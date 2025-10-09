Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp
GĐXH - Cửa sổ càng lớn, nhà càng sáng nhưng dễ bám bụi và nấm mốc. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, khe cửa và bệ cửa sổ sẽ tích tụ bụi gây hại cho sức khỏe.
Vệ sinh khe cửa sổ bằng bia và muối
Một mẹo đơn giản nhưng cực hiệu quả là kết hợp bia và muối. Bạn rắc một ít muối hạt vào khe cửa sổ, sau đó đổ thêm một chút bia. Hỗn hợp này sẽ tạo bọt, giúp muối hoạt động như chất mài mòn, làm bong lớp bụi bẩn cứng đầu.
Tiếp theo đó, bạn dùng bàn chải đánh răng chà kỹ vào khe cửa, cuối cùng lau sạch bằng khăn khô. Cách này giúp loại bỏ vết bẩn lâu ngày mà không cần dùng hóa chất mạnh.
Làm sạch cửa sổ bằng miếng xốp và nước rửa chén
Nếu bạn muốn vệ sinh cửa sổ kỹ hơn, bạn có thể dùng miếng rửa chén. Đầu tiên, bạn đặt miếng xốp lên khe cửa và dùng bút lông đánh dấu vị trí.
Với vết bẩn lâu ngày, hãy nhúng miếng xốp vào nước rửa chén pha loãng trước khi lau. Khi đẩy qua lại, xốp sẽ kéo bụi bẩn ra khỏi các khe hẹp, giúp bề mặt sạch sẽ nhanh chóng.
Sử dụng gia vị quen thuộc trong bếp để vệ sinh cửa sổ
Bạn có thể kết hợp muối tinh, baking soda và giấm trắng để tạo phản ứng hóa học làm sạch bụi bẩn. Rắc muối và baking soda lên khe cửa, sau đó nhỏ vài giọt giấm trắng.
Hỗn hợp này sẽ sủi bọt, giúp khử mùi và làm tan các mảng bẩn cứng đầu. Trải một lớp giấy hoặc khăn ẩm lên trên trong 5 phút, sau đó lau lại là sạch bong. Cách này vừa an toàn, vừa tiết kiệm mà hiệu quả cao.
Dùng máy hút bụi kết hợp lõi giấy vệ sinh làm sạch cửa sổ
Với những khe cửa quá nhỏ, đầu hút máy hút bụi thường không vào hết được, bạn hãy gắn lõi cuộn giấy vệ sinh vào đầu hút máy.
Lõi giấy mềm nên có thể luồn lách vào các ngóc ngách để hút sạch bụi. Đây là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn trước khi vệ sinh bằng dung dịch.
Mẹo hút bụi cửa sổ bằng máy sấy tóc
Nếu không có máy hút bụi, bạn có thể tận dụng máy sấy tóc. Che đầu hút của máy bằng miếng vải nhỏ để tránh bụi bẩn lọt vào. Cắt phần đầu chai nhựa và gắn vào đầu hút máy sấy.
Bật máy sấy ở chế độ hút, bụi sẽ bị cuốn vào chai nhựa, giúp khe cửa sạch nhanh chóng. Phương pháp này vừa gọn nhẹ vừa dễ làm, phù hợp cho những ai không có máy hút bụi chuyên dụng.
Cửa sổ sạch sẽ không chỉ giúp ngôi nhà sáng sủa mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Với những mẹo đơn giản như dùng bia, muối, baking soda hay các dụng cụ quen thuộc, bạn có thể tự vệ sinh cửa sổ sáng bóng ngay tại nhà mà không tốn nhiều chi phí.
