Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi

Thứ sáu, 16:30 24/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Cách em 1 milimet", mối quan hệ giữa Ngân và chồng ngày càng tệ vì xảy ra nhiều khúc mắc. Ngân không chịu rút tiền về đầu tư cho dự án của Nghiêm mà chọn Viễn. Cả Nghiêm và Ngân hiểu rõ, Viễn không chỉ đơn thuần là một người bạn mà vị trí của anh trong lòng Ngân còn lớn hơn thế rất nhiều.

Điều khiến Nghiêm cảm thấy cay đắng là Viễn chẳng coi mình ra gì và dường như Ngân cũng không màng đến chuyện chồng mình bị bạn coi thường. Nghiêm 5 lần 7 lượt gọi điện cho Viễn để mời anh đến nói chuyện ở Viện nghiên cứu nhưng chẳng lần nào Viễn nghe máy. Viễn thậm chí còn không thèm gọi lại theo phép lịch sự thông thường. Viễn tỏ ra coi thường chồng Ngân không che đậy và sự coi thường ấy anh còn thể hiện cả trước mặt Ngân.

&quot;Cách em 1 milimet&quot; - Tập 16: Chồng Ngân nổi điên khi thấy Viễn nhìn vợ mình say đắm - Ảnh 1.

Nghiêm cùng con bất ngờ khi thấy Ngân xuất hiện trên tivi. Ảnh VTV

Nghiêm có một dự án khởi nghiệp và anh muốn vợ hỗ trợ, nhưng Ngân dường như không muốn rút tiền về đầu tư cho dự án này. Nhưng thời gian sau, khi Nghiêm đang ngồi chơi với con gái thì nhìn thấy Ngân và Viễn cùng xuất hiện trên TV nói về một dự án hợp tác của cả hai.

Cách em 1 milimet - Tập 16: Chồng Ngân nổi điên khi thấy Viễn nhìn vợ mình trên TV - Ảnh 7.

Điều khiến Nghiêm không vui là có sự xuất hiện của Viễn. Ảnh VTV

Nhìn cách Ngân và Viễn nói về dự án, cách Viễn nhìn Ngân khi cô phát biểu, Nghiêm cảm thấy tức tối không chịu nổi. Nghiêm nghiến răng nói: "Giờ thì anh đã hiểu tại sao em cười khẩy vào kế hoạch start-up của anh, nhất định không rút vốn về".

"Được nhìn bằng ánh mắt quan tâm, say đắm thế kia cơ mà. Mang ánh mắt ấy mà nhìn vợ người khác ở đám đông... không biết dơ à?". Nghiêm gằn giọng hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng khách.

&quot;Cách em 1 milimet&quot; - Tập 16: Chồng Ngân nổi điên khi thấy Viễn nhìn vợ mình say đắm - Ảnh 3.

Nghiêm tức giận với Ngân khi làm chung dự án với "tình cũ". Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, bạn của Viễn - người làm chung Viện nghiên cứu với Nghiêm nói với Viễn rằng chồng Ngân là người có năng lực, có tham vọng nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tham vọng của Nghiêm lớn hơn năng lực của bản thân anh ta.

Một người nào đó đã gửi cho Thư và Tú một túi xôi khúc thơm ngon, cả 2 ăn ngon lành rồi gọi điện cho Chiến Đo cảm ơn rối rít vì sự nhiệt tình của bạn. Nhưng thật bất ngờ người mua xôi không phải là Chiến.

Tập 16 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 24/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây "đá gà"Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'

GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.

Tú từng là "người tình bí ẩn" của Bách cách đây 5 nămTú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.

"Cách em 1 milimet" tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp

GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.

Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi

Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.

Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'

Công an triệu tập ông Thắng vì liên quan tới đường dây 'đá gà'

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", ông Thắng tiếp tục gây rắc rối vì cá độ đá gà, trong khi đó Cường “gà” dần thay đổi, tu chí làm ăn và đoàn tụ cùng vợ con.

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Tú từng là 'người tình bí ẩn' của Bách cách đây 5 năm

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", hoá ra cô điều dưỡng tên Minh từng chăm sóc Bách khi anh mổ mắt lại chính là Tú.

'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp

'Cách em 1 milimet' tập 15: Tú gặp lại Đức, Bách bị cướp

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 15 "Cách em 1 milimet", khi Tú đã quyết định sẽ giữ khoảng cách với Bách thì cũng đúng lúc anh chàng này xuất hiện ngay trước mắt cô.

Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê

Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân say rượu, cảm thấy mình thất bại nên quyết định trả phòng trọ và về quê với bố mẹ.

Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.

Cường 'gà' trình báo công an vì nghi ngờ con trai bị bắt cóc

Cường 'gà' trình báo công an vì nghi ngờ con trai bị bắt cóc

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 50 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" nhận được cuộc điện thoại nói con trai đã mua đồ và lên một chiếc xe ô tô ở ngoài đầu ngõ nên đã tới trụ sở công an để trình báo nghi ngờ con trai đã bị bắt cóc.

Trúc Lam nhận ra những điều bất thường của cậu em đồng nghiệp

Trúc Lam nhận ra những điều bất thường của cậu em đồng nghiệp

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân quyết định bỏ thành phố để về quê, Trúc Lam muốn biết rõ lý do vì sao Lâm lại có những hành động bất thường với mình.

Vợ Chủ tịch xã Thứ nghĩ 'chiêu' để mong chồng không bị bắt

Vợ Chủ tịch xã Thứ nghĩ 'chiêu' để mong chồng không bị bắt

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên", bà Nga tiết lộ đang có trong tay nhiều tiền vàng và muốn tìm mọi cách để cho chồng thoát tội.

Kim Ngân vừa lên chức đã đón nhận cú sốc vì bị bạn gái của 'tổng tài' đến đánh ghen

Kim Ngân vừa lên chức đã đón nhận cú sốc vì bị bạn gái của 'tổng tài' đến đánh ghen

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Vừa được lên chức cửa hàng trưởng, Kim Ngân đã bị vợ Đại và người yêu Trường kéo đến đánh ghen giữa nơi làm việc, khiến cô chỉ biết ê chề trước nhân viên.

Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Bộ phim 'Buông' quy tụ 5 NSND, 4 NSƯT

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Bộ phim 'Buông' của đạo diễn Mai Long thu hút với nội dung nhân văn và gây bất ngờ khi quy tụ tới 5 NSND và 4 NSƯT.

Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Chồng Việt Hương 'chơi lớn' khi cover nhạc phim 'Cục vàng của ngoại' tặng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Xem - nghe - đọc
Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình

Chồng Mỹ Anh (Phương Oanh) thú nhận ngoại tình

Xem - nghe - đọc
Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'

Kim Ngân bị đánh ghen vì tin nhắn đáng sợ của 'tổng tài'

Xem - nghe - đọc
Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê

Sau khi bị đánh ghen, Kim Ngân xin nghỉ việc bỏ phố về quê

Xem - nghe - đọc

