Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thận

Các loại trái cây họ cam, quýt

Đây là những thực phẩm chứa nhiều vitamin C, đặc biệt chúng còn chứa một lượng lớn hoạt chất citrate, giúp hòa tan một số thành phần hình thành sỏi thận. Vì vậy bổ sung thêm các loại trái cây này trong chế độ ăn uống cho người bị sỏi thận là rất cần thiết.

Những thực phẩm chứa nhiều chất xơ

Chất xơ có vai trò rất thiết yếu trong quá trình chuyển hóa thức ăn, có lợi cho hệ tiêu hóa, và đặc biệt là hệ bài tiết.

Do đó, việc bổ sung chất xơ thường xuyên sẽ giúp cho người bệnh hạn chế phần nào sự phát triển của sỏi. Nên thêm vào thực đơn của bệnh nhân các loại thực phẩm giàu chất xơ như: ớt chuông, bắp cải, cần tây…

Bổ sung nhiều nước mỗi ngày

Bổ sung lượng nước mỗi là điều quan trọng đối với người bị sỏi thận. Các chuyên gia khuyên rằng bệnh nhân nên uống hơn 2,5 lít mỗi ngày - điều này sẽ kích thích bệnh nhân đi tiểu nhiều hơn, làm hạn chế khả năng tái phát sỏi.

Bất kể bị sỏi thận loại nào cũng cần uống nhiều nước. Người bệnh có cung cấp nước từ nhiều loại đồ uống, không chỉ mỗi nước lọc, mà kể cả nước hoa quả, hay nước canh, nước súp trong bữa ăn.

Thực phẩm chứa nhiều canxi

Một sai lầm trong điều trị sỏi thận đó chính là việc hạn chế hấp thụ canxi cho cơ thể. Tuy nhiên trong quá trình điều trị sỏi thận, nếu kiêng hoàn toàn canxi thì không những không thể hạn chế quá trình phát triển của bệnh mà còn gây mất cân bằng trong cơ thể, gây nguy cơ loãng xương, đồng thời khiến cơ thể hấp thụ nhiều oxalat hơn, gia tăng khả năng tạo sỏi thận.

Trong thực đơn hàng ngày của người bị sỏi thận vẫn nên đưa các thực phẩm bổ sung lượng canxi cần thiết, có thể từ phô mai, các loại hạt, sữa chua…

Thực phẩm giàu vitamin

Đây là các loại vitamin có lợi cho người bị sỏi thận, chẳng hạn như vitamin D sẽ giúp cho việc hấp thụ và chuyển hóa canxi tốt hơn, vitamin B6 có thể làm giảm khả năng hình thành oxalat, còn vitamin A sẽ có tác dụng điều hòa hệ thống bài tiết nước tiểu, hạn chế sự hình thành sỏi thận.

Bạn có thể bổ sung các loại vitamin này qua các thực phẩm thường ngày, ví dụ như vitamin D sẽ có nhiều trong lòng đỏ trứng gà, cá biển, sữa… Vitamin A lại có nhiều trong các loại rau củ như khoai lang, diếp cá, cà rốt…

Đồng thời trong các loại hạt, trái cây, cám và gạo nguyên cám thì cũng rất giàu vitamin B6. Dựa vào đó có thể thay đổi thực đơn hàng ngày để làm phong phú thêm bữa ăn cho bệnh nhân.

Các loại thực phẩm mà người bị sỏi thận nên chú ý kiêng cữ

Giảm lượng muối trong chế độ ăn

Chế độ ăn nhiều muốn chính là nguyên nhân hàng đầu hình thành các gốc oxalate trong cơ thể - tiền đề tạo ra sỏi thận, đồng thời có thể làm suy giảm chức năng thận.

Do đó đối với bệnh nhân bị sỏi thận, việc hạn chế lượng muối trong mỗi bữa ăn là rất quan trọng. Việc ăn nhạt, ít muối sẽ giúp cho người bệnh có sức khỏe tốt, đạt hiệu quả trong quá trình trị liệu.

Hạn chế đường và đồ ngọt

Đường và các loại đồ ngọt có chứa hàm lượng fructose và sucrose rất cao, đây là các yếu tố làm tăng nguy cơ gây sỏi thận, mặt khác có thể dẫn đến tiểu đường. Đặc biệt, ở các loại socola còn có khả năng làm tăng gốc oxalate, do đó người bệnh nên lưu ý hạn chế tối đa các loại thực phẩm này.

Hạn chế lượng đạm trong bữa ăn

Đạm có khả năng làm tích tụ axit uric trong máu, đồng thời có thể khiến tinh thể muối urat hình thành và tích tụ tại thận, tạo thành nguy cơ hình thành sỏi thận. Vì thế, người bệnh cần hạn chế lượng đạm trong bữa ăn, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu đạm từ thịt đỏ và một số loại rau củ quả.

Hạn chế các loại thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều dầu mỡ

Các loại thức ăn nhanh, đồ nhiều dầu mỡ chứa hàm lượng đạm cao và sẽ gia tăng lượng muối nạp vào cơ thể, chính vì vậy việc hấp thu các loại thực phẩm này có ảnh hưởng nhiều đến chức năng thận, cũng như có thể gây nên nguy cơ hình thành các căn bệnh khác như béo phì, tiểu đường...

Đối với người bệnh sỏi thận hãy hạn chế tối đa các loại thực phẩm này, nên ưu tiên cách chế biến như luộc, hấp thay vì chiên, xào món ăn.