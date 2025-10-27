'Bảo vật' nên đặt vào bát hương để giúp kết nối tâm linh, lưu giữ tài khí, phúc khí

Cốt Thất Bảo là gì?

Cốt Thất Bảo, còn gọi là cốt bát hương, là vật phẩm linh khí đặc biệt, bao gồm bảy loại báu vật quý của nhà Phật. Theo phong thủy, bảy báu vật này khi được kết hợp sẽ tương tác, bổ trợ lẫn nhau, tạo thành một trường năng lượng thuần khiết, cân bằng đủ Âm Dương – Ngũ Hành. Chính nguồn năng lượng thanh tịnh này giúp bát hương, tôn tượng thờ cúng trở nên linh ứng, tụ khí và có sức mạnh tâm linh.

Trong phong thủy, Cốt Thất Bảo được xem là vật phẩm hội tụ linh khí đất trời, trải qua hàng trăm năm hình thành từ tự nhiên, mang trọn vẹn tinh hoa của vũ trụ. Vì thế, vật phẩm thường được sử dụng để nạp cốt cho bát hương hoặc nạp tượng, giúp kích hoạt vượng khí, gia tăng linh lực cho không gian thờ tự.

Bảy báu vật trong Cốt Thất Bảo bao gồm: Lá vàng, bạc (hành Kim): Tượng trưng cho sự cao quý, giàu sang, giúp chiêu tài, tụ bảo.

Hổ phách (hành Mộc): Lưu giữ tinh hoa thiên nhiên, có công năng trừ tà, bảo hộ bình an.

Ngọc cẩm thạch (hành Mộc): Mang năng lượng thanh khiết, nuôi dưỡng sinh khí, tăng cường sức khỏe và trường thọ.

San hô đỏ (hành Hỏa): Biểu tượng của phúc lộc, thịnh vượng, hóa giải sát khí.

Mã não đỏ (hành Thổ): Giúp cân bằng trường khí, ổn định tâm trí, tăng cường sự vững chắc cho gia đạo.

Ngọc trai (hành Thủy): Mang ý nghĩa thanh khiết, bảo hộ gia đạo, chiêu phúc và hanh thông.

Gạo vàng: Đóng vai trò chất dẫn, giúp lưu thông khí trong toàn bộ Thất Bảo, khiến quá trình thờ cúng thêm linh nghiệm.

Công dụng của Cốt Thất Bảo

Phong thủy cho biết, Cốt Thất Bảo không chỉ là vật phẩm tâm linh mang tính biểu tượng, mà còn sở hữu công năng phong thủy mạnh mẽ, giúp dẫn khí, tụ tài và bảo vệ linh khí trong không gian thờ tự.

Trong phong thủy thờ cúng, Cốt Thất Bảo được xem là vật phẩm linh thiêng, giữ vai trò quan trọng trong việc an vị bát hương và tôn tượng.

Dẫn khí, nạp tài: Nhờ sự cộng hưởng năng lượng của bảy báu vật quý, Cốt Thất Bảo tạo nên trường khí cát lành, thu hút tài lộc và vận may, đồng thời duy trì sự thịnh vượng lâu dài cho gia chủ.

Nạp cốt bát hương, tôn tượng: Khi được sử dụng để nạp cốt bát hương gia tiên, Thần Tài hay tôn tượng, Cốt Thất Bảo sẽ kích hoạt linh khí, giúp bát hương, tôn tượng được linh ứng, dễ cảm ứng với gia chủ. Đồng thời, vật phẩm này còn hóa giải tạp khí, loại bỏ tà khí, bảo đảm sự thanh tịnh cho không gian thờ cúng.

Cầu bình an, chiêu tài lộc: Cốt Thất Bảo mang ý nghĩa cầu chúc bình an cho gia đạo, hanh thông trong công việc, đồng thời hỗ trợ chiêu tài, tụ lộc, giúp gia chủ đạt được sự hưng vượng trong cả đời sống và sự nghiệp.

Kỵ tà mạnh mẽ: Với năng lượng thuần khiết từ thiên nhiên, vật phẩm có tác dụng trấn trạch, ngăn ngừa tà khí xâm nhập, giữ cho không gian thờ phụng luôn thanh tịnh, an lành.

Thời điểm nên sử dụng Cốt Thất Bảo?

Cốt Thất Bảo là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa quan trọng trong thờ tự, do đó, việc lựa chọn thời điểm sử dụng là vô cùng cần thiết để phát huy trọn vẹn linh khí:

Trường hợp gia chủ thay đổi hoặc đổi mới bát hương, việc sử dụng Cốt Thất Bảo sẽ giúp duy trì sự linh thiêng và tránh hao tổn năng lượng thờ cúng.

Khi lập bàn thờ mới và an vị bát hương: Đây là thời điểm lý tưởng để nạp Cốt Thất Bảo, giúp bàn thờ hội tụ đủ linh khí, bát hương được an vị chuẩn mực, dễ cảm ứng tâm linh.

Khi bốc lại bát hương: Trong các dịp như nhập trạch hay cải táng, việc bốc bát hương về nhà mới kết hợp cùng Cốt Thất Bảo sẽ bảo đảm bát hương được nạp đầy đủ linh khí, gia đạo hanh thông, thuận lợi.

Khi nạp cốt cho tượng thờ: Cốt Thất Bảo cũng được dùng để nạp cốt cho tôn tượng, giúp tượng thêm phần linh ứng, tụ vượng khí, chiêu cảm cát lành cho không gian thờ tự.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.