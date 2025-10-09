Mới nhất
Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Thứ năm, 19:01 09/10/2025
GĐXH - Cửa sổ càng lớn, nhà càng sáng nhưng dễ bám bụi và nấm mốc. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, khe cửa và bệ cửa sổ sẽ tích tụ bụi gây hại cho sức khỏe.

Vệ sinh khe cửa sổ bằng bia và muối

Một mẹo đơn giản nhưng cực hiệu quả là kết hợp bia và muối. Bạn rắc một ít muối hạt vào khe cửa sổ, sau đó đổ thêm một chút bia. Hỗn hợp này sẽ tạo bọt, giúp muối hoạt động như chất mài mòn, làm bong lớp bụi bẩn cứng đầu.

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp - Ảnh 1.

Cách này giúp loại bỏ vết bẩn lâu ngày mà không cần dùng hóa chất mạnh.

Tiếp theo đó, bạn dùng bàn chải đánh răng chà kỹ vào khe cửa, cuối cùng lau sạch bằng khăn khô. Cách này giúp loại bỏ vết bẩn lâu ngày mà không cần dùng hóa chất mạnh.

Làm sạch cửa sổ bằng miếng xốp và nước rửa chén

Nếu bạn muốn vệ sinh cửa sổ kỹ hơn, bạn có thể dùng miếng rửa chén. Đầu tiên, bạn đặt miếng xốp lên khe cửa và dùng bút lông đánh dấu vị trí. 

Với vết bẩn lâu ngày, hãy nhúng miếng xốp vào nước rửa chén pha loãng trước khi lau. Khi đẩy qua lại, xốp sẽ kéo bụi bẩn ra khỏi các khe hẹp, giúp bề mặt sạch sẽ nhanh chóng.

Sử dụng gia vị quen thuộc trong bếp để vệ sinh cửa sổ

Bạn có thể kết hợp muối tinh, baking soda và giấm trắng để tạo phản ứng hóa học làm sạch bụi bẩn. Rắc muối và baking soda lên khe cửa, sau đó nhỏ vài giọt giấm trắng.

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp - Ảnh 2.

Với những mẹo đơn giản như dùng bia, muối, baking soda hay các dụng cụ quen thuộc, bạn có thể tự vệ sinh cửa sổ sáng bóng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.

Hỗn hợp này sẽ sủi bọt, giúp khử mùi và làm tan các mảng bẩn cứng đầu. Trải một lớp giấy hoặc khăn ẩm lên trên trong 5 phút, sau đó lau lại là sạch bong. Cách này vừa an toàn, vừa tiết kiệm mà hiệu quả cao.

Dùng máy hút bụi kết hợp lõi giấy vệ sinh làm sạch cửa sổ

Với những khe cửa quá nhỏ, đầu hút máy hút bụi thường không vào hết được, bạn hãy gắn lõi cuộn giấy vệ sinh vào đầu hút máy.

Lõi giấy mềm nên có thể luồn lách vào các ngóc ngách để hút sạch bụi. Đây là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn trước khi vệ sinh bằng dung dịch.

Mẹo hút bụi cửa sổ bằng máy sấy tóc

Nếu không có máy hút bụi, bạn có thể tận dụng máy sấy tóc. Che đầu hút của máy bằng miếng vải nhỏ để tránh bụi bẩn lọt vào. Cắt phần đầu chai nhựa và gắn vào đầu hút máy sấy.

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp - Ảnh 3.

Cửa sổ sạch sẽ không chỉ giúp ngôi nhà sáng sủa mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Bật máy sấy ở chế độ hút, bụi sẽ bị cuốn vào chai nhựa, giúp khe cửa sạch nhanh chóng. Phương pháp này vừa gọn nhẹ vừa dễ làm, phù hợp cho những ai không có máy hút bụi chuyên dụng.

Cửa sổ sạch sẽ không chỉ giúp ngôi nhà sáng sủa mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Với những mẹo đơn giản như dùng bia, muối, baking soda hay các dụng cụ quen thuộc, bạn có thể tự vệ sinh cửa sổ sáng bóng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.

GĐXH - Việc thiết kế nội thất phòng ngủ chung cư theo phong thủy để đem lại may mắn, tạo luồng sinh khí tốt để bảo vệ sức khỏe là điều mà các gia chủ nên quan tâm chú trọng.

Huyền Trang (T/h)
Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

- 2 giờ trước

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

- 13 giờ trước

GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Phong thủy - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy - 17 giờ trước

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

- 22 giờ trước

GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

- 1 ngày trước

GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy

Top