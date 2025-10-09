Những sai lầm khi chăm cây mùa mưa
GĐXH - Mùa mưa là thời điểm cây trồng dễ bị ảnh hưởng. Nếu chăm sóc không đúng cách, cây dễ bị ngập úng, vàng úa nặng hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chỉ ra sai lầm khi chăm sóc cây khi thời tiết ẩm ướt.
Tưới nước quá nhiều
Ngay cả trong mùa mưa, không ít người vẫn duy trì thói quen tưới nước hàng ngày cho cây trồng. Lúc này, độ ẩm cao, ngoài không khí kết hợp nước tưới khiến môi trường đất trở nên ẩm ướt. Kéo theo đó là tình trạng thiếu hụt oxy do cây bị bí rễ, tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc sinh sôi, gây hại cây trồng.
Nếu tưới nước vào buổi sáng sớm khi thời tiết còn ẩm ướt, lá cây và thân cây thường bị đọng nước dẫn đến nấm mốc. Với các loài thực vật có lá lớn và rậm như trầu bà, dương xỉ... nước lại càng có xu hướng đọng lại trên lá, khiến thân và gốc cây dễ bị ngập úng.
Trồng cây trong chậu khó thoát nước
Cây trồng trong chậu không có lỗ đục hoặc lỗ đục thoát nước thường không thoát nước kịp, dễ bị ngập úng. Tình trạng ngập úng kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy khiến cây thối mềm, chuyển màu và chết.
Ngoài ra, lượng nước đọng trong chậu còn trở thành môi trường cho ấu trùng, loăng quăng, nấm và nhiều loại vi khuẩn sinh sôi.
Để cây ngoài ban công
Khi trồng cây cảnh, nhiều người thường có thói quen để cây ngoài ban công. Nếu ban công không có mái, cây sẽ hứng trọn nước mưa mỗi khi mưa xuống. Khi lượng dinh dưỡng bị rửa trôi bởi nước mưa, cây cũng dần yếu đi, dập nát trước sức gió và khi đó cây cũng nhanh bị chết.
Đặc biệt với các loại cây không ưa ẩm như xương rồng, sen đá... nước mưa lại càng dễ khiến cây bị ảnh hưởng, sinh trưởng kém.
Lưu ý khi chăm sóc cây khi thời tiết mưa nhiều
Hạn chế tưới cây
Nếu đang trong mùa mưa, bạn không nên tưới nước nhiều. Trường hợp nhận thấy cây có dấu hiệu bị ngập úng, bạn nên chuyển chúng ra khu vực khô thoáng.
Loại bỏ phần rễ thối, trồng lại cây trên đất tơi xốp kết hợp trộn thêm xơ dừa hoặc đá perlite. Khi phát hiện nấm bắt đầu phát triển, bạn hãy dùng thuốc diệt nấm ngay.
Trồng cây trong chậu dễ thoát nước
Khi muốn trồng cây trong chậu, bạn trước tiên cần chọn loại chậu có khả năng thoát nước tốt. Dưới đáy chậu, mọi người có thể rải thêm một lớp sỏi để nước dễ thoát hơn.
Vun lên đất cao
Với những loại cây rau màu, trồng ngoài ruộng đồng, bạn cần tiến hành vun ruộng đất quanh gốc cây cao lên. Nhờ vậy, cây trồng có thể phần nào hạn chế được tình trạng ngập úng, đồng thời tạo địa hình thuận lợi để nước nhanh thoát.
Đảm bảo đất luôn tơi xốp
Mưa dài ngày làm cho đất dần đặc lại, khiến nước mưa khó thoát. Đồng thời, lượng oxy trong đất lúc này cũng giảm xuống. Nếu muốn cây phát triển tốt, bạn cần làm đất tơi xốp lại.
Theo đó, trong quá trình chuẩn bị đất trồng, bạn có thể trộn thêm xơ dừa, vỏ trấu. Như vậy, đất sẽ trở nên thoáng khí hơn, tạo điều kiện cho nước thoát đi nhanh hơn và cây trông sẽ tươi tốt, đảm bảo hơn.
Kiểm tra cây liên tục, áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh
Hằng ngày, mọi người nên kiểm tra tình trạng phát triển của cây trồng. Nếu nhận thấy cây có nhiều lá dập nát, vàng úa, bạn hãy loại bỏ bớt.
Bên cạnh đó, bạn cũng cần chú ý thực hiện biện pháp phòng ngừa sâu bệnh như loại bỏ cây đã chết, phun thuốc diệt nấm.
Che phủ bề mặt đất trồng
Lớp màng nilon chuyên dụng bao phủ mặt đất quanh khu vực trồng cây có tác dụng bảo vệ đất, phòng ngừa xói mòn, ngăn chặn tình trạng ngập úng, giảm lượng cỏ mọc. Biện pháp này rất thích hợp áp dụng cho các loại cây trồng như dâu tây, xà lách.
