Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Cải cúc có khả năng giúp phòng cảm cúm mùa lạnh và giữ ấm cơ thể. Với các thành phần như tinh dầu, axit amin, protid, glucid, lipid cùng vitamin A, B, C…, cải cúc mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhờ chứa nhiều vitamin, axit amin và carotenoid, cải cúc giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm lo âu và căng thẳng. Việc bổ sung cải cúc thường xuyên có thể hỗ trợ phòng ngừa suy giảm trí nhớ và một số vấn đề thần kinh ở người lớn tuổi. Chất kiềm mật và diệp lục trong cải cúc tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp, giúp giảm cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.