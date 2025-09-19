Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'

Thứ sáu, 08:51 19/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.

Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (19/9), Bằng tiếp tục thể hiện hình ảnh người chồng luôn nhắc nhở vợ phải biết lo cho bản thân và gia đình. Sự chân thành ấy khiến ai cũng tin rằng anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con hết lòng. 

Vân bao năm qua vẫn một lòng tin tưởng chồng mình. Bằng hỏi dò em vợ là Thiếu tá Huy: "Anh cũng là doanh nghiệp, anh rất ngại va chạm với dân. Tại sao trại lợn Hồng Phát lại để căng thẳng kéo dài như vậy?".

"Doanh nghiệp Hồng Phát thuộc quản lí cấp phòng công an tỉnh, nên công an xã chúng em cũng nhận phản ánh từ người dân thôi ạ! Kể cũng khó" - Thiếu tá Huy trả lời. Tuy nhiên, Thiếu tá Huy cũng khẳng định nếu Hồng Phát có sai phạm sẽ không bao giờ dung túng. Bằng cảnh báo em vợ nên có dự liệu cho mình, nhất là trong giai đoạn "nhạy cảm".

Có anh nơi ấy bình yên tập 29: Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy trong giai đoạn nhạy cảm - Ảnh 1.

Bằng nhắc nhở em vợ là Thiếu tá Huy phải cẩn trọng nhất là ở giai đoạn "nhạy cảm". Ảnh VTV

Bất ngờ lớn xảy đến khi Vân phát hiện chồng mình là Bằng dường như biết quá nhiều chuyện trong xã Tiên Phong. Thậm chí còn có khả năng can thiệp từ xa vào những vụ việc quan trọng. Phải chăng bấy lâu nay Bằng vẫn giấu kín một con người khác sau vẻ ngoài hiền lành, tận tâm? Vân rất bất ngờ khi chồng mình còn nắm trong tay tờ kết quả xét nghiệm mẫu nước xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do trang trại lợn Hồng Phát. 

Có anh nơi ấy bình yên tập 29: Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy trong giai đoạn nhạy cảm - Ảnh 2.

Vân bất ngờ khi biết chồng mình biết quá nhiều chuyện và can thiệp vào những việc quan trọng trong xã. Ảnh VTV

Trong một diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch xã Thứ gọi điện cho Phó chủ tịch xã Xuân. Ông yêu cầu Phó chủ tịch xã Xuân tạm thời không xuất hiện, vì dân đã phát hiện ra trại lợn Hồng Phát xả thải ra môi trường.

Có anh nơi ấy bình yên tập 29: Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy trong giai đoạn nhạy cảm - Ảnh 3.

Chủ tịch xã Thứ gọi điện yêu cầu Phó chủ tịch xã Xuân không xuất hiện vì trang trại lợn gây ô nhiễm bị lộ tẩy. Ảnh VTV

Tập 29 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 19/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Có anh nơi ấy bình yên tập 29: Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy trong giai đoạn nhạy cảm - Ảnh 4.Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

GĐXH - Ái Băng trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây bất ngờ với giám khảo và khán giả khi xin rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Có anh nơi ấy bình yên tập 29: Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy trong giai đoạn nhạy cảm - Ảnh 5.Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng nắm trong tay kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy trang trại lợn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước làm cá chết hàng loạt.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

Hương Tràm, Vũ, Bùi Công Nam và những ca sĩ nào sẽ góp mặt tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'?

Cùng chuyên mục

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễm

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk Lắk

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành công

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừ

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh tim

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Xem nhiều

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng vé

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Trái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

Xem - nghe - đọc
Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Xem - nghe - đọc
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năng

Xem - nghe - đọc
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lan

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top