'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 29): Bằng cảnh báo Thiếu tá Huy nên có dự liệu cho mình ở thời diểm 'nhạy cảm'
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng bị vợ phát hiện là kẻ cơ hội, thao túng nhiều chuyện trong xã.
Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên" được phát sóng vào tối nay (19/9), Bằng tiếp tục thể hiện hình ảnh người chồng luôn nhắc nhở vợ phải biết lo cho bản thân và gia đình. Sự chân thành ấy khiến ai cũng tin rằng anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con hết lòng.
Vân bao năm qua vẫn một lòng tin tưởng chồng mình. Bằng hỏi dò em vợ là Thiếu tá Huy: "Anh cũng là doanh nghiệp, anh rất ngại va chạm với dân. Tại sao trại lợn Hồng Phát lại để căng thẳng kéo dài như vậy?".
"Doanh nghiệp Hồng Phát thuộc quản lí cấp phòng công an tỉnh, nên công an xã chúng em cũng nhận phản ánh từ người dân thôi ạ! Kể cũng khó" - Thiếu tá Huy trả lời. Tuy nhiên, Thiếu tá Huy cũng khẳng định nếu Hồng Phát có sai phạm sẽ không bao giờ dung túng. Bằng cảnh báo em vợ nên có dự liệu cho mình, nhất là trong giai đoạn "nhạy cảm".
Bất ngờ lớn xảy đến khi Vân phát hiện chồng mình là Bằng dường như biết quá nhiều chuyện trong xã Tiên Phong. Thậm chí còn có khả năng can thiệp từ xa vào những vụ việc quan trọng. Phải chăng bấy lâu nay Bằng vẫn giấu kín một con người khác sau vẻ ngoài hiền lành, tận tâm? Vân rất bất ngờ khi chồng mình còn nắm trong tay tờ kết quả xét nghiệm mẫu nước xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do trang trại lợn Hồng Phát.
Trong một diễn biến khác trong tập phim, Chủ tịch xã Thứ gọi điện cho Phó chủ tịch xã Xuân. Ông yêu cầu Phó chủ tịch xã Xuân tạm thời không xuất hiện, vì dân đã phát hiện ra trại lợn Hồng Phát xả thải ra môi trường.
Tập 29 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 19/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập 29: Trang trại lợn Hồng Phát bị bắt quả tang đang xả thải gây ô nhiễmXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Trong tập 29 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong bắt quả tang trang trại lợn Hồng Phát xả thải trái phép ra môi trường.
Chương trình 'Gia đình Haha' kết thúc sau chuyến ghé thăm nhà Bùi Công Nam tại Đắk LắkXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXh - Trong tập 15 (tập cuối) "Gia đình Haha", khán giả được dịp ghé thăm nhà của Bùi Công Nam tại Đắk Lắk để hiểu hơn về cuộc sống bản địa.
'Cách em 1 milimet' tập 6: Quyên khát khao sống dù tỷ lệ phẫu thuật tim 10% thành côngXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", bác sĩ nói với bố mẹ Quyên rằng ông bà phải cân nhắc rất kỹ trong việc phẫu thuật tim cho cô bé vì tỷ lệ thành công chỉ là 10%.
Sơn Tùng M - TP khuấy đảo sân khấu sinh viên Hà Nội với intro mới chất lừXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Sơn Tùng M-TP và các nghệ sĩ tạo nên bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cho sinh viên Hà Nội.
Tối nay, Noo Phước Thịnh, Vinh Khuất và Vũ Cát Tường biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, RHYDER, Vinh Khuất sẽ biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào tối 20/9.
Sẽ có sân khấu lãng mạn trong đêm nhạc 'Secret Garden Live in Vietnam’Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết ông sẽ cố gắng kết hợp được văn hóa của Việt Nam và phương Tây trong đêm nhạc "Secret Garden Live in Vietnam’.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 6): Tú tìm cách lo cho Quyên vượt qua bệnh timXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Cách em 1 milimet", Quyên bị bệnh tim, Tú gặp các bạn để góp tiền lo cho bạn vì không muốn những người thân thiết phải chuyển đi nơi khác.
'Ơn nghĩa sinh thành 2025': Lan toả thông điệp ý nghĩa mùa Vu lanXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề "Ơn nghĩa sinh thành 2025" là một hoạt động ý nghĩa để tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ngàn đời của dân tộc.
Nhà báo Diễm Quỳnh: Xem 'Tử chiến trên không', tôi vượt qua nỗi sợ bản năngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Diễm Quỳnh đã chia sẻ chị thường không "sẵn lòng" mua vé xem phim hành động nhưng khi xem "Tử chiến trên không", chị đã thay đổi suy nghĩ này.
Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng véXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.
Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 670 tỷ đồng, tiếp tục ẵm ngôi vương phòng véXem - nghe - đọc
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần một tháng công chiếu.