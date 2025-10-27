Cách đặt tên công ty theo phong thủy mà các chủ doanh nghiệp nên lưu ý
GĐXH - Trong phong thủy doanh nghiệp, tên công ty chính là “linh hồn thương hiệu”, mang năng lượng ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí, tài lộc và con đường phát triển của doanh nghiệp. Dưới đây là cách đặt tên công ty theo phong thủy.
Đặt tên theo ngũ hành bản mệnh
Một cái tên hợp phong thủy không chỉ dễ nhớ, dễ gọi, mà còn phải hài hòa với bản mệnh chủ doanh nghiệp, ngũ hành ngành nghề và quy luật vận hành của vũ trụ tương sinh - tương khắc:
Ngũ hành gồm Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, vận hành theo hai quy luật chính:
Tương sinh: Mộc → Hỏa → Thổ → Kim → Thủy → Mộc (tạo thành vòng tuần hoàn sinh khí).
Tương khắc: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc (đại diện cho sự chế ước, kiềm chế lẫn nhau).
Khi đặt tên công ty, nên ưu tiên hành tương sinh với bản mệnh của người sáng lập và hành của lĩnh vực kinh doanh, tránh chọn hành tương khắc để hạn chế rủi ro, bất lợi trong hoạt động.
Gợi ý đặt tên theo từng mệnh
|
Mệnh
|
Đặc trưng tính cách
|
Chữ cái hợp
|
Con số may mắn
|
Gợi ý tên thương hiệu
|
Kim
|
Quyết đoán, mạnh mẽ, có tư duy chiến lược
|
C, Q, R, S, X
|
6, 7, 8
|
Kim Phát, Quang Thành, Sơn Vượng
|
Mộc
|
Sáng tạo, nhân hậu, hướng ngoại
|
G, K
|
1, 3, 4
|
Khai Lộc, Gia Phát, Kim Khang
|
Thủy
|
Linh hoạt, tinh tế, có tầm nhìn
|
Đ, M, N
|
1, 6
|
Minh Phú, Nam Hải, Đức Thịnh
|
Hỏa
|
Nhiệt huyết, mạnh mẽ, có tố chất lãnh đạo
|
L, T, D, N
|
9
|
Thành Đạt, Long Phát, Đại Hưng
|
Thổ
|
Ổn định, bền vững, chu đáo
|
A, B, D, O
|
2, 5, 10
|
An Phú, Bảo Thịnh, Đại Lộc
Đặt tên theo quy luật âm – dương
Theo phong thủy, âm – dương cần hài hòa để năng lượng trong tên được cân bằng, không quá yếu cũng không quá mạnh.
Vần bằng (âm): Thể hiện sự mềm mại, ổn định.
Vần trắc (dương): Thể hiện sự mạnh mẽ, bứt phá.
Tên công ty nên kết hợp cả âm và dương để tạo nên sự hòa hợp tổng thể. Ví dụ:
"Hòa Phát" → cân bằng âm – dương, hài hòa và cát lợi.
"Hóa Phát" → thiên về dương, dễ gặp biến động, thiếu ổn định.
Đặt tên theo số lượng chữ cái và số nét
Mỗi chữ cái, mỗi nét trong tên đều mang năng lượng riêng, ảnh hưởng đến mức độ cát – hung của doanh nghiệp. Việc tính tổng số nét và quy chiếu sang quẻ phong thủy là phương pháp thường được sử dụng trong đặt tên thương hiệu.
Các con số được xem là cát lợi, thu hút tài vận gồm: 3, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 21, 23… Những số này tượng trưng cho phát triển, thăng tiến, vững bền và sinh khí.
Đặt tên theo quẻ Kinh Dịch
Đây là phương pháp chuyên sâu, thường được các doanh nghiệp lớn hoặc thương hiệu cao cấp áp dụng.
Tên công ty sẽ được phân tách theo từng yếu tố, lập thành quẻ Dịch, từ đó xác định quẻ chủ và quẻ hỗ. Doanh nghiệp nên chọn quẻ Cát hoặc Đại Cát, biểu trưng cho thuận lợi, phát triển và trường tồn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
