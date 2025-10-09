Cây tùng hợp với gia chủ mệnh nào? Ý nghĩa trong phong thủy
GĐXH - Cây tùng là biểu tượng tượng trưng cho trường thọ và sức khỏe dồi dào, là loài cây có tuổi thọ cao và mang nhiều ý nghĩa. Cũng chính vì thế mà cây tùng thường được sử dụng để làm quà tặng cho người lớn tuổi.
Ý nghĩa
Cây tùng mang ý nghĩa về người quân tử chính trực, hiên ngang thể hiện bản lĩnh, uy quyền của người sở hữu cây. Ngoài ra, với hình dáng nhiều tán lá đan xen, tượng trưng cho sự đùm bọc và tương trợ, cây tùng mang đến cho gia đình sự ấm no, hạnh phúc.
Màu xanh của cây có thể tồn tại trong thời gian dài và gần như không bị rụng lá theo mùa, chính vì thế mà tạo nên không gian cảnh quan đẹp mắt, tăng sức sống và thẩm mỹ cho ngôi nhà. Nó cũng được coi là một loại cây có thể xua đuổi tà khí, mang lại không gian bình yên cho gia chủ.
Với những điểm nổi bật trên, việc trồng cây tùng trước nhà là hoàn toàn phù hợp, là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những gia đình yêu thích không gian xanh.
Bên cạnh đó, cây tùng có thể dễ dàng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết ở Việt Nam, có ý nghĩa rất tốt đối với gia chủ. Trồng cây tùng trước nhà mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ, giúp bảo vệ và che chắn ngôi nhà khỏi những điềm xấu, vượng khí của gia đình sẽ tăng lên.
Cây còn giúp thanh lọc không khí cho không gian. Nó có thể hấp thụ các chất ô nhiễm và bụi bẩn trong không khí, mang đến luồng khí tươi mát, trong lành, mang lại sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, làm đẹp cho không gian nhà ở.
Cây tùng là một loài cây có dáng đẹp và thanh thoát. Nó có thể làm tăng thêm tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, giúp ngôi nhà trở nên đẹp hơn và sang trọng hơn.
Bạn có thể trồng cây tùng cảnh trong chậu hoặc cây tùng tự nhiên ở sân vườn, hoặc đặt một chậu cây tùng la hán, cây tùng bách trước cửa nhà. Tùy vào diện tích và phong cách của ngôi nhà mà bạn có thể lựa chọn loại cây phù hợp.
Đặc điểm cây tùng
Nguyên tắc trồng cây tùng trước nhà dựa trên hình dạng của cây. Cây tùng là loài cây có tuổi thọ lâu năm và thuộc họ lá kim, xuất phát từ các vùng có khí hậu nhiệt đới.
Đặc điểm của cây tùng là mọc thẳng đứng, có nhiều cành và lá nhỏ, nhọn phủ quanh thân từ gốc đến ngọn. Có một số loại cây tùng phổ biến được trồng hiện nay, bao gồm tùng bồng lai, tùng la hán, tùng thơm và tùng bách.
Cây tùng thường được trồng dưới hai hình thức chính, đó là: Cây tùng cảnh và cây tùng trồng tự nhiên.
Cây tùng cảnh thường được trồng trong chậu, có dáng nhỏ thấp, thân cây thô mộc và lá được cắt tỉa gọn gàng. Chúng được uốn nắn thành các hình dáng đẹp và mang những ý nghĩa đặc biệt. Một số kiểu dáng cây tùng cảnh phổ biến bao gồm: Tam đa, thác đổ, tiên nữ và nhiều hình dạng khác.
Đối với cây tùng trồng tự nhiên thì phù hợp với môi trường thiên nhiên, thường cao từ 10 đến 20m. Những cây tùng này thường được sử dụng để lấy gỗ hoặc làm cây công trình. Chúng có tán lá và các cành nhỏ mọc xung quanh, hướng lên trên theo hình dạng chóp nhọn.
Về việc lựa chọn trồng cây tùng trước nhà, bạn nên chọn những cây tùng cảnh có dáng thấp, thân thô mộc và được tỉa tót khéo léo. Cây tùng tự nhiên với thân cây đứng và cao lớn không thích hợp để trồng trong không gian trước cửa nhà.
Vị trí trồng cây
Khi trồng cây tùng trước nhà, hãy lựa chọn những vị trí rộng rãi, thoáng mát và đảm bảo ánh nắng tự nhiên không bị che khuất. Tránh trồng cây quá gần công trình hoặc che phủ tầm nhìn của người đi qua.
Theo quan niệm của người xưa, tùng là loại cây có sức sống vô cùng mãnh liệt và mạnh mẽ. Bất kể sống ở môi trường cằn cỗi, đất đá hay thiếu nước thì cây vẫn sinh trưởng kiên cường.
Hơn nữa, cây tùng cũng có thể sống ở các vùng khí hậu khắc nghiệt. Vì thế mà người ta thường mệnh danh tùng là loại cây "Chúa trùm thảo mộc" và đem trồng trước cửa nhà để mang lại ngụ ý may mắn trong phong thủy.
Trồng cây tùng trước nhà không những thu hút tài lộc và may mắn cho gia chủ mà còn đồng thời giúp thanh lọc không khí, mang đến một không gian sống trong lành, tươi mát, đồng thời ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của gia chủ.
Cây tùng hợp với gia chủ mệnh nào?
Ai cũng có thể trồng cây tùng nhưng mệnh phù hợp nhất vẫn là mệnh Thủy và Kim. Lý do là theo phong thủy, cây tùng có kiểu hình dáng lá kim, mà theo quan niệm ngũ hành tương sinh thì Kim sinh Thủy. Nên người mệnh Thủy và Kim rất thích hợp để trồng cây Tùng.
Người mệnh Mộc cũng có thể trồng tùng vì cây tùng rất phù hợp và mang lại những may mắn, thuận lợi cho người mệnh Mộc.
Còn người mệnh Hỏa và Thổ cũng thích hợp để trồng tùng. Tuy nhiên, khi trồng cây tùng thì người mệnh này có thể chọn chậu trồng có màu sắc phù hợp với bản mệnh của mình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
