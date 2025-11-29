Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả
GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.
Iốt
Iốt là thành phần rất cần cho tuyến giáp, bởi nó giúp cho cơ quan này sản sinh ra các hormon cần thiết và cân bằng chúng, từ đó giảm nguy cơ bị u tuyến giáp. Cách đơn giản nhất để bổ sung iốt là sử dụng muối hoặc ăn các tảo, rong biển, sản phẩm từ sữa chua và sữa...
Mỗi loại thực phẩm hay gia vị sẽ có một lượng iốt khác nhau, vì vậy bạn chỉ nên ăn vừa đủ bởi bổ sung quá nhiều cũng có thể gây nguy hiểm cho tuyến giáp.
Gà và thịt bò
Trong thịt gà và thịt bò chứa rất nhiều kẽm, cứ trung bình 100g thịt bò chứa khoảng 3g kẽm; 100g thịt gà chứa khoảng 2,4g kẽm.
Kẽm là chất dinh dưỡng rất cần thiết đối với tuyến giáp, nếu thiếu thì có thể dẫn đến suy giáp, gây ra một loạt các rối loạn tự miễn tấn công vào nang tóc, khiến người bệnh bị rụng tóc thành từng mảng. Do vậy, thịt gà và thịt bò là những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.
Cá và hải sản
Cá và các loại hải sản như tôm, cua, hàu... là những thực phẩm bổ sung iốt rất tốt. Trung bình cứ 100g cá chứa sẽ chứa khoảng 99 mcg Iot.
Đối với những ai đang thắc mắc bệnh tuyến giáp thì tốt nhất nên thiết kế thực đơn ăn ít nhất 3 bữa cá một tuần, ưu tiên ăn những loại được đánh bắt tự nhiên như: Cá hồi, cá tuyết, cá thu... vì nó chứa nhiều dầu và dinh dưỡng tốt cho người bị u tuyến giáp.
Trứng
Trong mỗi quả trứng chứa khoảng 20% selen và 16% lượng iốt cần thiết cho cơ thể. Trứng được xem là một trong những loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp, nên được bổ sung vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Ngoài ra, lòng đỏ trứng còn chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ trao đổi chất trong cơ thể.
Quả mọng
Nói quả mọng là thực phẩm tốt cho tuyến giáp và sức khỏe con người bởi trong nó chứa các chất chống oxy hóa. Một số loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi, việt quất... đều cần được bổ sung mỗi ngày.
Rau lá xanh
Các loại rau xanh như bina, rau diếp... đều là những loại thực phẩm giàu magie, khoáng chất và vitamin... có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ các hoạt động của tuyến giáp.
Có thể khẳng định, rau lá xanh không chỉ là thực phẩm tốt cho phụ nữ mà đàn ông bị bệnh lý về tuyến giáp đều nên ăn mỗi ngày.
Các loại hạt
Một số loại hạt như: Hạt điều, hạnh nhân, hạt bí chính là nguồn thực phẩm giàu magie, tốt cho tuyến giáp. Các loại hạt này sẽ cung cấp một lượng protein thực vật, kẽm, đồng, vitamin E, và B thiết yếu cho cơ thể, từ đó giúp tuyến giáp hoạt động trơn tru hơn.
Một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp kể trên cần phải bổ sung đầy đủ trong bữa ăn hàng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó hạn chế được tối đa các bệnh lý về tuyến giáp.
