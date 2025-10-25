Tú lên kế hoạch 'tóm' Biên và Đức, Ngân tủi thân trước những lời cay đắng từ người yêu cũ

Trong tập 16 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Viễn đã nhìn nhận đúng về chồng của Ngân là Nghiêm. Nghiêm làm ở Viện nghiên cứu và khi Nga (bạn gái của Đức) đưa cho Nghiêm xem bản báo cáo, Nghiêm cố tình tỏ ra quan trọng trong hướng dẫn và lợi dụng việc đó để có những hành vi đụng chạm không chuẩn mực. Như đưa tay nắm lấy vai Nga hay vuốt tóc trên vai cô.

Đức đến đón Nga và từ xa đã nhìn thấy những hành động của Nghiêm. Khi nói chuyện với Nga, Đức nói: "Anh thấy những cử chỉ của lão ta không ổn chút nào đâu, em phải tránh xa đấy".

Nhưng đáp lại câu nhắc nhở của Đức, Nga nói: "Mình là con sâu, cái kiến mà anh. Nếu mà người ta "giận cá chém thớt" lên kết quả của em thì uổng lắm". Đức có vẻ không vui, anh nói: "Cũng không cần phải làm căng như vậy nhưng mình cứ tránh được tí nào thì hay tí đấy".

Đức cảm thấy bất bình trước hành vi thiếu chuẩn mực của Nghiêm với bạn gái mình. Ảnh VTV

Trong khi đó, Thư chạy bộ một mình và vô tình, khi cô đứng khởi động, thì một người đàn ông tập thể dục gần đó nhìn thấy và nảy sinh tà ý. Khi nhận thấy sự thiếu đàng hoàng từ gã đàn ông này, Thư đã bỏ chạy nhưng gã ta tiếp tục đuổi theo cô.

Và trong khi Thư sợ hãi, cắm đầu cắm cổ chạy, cô không biết rằng có một người đàn ông mặc áo chùm đã chặn gã đàn ông xấu xa kia lại. Gã đàn ông xấu xa sau đó đã bị hạ đo ván.

Khi Thư chạy về đến cổng nhà, cô thấy một túi bánh khúc treo ở cổng. Nghĩ Tú mua nên cô mang vào nhà và bày ra bàn đợi Tú về ăn cùng. Tuy nhiên, Tú sau đó nói cô không mua và cả hai sau đó nghĩ rằng có thể túi bánh khúc là do Chiến mang đến. Trong lúc ăn, Tú nói rằng mỗi lần ăn bánh khúc cô lại nhớ đến Biên.

Tú và Thư bất ngờ nhận được bánh khúc của ai đó gửi tặng. Ảnh VTV

Cũng trong cuộc nói chuyện này, Tú nói đã tìm được Đức nhưng chưa bắt được cậu. Tú quyết tâm sẽ tóm được Đức và trị cái tội dám lẩn trốn mọi người. Tú sau đó còn lên kế hoạch sẽ khiến cả Đức lẫn Biên phải lộ diện.

"Giờ anh Biên hay lượn qua quán của Chiến, tao sẽ bảo Chiến treo cái biển "Nghỉ bán hàng, Ống bơ của Đại bản doanh chuẩn bị cưới chồng, kiểu gì anh Biên cũng sẽ xuất hiện" - Tú nói về kế hoạch khiến Biên lộ diện với Thư.

"Còn thằng Đức, tao cũng sẽ bắn tin Đại bản doanh chuẩn bị có hỷ. Nó cũng sẽ phải xuất hiện" - Tú tiếp tục nói về kế hoạch. "Tao sẽ làm một bản bố cáo là Thủ lĩnh của Đại bản doanh sắp hẻo, yêu cầu thần dân cần phải về gấp. Nếu mà 2 người bọn họ vẫn nhất định không chịu về, tao sẽ từ mặt bọn họ vĩnh viễn luôn".

Tú lên kế hoạch khiến cho Đức và Biên phải lộ diện. Ảnh VTV

Nghiêm ngồi chơi với con gái tại phòng khách và đúng lúc này, TV phát bản tin mà trong đó, Ngân và Viễn là nhân vật chính. Nhìn cách cả hai trao đổi, Nghiêm không ngăn được cơn giận giữ. Phản ứng của Nghiêm khiến cô con gái nhỏ sợ hãi.

Sau khi vỗ về con, Ngân về phòng nói chuyện với Nghiêm. Nghiêm quay ra chỉ trích rằng Ngân đã không góp ý với tinh thần xây dựng trước bản kế hoạch khởi nghiệp của chồng. Nghiêm sau đó không nghe bất cứ lý giải nào của Ngân, cho rằng cô nói gì cũng đúng và "chỉ có thằng kia mới biết kinh doanh thôi" - Nghiêm ám chỉ Viễn.

Nghiêm càng nói càng mất kiểm soát và Ngân thì không chịu nổi, Ngân cũng nói rằng những gì cô góp ý cho bản kế hoạch của Nghiêm hoàn toàn từ 10 năm kinh nghiệm làm việc của cô. "Còn nếu anh cảm thấy không thoải mái thì thôi" - Ngân lớn tiếng nói với Nghiêm rồi tức giận bỏ ra khỏi phòng.

Ngân bị trách móc thiếu quan tâm, góp ý về kế hoạch khởi nghiệp của chồng. Ảnh VTV

Sau cuộc cãi vã với chồng, Ngân lại cảm thấy tủi thân và tổn thương khi Viễn nói những lời coi thường chồng cô. Viễn thậm chí còn nói thẳng rằng cô "mắt toét" và chọn nhầm chồng.

"Đi Tây nhiều mà chọn một quả ối dồi ôi. Mất cái mặt tôi" - Viễn mỉa mai Ngân và câu nói khiến Ngân không thể bình tĩnh được. Câu nói này của Viễn còn hạ thấp chính bản thân cô. Ngân cảm thấy mình bị Viễn coi thường. "Anh Nghiêm là chồng tôi, người tôi chọn thế nào không đến lượt ông bình luận" - Ngân nói trong bực tức.

Thực tế, Viễn đã được bạn anh nói nhiều điều về Nghiêm - kẻ tham vọng lớn hơn tài năng và cũng bị nhiều thư tố cáo... Viễn ngăn Ngân giúp đỡ dự án khởi nghiệp của Nghiêm cũng chỉ là muốn giúp cô. Nhưng Ngân không cảm nhận được điều đó.

Sau khi nói thẳng vào mặt Viễn, Ngân bỏ đi. Nhưng sau đó, khi chỉ còn một mình, Ngân đã khóc. Cô cảm thấy tổn thương hơn bao giờ hết bởi những lời nói của Viễn. Khi Viễn đuổi theo Ngân xuống chỗ để xe, dù thấy Ngân rơi nước mắt nhưng Viễn vẫn nói rằng anh sẽ không rút lại.

Ngân khóc khi nghe những lời gây tổn thương từ Viễn. Ảnh VTV

Tập 17 phim "Cách em 1 milimet" sẽ được phát sóng vào ngày 30/10 trên kênh VTV3, lúc 20h. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Chồng Ngân ghen tuông khi thấy vợ xuất hiện cùng Viễn trên tivi GĐXH - Trong tập 16 "Cách em 1 milimet", chồng của Ngân tỏ vẻ khó chịu khi thấy vợ và "tình cũ" xuất hiện cùng nhau nói về dự án mới.

Cường 'gà' được vợ tha thứ, Chủ tịch xã Thứ được bà con tới thăm hỏi GĐXH - Trong tập 51 "Có anh, nơi ấy bình yên", Cường "gà" và ông Thắng đều đón nhận tin vui khi được vợ tha thứ và trở về, còn ông Thứ được bà con tới thăm khi vừa ra viện.