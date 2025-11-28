Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Một món ăn vặt từ bắp non mà bạn nhất định phải thử qua chính là món bắp non chiên giòn cực kỳ bắt miệng đấy. Bắp non sau khi được làm sạch để ráo sau đó áo thêm một lớp bột chiên giòn rồi đem chiên trên chảo đến khi vàng đều thì vớt ra rim cùng hỗn hợp nước mắm là hoàn thành.Bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon khó cưỡng của bắp giòn giòn cùng vị cay mặn nhẹ nhàng ngay khi thưởng thức lần đầu tiên.