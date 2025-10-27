Hệ lụy ban thờ Thần tài đặt dưới gầm cầu thang nhiều người mắc phải

Bố trí ban Thần tài dưới gầm cầu thang được không

Phong thủy cho biết, Thần tài - Thổ địa là hai vị thần rất linh thiêng khi cai quản tài mệnh trong gia đạo, chính vì thế phong thủy bố cục hay vị trí của ban Thần Tài cần thực sự lưu tâm tránh phạm phải những yếu tố kiêng kỵ trong phong thủy.

Hơn nữa, ý nghĩa khi thờ cúng Thần tài chính là mang lại tài lộc may mắn, nên quan điểm đặt ban thờ Thần tài dưới gầm cầu thang là đang đi ngược lại với mong muốn của bản thân gia chủ trong ngôi nhà đó.

Bởi lẽ dù thiết kế cầu thang theo xu hướng nào, dưới gầm cầu thang không được đánh giá là nơi có trường khí tốt, hay còn đặc biệt "tối tăm", mang yếu tố "động" trong quan niệm trước đây về phong thủy ứng dụng dương cơ.

Ban thờ Thần tài dưới gầm cầu là vị trí phạm kỵ gia chủ cần thay đổi ngay nếu đang mắc phải lỗi phong thủy thờ cúng.

Vì thế vị trí ban thờ đặt dưới gầm cầu thang là vị trí kiêng kỵ số 1 cần đặc biệt lưu ý, vì người thờ cúng không thể hàng ngày "đi lại" ngay trên các vị Thần linh mà gia đình hết sức cầu cúng thành tâm chánh niệm được.

Cũng theo phong thủy, vị trí thờ Thần tài tuy luôn ở dưới đất nhưng phải là khu vực sạch sẽ và tuyệt đối trang trọng, nên càng chắc chắn rằng vị trí dưới gầm cầu thang không đáp ứng được yêu cầu nào về luân chuyển linh khí. Bởi vì tầm nhìn hẹp và luôn u tối do có bóng trần cầu thang che khuất.

Nên đặt ban Thần tài tại vị trí nào

Gia chủ hoàn toàn có thể chọn lựa nhiều phương vị khác để kích hoạt năng lượng chiêu tài, may mắn cho ban thờ Thần tài nhà mình. Thông thường hướng ban thờ luôn hướng ra ngoài cửa chính để đón nhận khí từ "thành môn" có chức năng hóa giải sát khí xấu vào nhà.

Phong thủy cho rằng, xác định vị trí ban Thần tài chính xác để đem lại vượng khí không chỉ dựa trên yếu tố địa mạch của ngôi nhà, mà còn phải xét trên phương diện tuổi của gia chủ sống tại đó.

Trong trường hợp bạn gặp nhiều khó khăn trong việc xác định phương vị Tài Lộc, Quý Nhân cho ban thờ dựa theo tuổi của mình, hãy nhờ đến sự hỗ trợ của các chuyên gia phong thủy có nhiều kinh nghiệm để được tư vấn chính xác.

Lưu ý xử lý góc thờ ban Thần tài dưới gầm cầu thang

Sau khi chuyển ban Thần tài sang vị trí khác, bạn không nên bỏ trống khoảng không gian dưới gầm cầu thang đó. Dưới đây là một số lưu ý tham khảo khi xử lý góc thờ ban Thần tài cũ dưới cầu thang:

Bố trí tiểu cảnh nhỏ dưới gầm cầu thang, có thể là: Hòn non bộ, công trình vườn giả... Nhiều gia chủ kỹ tính sẽ lấp gạch xây kín khoảng không gian thừa dưới gầm cầu thang để tránh vận xui đối với gia đình.

