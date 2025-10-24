Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Cách em 1 milimet", mối quan hệ giữa Ngân và chồng ngày càng tệ vì xảy ra nhiều khúc mắc. Ngân không chịu rút tiền về đầu tư cho dự án của Nghiêm mà chọn Viễn. Cả Nghiêm và Ngân hiểu rõ, Viễn không chỉ đơn thuần là một người bạn mà vị trí của anh trong lòng Ngân còn lớn hơn thế rất nhiều.

Điều khiến Nghiêm cảm thấy cay đắng là Viễn chẳng coi mình ra gì và dường như Ngân cũng không màng đến chuyện chồng mình bị bạn coi thường. Nghiêm 5 lần 7 lượt gọi điện cho Viễn để mời anh đến nói chuyện ở Viện nghiên cứu nhưng chẳng lần nào Viễn nghe máy. Viễn thậm chí còn không thèm gọi lại theo phép lịch sự thông thường. Viễn tỏ ra coi thường chồng Ngân không che đậy và sự coi thường ấy anh còn thể hiện cả trước mặt Ngân.

Nghiêm cùng con bất ngờ khi thấy Ngân xuất hiện trên tivi. Ảnh VTV

Nghiêm có một dự án khởi nghiệp và anh muốn vợ hỗ trợ, nhưng Ngân dường như không muốn rút tiền về đầu tư cho dự án này. Nhưng thời gian sau, khi Nghiêm đang ngồi chơi với con gái thì nhìn thấy Ngân và Viễn cùng xuất hiện trên TV nói về một dự án hợp tác của cả hai.

Điều khiến Nghiêm không vui là có sự xuất hiện của Viễn. Ảnh VTV

Nhìn cách Ngân và Viễn nói về dự án, cách Viễn nhìn Ngân khi cô phát biểu, Nghiêm cảm thấy tức tối không chịu nổi. Nghiêm nghiến răng nói: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao em cười khẩy vào kế hoạch start-up của anh, nhất định không rút vốn về".

"Được nhìn bằng ánh mắt quan tâm, say đắm thế kia cơ mà. Mang ánh mắt ấy mà nhìn vợ người khác ở đám đông... không biết dơ à?". Nghiêm gằn giọng hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng khách.

Nghiêm tức giận với Ngân khi làm chung dự án với "tình cũ". Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, bạn của Viễn - người làm chung Viện nghiên cứu với Nghiêm nói với Viễn rằng chồng Ngân là người có năng lực, có tham vọng nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tham vọng của Nghiêm lớn hơn năng lực của bản thân anh ta.

Một người nào đó đã gửi cho Thư và Tú một túi xôi khúc thơm ngon, cả 2 ăn ngon lành rồi gọi điện cho Chiến Đo cảm ơn rối rít vì sự nhiệt tình của bạn. Nhưng thật bất ngờ người mua xôi không phải là Chiến.

