Xuân tạm thời không xuất hiện, vì dân đã phát hiện ra trại lợn Hồng Phát xả thải ra môi trường.

Chủ tịch xã Thứ gọi điện yêu cầu Phó chủ tịch xã Xuân không xuất hiện vì trang trại lợn gây ô nhiễm bị lộ tẩy. Ảnh VTV

Tập 29 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 19/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

