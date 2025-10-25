'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Đức bất ngờ vì bị Tú 'tóm gọn'
GĐXH - Trong tập 17 "Cách em 1 milimet", Viễn tiếp tục thể hiện thái độ không ưa với chồng của Ngân. Trong khi đó, Tú cùng các bạn của mình tái ngộ với Đức trong nước mắt vui sướng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 17 "Cách em 1 milimet", Nghiêm lên kế hoạch cho một dự án khởi nghiệp, khi Nghiêm đưa bản kế hoạch cho Ngân góp ý, cô đã góp ý rất cẩn thận những điều được và chưa được. Tuy nhiên, Nghiêm lại tự ái, cho rằng Ngân "vùi dập".
Ngân dường như không chịu được sự cứng đầu, không thừa nhận cái sai của bản thân từ Nghiêm nên đã rời đi. Trong cuộc nói chuyện căng thẳng ấy, Ngân cũng đã nói thẳng với Viễn rằng cô nghe được tất cả những điều tiếng về Nghiêm, cô không phải mắt không thấy và tai không nghe gì.
Nghiêm muốn Ngân rút vốn từ dự án của Viễn về để đầu tư cho dự án khởi nghiệp của anh ta. Nên ngày hôm sau cuộc trò chuyện căng thẳng, Nghiêm đã xuống nước gọi cho Ngân. "Anh gọi điện để xin lỗi em. Đúng là hôm qua anh hơi nóng và có phần mất kiểm soát. Tối nay về anh sẽ xin lỗi con" - Nghiêm nói.
Nghiêm chủ động gọi điện xin lỗi Ngân. Ảnh VTV
Thấy Nghiêm xuống nước và có vẻ cầu thị, Ngân cũng dịu lại, nói chồng hãy cân nhắc thêm. Nghiêm nói anh ta mới được giới thiệu một mặt bằng tốt, muốn rủ cô đi xem cùng. Ngân tất nhiên đồng ý dù bản thân cô không mấy thoải mái với chuyện này.
Trong một diễn biến khác, Viễn và Nghiêm đã có cuộc nói chuyện mặt đối mặt và Nghiêm tỏ ra khá tự tin trước mặt Viễn. "Tôi hay vợ tôi cũng là một, như nhau cả thôi" - Nghiêm tuyên bố.
Đáp lại Nghiêm, Viễn thách thức: "Tôi thách anh rút được vốn đấy". Viễn giỏi không kém Ngân, Viễn thành công trên thương trường, Viễn thừa hiểu những người như Nghiêm và anh không ngại đối đầu với một kẻ như Nghiêm.
Viễn chính thức tuyên chiến với Nghiêm về chuyện rút vốn đầu tư. Ảnh VTV
Tú đã mấy lần nhưng chưa "tóm" được Đức, cô không bỏ cuộc, mười mấy năm qua cô đã luôn đi tìm Đức và Biên cũng như nỗ lực khôi phục trí nhớ cho Bách vậy... Khi đã nhìn thấy Đức rồi, chạm mặt Đức rồi, lần này cô nhất định không để Đức lẩn trốn thêm nữa.
Cuối cùng, sau gần 20 năm xa cách, Đức đã không trốn tránh được nữa. Đức, Tú, Chiến và Thư đã ôm nhau khóc trong ngày gặp lại. Bây giờ đây, các thành viên của nhóm "Đại bản doanh" của làng mây đang dần gặp lại nhau, chỉ còn thiếu Biên.
Tập 17 phim "Cách em 1 milimet" sẽ được phát sóng vào ngày 30/10 trên kênh VTV3, lúc 20h. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
