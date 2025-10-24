Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi
GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.
Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" (NSƯT Thái Sơn) sau thời gian thay đổi, chọn cách sống tích cực nên được vợ quan tâm, anh cảm thấy vui lắm nhưng vẫn tỏ vẻ không cần. Khi nhìn thấy vợ mang quần áo, Cường thắc mắc và được con trai nói là tối mẹ muốn ngủ lại nhà.
Thấy vợ tối nay có ý định ngủ lại đây, Cường lên giọng: "Ngủ ở đây thì cũng phải nói trước một câu chứ, để còn làm mấy mâm cơm mời hai bên họ hàng sang nói chuyện lại. Cứ tự tiện".
Ở một diễn biến khác trong tập phim, bà Phúc (NSƯT Thanh Quý) biếu ông Thắng (NSND Bùi Bài Bình) chút tiền để lên thành phố nhưng ông từ chối. Ông Thắng ngại vì còn nợ bà Phúc nhiều tiền, còn chưa trả được. Dù bà Phúc thật lòng muốn biếu tiền, nhưng ông vẫn một mực không nhận. Bà Phúc còn định dẫn ông Thắng đến gặp vợ để hai vợ chồng quay về với nhau.
Trong khi đó, bà Nga (Vân Dung) hoảng hốt khi thấy người dân kéo đến nhà, lo ngại có kiện cáo gì. Khi thấy nhiều người cùng đồng loạt kéo vào nhà, bà Nga vội vàng ra ngăn lại, định giải thích mọi chuyện, nói rằng người dân có kiện cáo gì thì ra ủy ban xã, còn đây là nhà riêng.
Thế nhưng mọi người vui vẻ giải thích đến không phải kiện cáo mà nghe nói ông Thứ (NSƯT Thanh Bình) vừa ra viện trở về nhà bên bà con tới thăm hỏi. Lúc này bà Nga rối rít mời tất cả vào nhà chơi.
Tập 51 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 24/10 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
