Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Trong số các loại nguyên liệu thực phẩm theo mùa thì củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy) chắc chắn là loại củ bình dân mà nhiều người yêu thích. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong bán loại nguyên liệu này trên khắp các phố phường hoặc tại chợ dân sinh. Tuy là loại củ dân dã, rẻ tiền nhưng nó được mệnh danh là "vua bổ âm"!

Tháng 11 là thời điểm củ măng vào mùa thu hoạch, chúng "chín" ngon và ngọt nhất. Dù chế biến theo cách nào, củ năng cũng có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa. Người trung niên và người cao tuổi trong khoảng thời gian tháng 11 này nên tận dụng ăn nhiều hơn để tận hưởng lợi ích, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn!

1. Củ năng nướng

Củ năng sau khi được nướng trên than, vỏ hơi nhăn lại, giúp dễ dàng bóc được, để lộ phần thịt trắng. Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nhưng vẫn giữ được độ giòn. Chúng ngon tuyệt, không làm bạn tăng cân, và gây nghiện đến mức không thể ngừng ăn!

Thành phần nguyên liệu: 500g củ năng tươi (hãy mua những củ còn lớp bùn đất sẽ tươi hơn và an toàn hơn khi ăn).

Cách làm củ năng nướng

Dùng bàn chải để cọ sạch lớp bùn đất bám trên vỏ, đảm bảo ngay cả các kẽ cũng được loại bỏ hết chất bẩn. Sau đó rửa sạch củ năng. Tiếp đó bạn đặt khay đựng củ năng vào lò, nướng ở nhiệt độ 200℃ trong khoảng 25 đến 30 phút. Nếu không có lò nướng, bạn có thể dùng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180℃ trong 20 phút. Hoặc bạn cũng có thể nướng bằng than. Nướng cho đến khi lớp vỏ ngoài hơi cháy xém và nhăn nheo, sờ vào thấy hơi mềm. Sau đó, lấy ra để nguội một lúc trước khi bóc vỏ và thưởng thức.

2. Nước củ năng và mía

Mùa thu và mùa đông thời tiết lạnh, hanh khô, và một bát chè củ năng thật sự rất dễ chịu. Nó ngọt ngào và dịu nhẹ, đặc biệt tốt cho cổ họng khô và ngứa. Công thức rất đơn giản, bạn có thể làm được ngay lập tức!

Thành phần nguyên liệu: 300g củ năng tươi, 200g mía xanh, 1.5 lít nước (đủ cho 3 người dùng).

Cách làm nước củ năng và mía

Rửa sạch củ năng sau đó gọt vỏ và cắt thành các miếng nhỏ. Mía đem tước bỏ vỏ và cắt thành các khúc (hoặc bạn có thể chẻ thành các miếng nhỏ hơn). Cho củ năng và mía vào nồi hoặc ấm thủy tinh, đổ nước vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 30 phút. Dùng ngay sau khi nấu để có hương vị thanh mát, ngọt dịu, cổ họng thoáng, không còn cảm giác nhờn dính.

3. Nước đậu đen và củ năng

Thức uống đậu đen và củ năng này có tác dụng làm dịu cổ họng và bổ dưỡng. Uống thường xuyên vào mùa thu đông còn có tác dụng bổ khí huyết. Cả người già và trẻ em đều yêu thích!

Thành phần nguyên liệu: 300g củ năng tươi, 100g đậu đen, lượng đường phèn vừa khẩu vị (có thể bỏ qua nếu không thích quá ngọt), 1200ml nước sạch.

Cách làm nước đậu đen và củ năng

Ngâm đậu đen trong nước 2 tiếng trước khi nấu. Ngâm kỹ sẽ giúp đậu dễ nấu chín mềm và cải thiện kết cấu. Rửa sạch và gọt vỏ củ năng, cắt đôi; rửa sạch lại đậu đen đã ngâm và để ráo nước. Cho đậu đen và củ năng vào nồi đất, thêm nước rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 40 phút. Nấu cho đến khi đậu đen mềm và củ năng chín. Thêm một lượng đường phèn vừa đủ, khuấy đều cho tan hết, đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Để nguội bớt rồi thưởng thức.

Củ năng đang vào mùa trong tháng 11 này, hãy nhanh tay làm vài món cho gia đình để củng cố sức khỏe nhé! Ngoài 3 công thức là củ năng nướng, nước củ năng và mía hay nước đậu đen và củ năng thì bạn có thể nấu chè, hầm củ năng với xường...