Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, bổ dưỡng cho mọi gia đình

Thứ sáu, 15:01 28/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ ngon miệng, thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là nguyên liệu nên có trong thực đơn hàng ngày.

Bắp non - thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 1.

Hàm lượng kali và magie trong bắp non giúp điều hòa huyết áp, duy trì nhịp tim ổn định và tăng cường sức khỏe mạch máu. Kali giúp giảm áp lực lên thành mạch, còn magie hỗ trợ co bóp cơ tim, nhờ đó bắp non trở thành thực phẩm tốt cho hệ tim mạch.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 2.

Bắp non chứa carotenoid, đặc biệt là lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ngoài ra, các chất này còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 3.

Bắp non cung cấp lượng nhỏ canxi và magie, giúp duy trì sức khỏe xương khớp và giảm nguy cơ chuột rút, mệt mỏi cơ bắp. Khi kết hợp với chế độ ăn cân đối, bắp non góp phần duy trì thể lực và sức khỏe tổng thể.

Món ngon với bắp non

Bắp non xào bơ

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 4.

Với thành phần nguyên liệu chính là bắp non hòa quyện cùng một chút bơ béo bùi ăn là ghiền. Từng trái bắp non giòn rụm, thêm chút béo của bơ lạt và mỡ hành tạo nên một món ăn không thể chối từ.

Bắp non xào tỏi

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 5.

Một trong những món ăn từ bắp non mang hương vị thanh đạm, thơm ngon được lựa chọn chính là món bắp non xào tỏi chay. Bắp non sau khi được chế biến và cắt khúc vừa ăn rồi được xào trên bếp cùng với tỏi, ớt và lá quế tạo nên một món ăn vàng ươm giòn ngọt hấp dẫn.

Tim heo xào bắp non

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 6.

Tim heo xào bắp non cũng là một trong những món ăn thân quen trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Món ăn được ưa chuộng không chỉ bởi màu sắc hấp dẫn mà còn bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của từng hương vị từ bắp non, tim heo hay đến từng loại rau củ.

Bắp non kho tiêu

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 7.

Bắp non kho tiêu sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai chưa biết ăn gì vào thời tiết se lạnh. Khi chiên bắp non, bạn cần đảo đều để tránh bị khét một bên. Bắp non sau khi được kho xong vẫn giữ được độ giòn, ngọt hòa quyện cùng nước sốt tiêu cay nồng tạo nên một món ngon cực kỳ đưa cơm.

Bắp non kho cà chua

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 8.

Một món ngon tiếp theo được làm từ bắp non mang hương vị thơm ngon không kém bắp non kho tiêu chính là món bắp non kho cà chua. Từng trái bắp giòn ngọt thấm đều nước sốt cà chua chua chua ngọt ngọt sẽ khiến bữa cơm của bạn hấp dẫn hơn!

Bắp non chiên giòn

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 9.

Một món ăn vặt từ bắp non mà bạn nhất định phải thử qua chính là món bắp non chiên giòn cực kỳ bắt miệng đấy. Bắp non sau khi được làm sạch để ráo sau đó áo thêm một lớp bột chiên giòn rồi đem chiên trên chảo đến khi vàng đều thì vớt ra rim cùng hỗn hợp nước mắm là hoàn thành.Bạn sẽ cảm nhận được hương vị thơm ngon khó cưỡng của bắp giòn giòn cùng vị cay mặn nhẹ nhàng ngay khi thưởng thức lần đầu tiên.

Bắp non chiên xù

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 10.

Một món ngon từ bắp non với công thức đơn giản có thể áp dụng trong bữa ăn hằng ngày hay ăn vặt cho cả nhà đều được chính là món bắp non chiên xù. Bắp non sau khi chiên xù, bạn hãy chấm cùng nước sốt me để cảm nhận được độ giòn ngọt, hương vị chua cay một cách trọn vẹn và đặc biệt nhất.

Mì căn xào bắp non

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 11.

Mì căn xào bắp non sẽ là món mang đến cho bạn hương vị cực kỳ thơm ngon và lôi cuốn. Đây là một món chay được kết hợp giữa bắp non, nhiều loại rau củ và mì căn được xào vừa chín tới vẫn giữ nguyên được độ giòn ngọt của từng rau củ, độ dai dai của mì căn tạo nên một món ăn hấp dẫn ngay từ miếng đầu tiên thưởng thức.

Dồi trường xào bắp non

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 12.

Bắp non được xào lên cùng dồi trường sau khi làm sạch và nấu chín kết hợp cùng một ít rau củ khác tạo nên một món ngon không thể chối từ dành cho những người sành ăn. Dồi trường giòn sần sật, bông cải và bắp non trắng nõn giữ được độ tươi xanh như lúc ban đầu sau khi đã nấu chín.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 13.Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe gia đình bạn - Ảnh 14.Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Muốn bổ máu theo cách tự nhiên nên ăn gì? 4 món ngon dưới đây cực dễ làm, ngon miệng mà hỗ trợ bổ máu hiệu quả

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Tưởng trà xanh là vua chống oxy hóa, ai ngờ loại lá 30.000đ/kg chợ Việt bán mới là quán quân

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Mì ramen vỉa hè: Đặc sản Nhật Bản hút khách giữa mùa đông Hà Nội có gì đặc biệt?

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau dân dã có thành phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chế biến được nhiều món ngon

Cùng chuyên mục

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Thức quà mùa đông là hạt 'vàng bổ thận' thơm bùi giúp ổn định đường huyết và làm nhiều món ngon

Ăn - 3 giờ trước

GĐXH – Từ lâu hạt dẻ đã trở thành thức quà quen thuộc mỗi độ thu đông về. Không chỉ thơm bùi đầy mê hoặc, loại hạt này còn được xem là hạt “vàng bổ thận” trong y học và tốt cho xương. Đây cũng là nguyên liệu làm được nhiều món ngon.

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Có nên uống sữa hạt thay sữa tươi không? So sánh sữa hạt và sữa tươi

Ăn - 5 giờ trước

Xu hướng sử dụng sữa hạt ngày càng phổ biến nhờ ưu điểm tự nhiên, lành tính và phù hợp nhiều đối tượng. Tuy nhiên, không ít người phân vân liệu có thể dùng sữa hạt để thay hoàn toàn sữa tươi không. Cùng tìm hiểu ngay nhé!

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Ăn - 9 giờ trước

3 công thức món ăn mà mẹ tôi nấu đều đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu ở chợ và áp dụng để cải thiện sức khỏe gia đình nhé!

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

Ăn - 1 ngày trước

Từ sâu gỗ Philippines đến bạch tuộc "giãy giụa" Hàn Quốc, nhiều món đặc sản châu Á khiến thực khách phải nuốt từng con khi chúng vẫn còn cử động.

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Chân gà sốt Thái hương lê: Món 'nhắm chơi chơi' mà hết veo cả đĩa

Chân gà sốt Thái hương lê: Món 'nhắm chơi chơi' mà hết veo cả đĩa

Ăn - 1 ngày trước

Chân gà ngâm sốt Thái thì quen rồi, nhưng thêm chút hương lê giòn ngọt vào là thành món mới lạ, ăn chơi ngày nào cũng thấy "đáng sống hơn" ngày đó.

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ít người biết rằng, bên trong vẻ ngoài khiêm tốn, loại rau này chứa một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, trong đó có đặc tính chống ung thư.

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn - 2 ngày trước

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hoạt động của thận nói riêng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho bạn loại nước cho người bệnh thận yếu.

Xem nhiều

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn
Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top