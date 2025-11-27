Mới nhất
Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Thứ năm, 10:01 27/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Rau cải cúc có tác dụng gì?

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 1.

Cải cúc có khả năng giúp phòng cảm cúm mùa lạnh và giữ ấm cơ thể. Với các thành phần như tinh dầu, axit amin, protid, glucid, lipid cùng vitamin A, B, C…, cải cúc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều vitamin, axit amin và carotenoid, cải cúc giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu và căng thẳng. Việc bổ sung cải cúc thường xuyên có thể hỗ trợ phòng ngừa suy giảm trí nhớ và một số vấn đề thần kinh ở người lớn tuổi. Chất kiềm mật và diệp lục trong cải cúc tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Rau cải cúc nấu gì ngon?

1. Rau cải cúc xào tỏi

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 2.

Rau cải cúc xào tỏi có độ giòn vừa phải, tỏa mùi hương thơm nức. Ăn cùng cơm nóng sẽ càng hấp dẫn hơn.

2. Rau cải cúc xào tôm

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 3.

Bạn cho rau cải cúc xào tôm ra dĩa, rắc thêm ít tiêu. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được độ giòn tươi của rau kết hợp với vị ngọt đậm đà của tôm, tạo nên món ăn đầy dinh dưỡng.

3. Canh cải cúc nấu xương

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 4.

Món ăn rất dễ nấu này có ngọt thanh, ăn kèm cơm trắng thì ngon hết ý.

4. Canh cải cúc nấu cá rô

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 5.

Khi thưởng thức, cải cúc giòn ngon, không bị đắng, thịt cá săn chắc, ngọt, nước canh đậm đà, mang đến cảm giác ấm cúng cho bữa ăn gia đình.

5. Canh cải cúc thịt bò

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 6.

Canh cải cúc thịt bò có vị ngọt thanh, thịt mềm thơm, cải cúc giòn ngọt hấp dẫn. Mặc dù là món canh đơn giản nhưng đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp để bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình bạn.

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 7.Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

GĐXH - Ít người biết rằng, bên trong vẻ ngoài khiêm tốn, loại rau này chứa một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, trong đó có đặc tính chống ung thư.

Rau cải cúc: Thực phẩm an thần , ổn định huyết áp và món ngon dễ chế biến - Ảnh 8.Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Phương Nghi (t/h)
