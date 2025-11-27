Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon
GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.
Rau cải cúc có tác dụng gì?
Rau cải cúc nấu gì ngon?
1. Rau cải cúc xào tỏi
2. Rau cải cúc xào tôm
3. Canh cải cúc nấu xương
4. Canh cải cúc nấu cá rô
5. Canh cải cúc thịt bò
