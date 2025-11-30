Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon

Chủ nhật, 06:31 30/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.

Nguyên liệu làm cá trắm kho nghệ

1 – 1,2 kg cá trắm đen, 4 củ nghệ tươi, riềng,hành tím, tỏi, ớt, 1 quả dừa tươi.

Gia vị: nước mắm, muối, đường, hạt nêm, tiêu xay.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon - Ảnh 1.

Cá trắm kho nghệ là món ăn rất hao cơm. (Ảnh: B.L)

Sơ chế

Muốn cá trắm bớt tanh, bạn cần rửa cá bằng nước muối loãng, vắt thêm nửa quả chanh để loại bỏ nhớt và mùi tanh.

Lau khô cá rồi cắt khoanh dày khoảng 3-4 cm, tránh cắt quá mỏng dễ làm cá bị nát khi kho. Ướp cá với chút muối và tiêu trong 10 phút để thịt săn lại.

Nghệ tươi gọt vỏ, giã nhuyễn hoặc xay nhỏ. Bạn nên dùng nghệ tươi 100%, tránh sử dụng bột nghệ vì dễ làm nước kho có vị gắt.

Riềng rửa sạch, cắt lát. Hành tím, tỏi, băm nhỏ.

Cách chế biến

Bạn cho hành tỏi băm vào nồi phi thơm. Đến khi dậy mùi, cho nghệ tươi vào xào nhẹ đến khi vàng đều rồi tắt bếp.

Tiếp theo, bạn lót dưới đáy nồi một lớp riềng mỏng để cá không bị cháy. Xếp cá lên trên, thêm ớt tươi đập dập vào nồi.

Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngon - Ảnh 2.

Cá trắm kho nghệ có màu vàng đẹp mắt. (Ảnh: B.L)

Bạn cho vào nồi cá 3 thìa nước mắm ngon, 1 thìa muối, 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm, ½ thìa tiêu.

Sau đó, đổ nước dừa tươi hoặc nước sôi vào xâm xấp mặt cá. Lắc nhẹ nồi cá cho các gia vị hòa quyện vào nhau. Kho cá trên lửa nhỏ từ 40–60 phút để cá thấm gia vị.

Khi kho cá, nước kho sánh nhẹ và lên màu vàng óng đặc trưng đẹp mắt. Cá trắm kho nghệ ăn cùng với cơm trắng kèm ít dưa leo hay rau sống rất hợp.

BẢO LINH(Tổng hợp)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”

Ăn - 16 giờ trước

Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnh

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốt

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Các dưỡng chất thiết yếu trong loại quả này được cô đặc lại, biến thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người cần dưỡng gan.

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Tin tôi đi, một khi đã thử món ăn này, ngon đến mức cả nhà háo hức ăn không sót lại một giọt nước sốt!

Ăn - 1 ngày trước

Mỗi lần nhà tôi làm món này, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm thôi là ai cũng háo hức, riêng tôi đã muốn ăn thêm hai bát cơm nữa rồi!

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Ăn - 1 ngày trước

Xu hướng sử dụng sữa hạt ngày càng phổ biến nhờ ưu điểm tự nhiên, lành tính và phù hợp nhiều đối tượng. Tuy nhiên, không ít người phân vân liệu có thể dùng sữa hạt để thay hoàn toàn sữa tươi không. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Ăn - 2 ngày trước

3 công thức món ăn mà mẹ tôi nấu đều đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu ở chợ và áp dụng để cải thiện sức khỏe gia đình nhé!

Xem nhiều

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn

GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn
Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Món ngon ngày lạnh: Cách làm sạch bì lợn không còn bị hôi và gợi ý 2 món ngon ấm bụng dễ làm

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top