Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở thường gặp để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, công danh, sự nghiệp
GĐXH - Việc xây dựng nhà ở nếu được thực hiện một cách thiếu khoa học và bừa bãi dễ dẫn đến những hệ lụy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc, sức khỏe, sự nghiệp và công danh của gia chủ.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà phạm ở mũi tên độc (đường đâm thẳng vào nhà)
Phong thủy cho biết, với những ngôi nhà bị phạm lỗi mũi tên độc thì bạn nên dùng gương bát quái lồi để treo trước nhà hoặc xây bức tường cao để chắn.
Ngoài ra, còn có thể dùng đôi con nghê, tượng Quan Công, tượng Phật Bà để trấn ở cửa. Hoặc bạn cũng có thể đổi hướng cửa chính của ngôi nhà bằng cách mở cửa chính nơi khác, nơi không còn con đường đâm thẳng vào nhà.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà thấp hơn mặt đường
Phong thủy cho hay, nếu nhà ở của bạn phạm lỗi phong thủy nhà thấp hơn mặt đường thì bạn nên xây thêm bậc tam cấp trước nhà hoặc làm cổng cao hơn, điều đó thể hiện rằng bạn phải bước lên bậc rồi mới ra đường chính. Có nghĩa là nguồn năng lượng bên ngoài sẽ theo bạn ra ngoài tốt hơn việc nguồn năng lượng tự ý vào nhà.
Một cách hóa giải khác đó chính là trồng một hàng cây sau nhà và thắp đèn sáng ở khu vực này khi trời tối. Nếu có điều kiện kinh tế thì bạn nên xây nhà có tầng và nên thiết kế phòng ngủ ở trên lầu, xây bên trái cửa chính cao hơn bên phải một chút.
Ngoài ra, bạn cũng có thể trồng những loại hoa có nhiều màu sắc sặc sỡ, giữ cho lối đi luôn sạch sẽ và thông thoáng.
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà ở gần nghĩa địa
Theo phong thủy, nếu nhà gần nghĩa trang thì vị trí này dễ bị ảnh hưởng bởi khí âm và thường không tốt cho sức khỏe. Để khắc phục lỗi này bạn có thể tham khảo các cách khắc phục như sau:
Theo phong thủy, nhà gần nghĩa trang, chúng ta có thể treo bát quái có 32 vị thần ở trước cửa để trấn. Bạn cũng có thể trồng cây xương rồng hoặc trồng các loại tre trúc bên ngoài nhà hoặc cây dâu tằm để xua đuổi tà khí.
Cách khắc phục lỗi phong thủy 2 cửa chính đối diện nhau
Trong trường hợp mà cửa chính của 2 nhà đối nhau thì bạn có thể hóa giải bằng việc treo gương bát quái, ngoài ra cũng có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy bằng pha lê.
Bởi trong phong thủy, pha lê có tác dụng điều hòa dòng khí tránh xung sát vào nhà. Lúc này, gia chủ có thể treo quả cầu hoặc chuông pha lê được vát cạnh trước cửa nhà.
Một cách khác để hóa giải điều này là bạn có thể thương lượng với hàng xóm đối diện để cùng treo trên cửa 4 chữ "Thiên Quan Tứ Phúc" (ông Trời ban).
Cách khắc phục lỗi phong thủy nhà phạm hướng Tuyệt Mệnh
Đổi hướng cửa chính là cách hóa giải lỗi phong thủy nhà phạm hướng nhà Tuyệt Mệnh hiệu quả nhất, song cách hóa giải này hơi tốn thời gian, công sức và tiền bạc.
Hơn nữa, một số ngôi nhà sở hữu kiến trúc xây dựng cố định như căn hộ chung cư, biệt thự liền kề, nhà phố thương mại... việc thay đổi cửa chính của ngôi nhà là rất khó.
Vì vậy, đối với những ngôi nhà phạm vào hướng Tuyệt Mệnh, bạn nên dựng thêm một cánh cửa phụ. Các thành viên trong gia đình thường xuyên sử dụng cánh cửa phụ thay cho cửa chính, như vậy sẽ giảm chức năng lưu thông khí của cửa chính trong căn nhà. Từ đó, giảm thiểu sức ảnh hưởng của hướng Tuyệt Mệnh đối với cuộc sống của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình.
Lưu ý nên xây cửa phụ theo hướng tốt của gia chủ như: Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên, Phục Vị để đảm bảo được nguồn vượng khí trong ngôi nhà một cách tốt nhất.
Hay một cách khác ít tốn kém hơn đó chính là sử dụng vật phẩm phong thủy. Sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp sẽ giúp trấn trạch, bảo vệ cả gia đình khỏi những tác nhân xấu.
Những vật phẩm phong thủy bạn nên sử dụng để ngăn cản âm khí, hóa giải sát khí như: tượng, tranh ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Công, kỳ lân, gương bát quái lồi (tuyệt đối KHÔNG sử dụng gương bát quái lõm)...
Ngoài ra, những vật phẩm phong thủy mang yếu tố ngũ hành cũng là sự lựa chọn tốt để trấn trạch. Tuyệt Mệnh thuộc mệnh Kim, nên gia chủ có thể lựa chọn những vật phẩm, đồ vật thuộc có màu sắc thuộc mệnh Hỏa như: cam, hồng, đỏ, tím... để có thể trấn áp. Tránh những vật phẩm thuộc mệnh Kim (bản mệnh) hay Thổ (tương sinh).
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
