Không gian sống

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

Thứ bảy, 14:26 11/10/2025
GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

Sử dụng chanh tươi

Đầu tiên, bạn cắt một quả chanh thành những lát mỏng, tiếp theo, bạn cho các lát chanh vào bình siêu tốc, đổ đầy nước và đun sôi. Sau khi nước sôi, tắt bếp và để yên khoảng 30 phút. Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ bỏ nước và rửa lại bình bằng nước sạch.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả - Ảnh 1.

Chanh là một chất tẩy rửa đa năng thường được dùng để làm sạch các vết bẩn trên dụng cụ bếp như chảo inox, nồi... Nó còn có khả năng khử mùi nhựa bình siêu tốc.

Với cách làm đơn giản này, không chỉ mùi nhựa mà cả những lớp cặn bẩn bám dưới đáy bình cũng sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

Sử dụng baking soda

Để loại bỏ mùi nhựa khó chịu trên bình siêu tốc, bạn có thể sử dụng baking soda. Đầu tiên, bạn đổ đầy nước vào bình. Tiếp theo, cho 50 gram bột baking soda vào và khuấy đều cho đến khi hòa tan hoàn toàn.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả - Ảnh 2.

Một nguyên liệu làm sạch và đánh bay mùi hiệu quả cho ấm đun là baking soda.

Sau đó, bạn đun sôi hỗn hợp này và để nguội trong khoảng 1 tiếng. Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ bỏ nước và rửa sạch bình bằng nước sạch.

Sử dụng giấm ăn

Đầu tiên, bạn cho 0.5 lít giấm vào bình siêu tốc. Tiếp theo, đổ thêm nước vào và đun sôi hỗn hợp. Sau khi đun sôi, hãy để nguội trong khoảng 1 giờ. Cuối cùng, bạn chỉ cần đổ bỏ dung dịch và rửa sạch bình với nước sạch.

Đun nước nhiều lần trong nồi

Để loại bỏ mùi nhựa bình siêu tốc, bạn có thể áp dụng cách đun sôi nước nhiều lần. Đầu tiên, đổ đầy nước vào bình đến vạch cao nhất. Tiếp theo, đun sôi nước và đổ bỏ. Lặp lại quá trình này 2-3 lần. Nếu mùi nhựa vẫn còn, bạn có thể tiếp tục đun thêm 1-2 lần nữa.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả - Ảnh 3.

Đây là cách đơn giản nhất để giải quyết tình trạng mùi hôi của bình mà không tốn kém bất kỳ chi phí nào và không cần sự hỗ trợ của bất kỳ vật dụng nào khác.

Cách làm này không chỉ giúp khử mùi mà còn loại bỏ bụi bẩn, đảm bảo chất lượng nước uống.

Bên cạnh việc khử mùi, bạn cũng nên chú ý vệ sinh bình siêu tốc thường xuyên để đảm bảo chất lượng nước uống và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả - Ảnh 4.Công dụng bất ngờ của vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày, ai biết rồi liền vội đi gom vỏ tỏi

GĐXH - Tỏi từ lâu đã là gia vị không thể thiếu trong gian bếp của người Việt. Thế nhưng, khi chế biến tỏi, phần vỏ mỏng bên ngoài lại thường bị bỏ đi mà ít ai biết rằng chính nó lại rất hữu ích trong đời sống.

Huyền Trang (T/h)
Top