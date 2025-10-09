Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa

Thứ năm, 17:01 09/10/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùa mưa là thời điểm cây trồng dễ bị ảnh hưởng. Nếu chăm sóc không đúng cách, cây dễ bị ngập úng, vàng úa nặng hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chỉ ra sai lầm khi chăm sóc cây khi thời tiết ẩm ướt.

Tưới nước quá nhiều

Ngay cả trong mùa mưa, không ít người vẫn duy trì thói quen tưới nước hàng ngày cho cây trồng. Lúc này, độ ẩm cao, ngoài không khí kết hợp nước tưới khiến môi trường đất trở nên ẩm ướt. Kéo theo đó là tình trạng thiếu hụt oxy do cây bị bí rễ, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc sinh sôi, gây hại cây trồng.

Nếu tưới nước vào buổi sáng sớm khi thời tiết còn ẩm ướt, lá cây và thân cây thường bị đọng nước dẫn đến nấm mốc. Với các loài thực vật có lá lớn và rậm như trầu bà, dương xỉ... nước lại càng có xu hướng đọng lại trên lá, khiến thân và gốc cây dễ bị ngập úng.

Trồng cây trong chậu khó thoát nước

Cây trồng trong chậu không có lỗ đục hoặc lỗ đục thoát nước thường không thoát nước kịp, dễ bị ngập úng. Tình trạng ngập úng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy khiến cây thối mềm, chuyển màu và chết.

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa - Ảnh 1.

Mùa mưa là thời điểm cây trồng dễ bị ảnh hưởng. Nếu chăm sóc không đúng cách, cây dễ bị ngập úng, vàng úa nặng hơn.

Ngoài ra, lượng nước đọng trong chậu còn trở thành môi trường cho ấu trùng, loăng quăng, nấm và nhiều loại vi khuẩn sinh sôi.

Để cây ngoài ban công

Khi trồng cây cảnh, nhiều người thường có thói quen để cây ngoài ban công. Nếu ban công không có mái, cây sẽ hứng trọn nước mưa mỗi khi mưa xuống. Khi lượng dinh dưỡng bị rửa trôi bởi nước mưa, cây cũng dần yếu đi, dập nát trước sức gió và khi đó cây cũng nhanh bị chết.

Đặc biệt với các loại cây không ưa ẩm như xương rồng, sen đá... nước mưa lại càng dễ khiến cây bị ảnh hưởng, sinh trưởng kém.

Lưu ý khi chăm sóc cây khi thời tiết mưa nhiều

Hạn chế tưới cây

Nếu đang trong mùa mưa, bạn không nên tưới nước nhiều. Trường hợp nhận thấy cây có dấu hiệu bị ngập úng, bạn nên chuyển chúng ra khu vực khô thoáng. 

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa - Ảnh 2.

Khi muốn trồng cây trong chậu, bạn trước tiên cần chọn loại chậu có khả năng thoát nước tốt. Dưới đáy chậu, mọi người có thể rải thêm một lớp sỏi để nước dễ thoát hơn.

Loại bỏ phần rễ thối, trồng lại cây trên đất tơi xốp kết hợp trộn thêm xơ dừa hoặc đá perlite. Khi phát hiện nấm bắt đầu phát triển, bạn hãy dùng thuốc diệt nấm ngay.

Trồng cây trong chậu dễ thoát nước

Khi muốn trồng cây trong chậu, bạn trước tiên cần chọn loại chậu có khả năng thoát nước tốt. Dưới đáy chậu, mọi người có thể rải thêm một lớp sỏi để nước dễ thoát hơn.

Vun lên đất cao

Với những loại cây rau màu, trồng ngoài ruộng đồng, bạn cần tiến hành vun ruộng đất quanh gốc cây cao lên. Nhờ vậy, cây trồng có thể phần nào hạn chế được tình trạng ngập úng, đồng thời tạo địa hình thuận lợi để nước nhanh thoát.

Đảm bảo đất luôn tơi xốp

Mưa dài ngày làm cho đất dần đặc lại, khiến nước mưa khó thoát. Đồng thời, lượng oxy trong đất lúc này cũng giảm xuống. Nếu muốn cây phát triển tốt, bạn cần làm đất tơi xốp lại.

Theo đó, trong quá trình chuẩn bị đất trồng, bạn có thể trộn thêm xơ dừa, vỏ trấu. Như vậy, đất sẽ trở nên thoáng khí hơn, tạo điều kiện cho nước thoát đi nhanh hơn và cây trông sẽ tươi tốt, đảm bảo hơn.

Kiểm tra cây liên tục, áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh

Hằng ngày, mọi người nên kiểm tra tình trạng phát triển của cây trồng. Nếu nhận thấy cây có nhiều lá dập nát, vàng úa, bạn hãy loại bỏ bớt.

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa - Ảnh 3.

Ngay cả trong mùa mưa, không ít người vẫn duy trì thói quen tưới nước hàng ngày cho cây trồng.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý thực hiện biện pháp phòng ngừa sâu bệnh như loại bỏ cây đã chết, phun thuốc diệt nấm.

Che phủ bề mặt đất trồng

Lớp màng nilon chuyên dụng bao phủ mặt đất quanh khu vực trồng cây có tác dụng bảo vệ đất, phòng ngừa xói mòn, ngăn chặn tình trạng ngập úng, giảm lượng cỏ mọc. Biện pháp này rất thích hợp áp dụng cho các loại cây trồng như dâu tây, xà lách.

Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa - Ảnh 4.Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượng

GĐXH - Với sự đa dạng về kiểu dáng, kích thước, các loại cây cảnh trang trí phòng khách có thể được áp dụng cho nhiều phong cách bố trí khác nhau, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cũng như phát huy tối đa tác dụng của cây.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ

Những điều cần tránh khi cúng gạo muối nhà mới để mang lại bình an cho gia chủ

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

Cách cuốc đất động thổ chuẩn phong thủy

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Dấu hiệu nhận biết người bị nhiễm âm khí, cách xả âm khí, tăng dương khí cho cơ thể

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách lắp và kích thước cửa cuốn hợp phong thủy, tăng vượng khí

Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượng

Cách trang trí cây cảnh trong phòng khách đẹp và ấn tượng

Cùng chuyên mục

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

Cách xử lý triệt để chống ẩm mốc tường, sàn nhà mùa mưa

- 2 giờ trước

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

Cây trúc lưng rùa, xua đuổi tà khí và cân bằng năng lượng

- 13 giờ trước

GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Dấu hiệu đơn giản nhận biết nhà có năng lượng ổn định hay không

Phong thủy - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy - 17 giờ trước

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

Cách khử mùi nhựa bình siêu tốc cực hiệu quả

- 18 giờ trước

GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

Mẹo hay để bảo quản gạo lâu dài không lo mối mọt

- 22 giờ trước

GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

Tuyệt chiêu khử mùi ẩm mốc hiệu quả cho nhà cửa sau mùa mưa lũ

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

Cách xử lý giày dép bị ẩm ướt và hôi trong mùa mưa cực hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

- 1 ngày trước

GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Xem nhiều

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Nếu trong nhà bạn còn giữ những thứ sau, hãy mạnh dạn loại bỏ trước khi quá muộn

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Đây mới là dấu hiệu phong thủy tốt trước cửa nhà

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Cách vệ sinh cửa sổ sáng bóng chỉ với vài vật dụng sẵn có trong bếp

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Trồng cây ăn quả này trước cửa vừa cho bóng mát vừa giúp gia chủ ‘hái lộc quanh năm’, con cái dễ thành tài

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top