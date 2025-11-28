Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt

Thứ sáu, 06:12 28/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

3 công thức món ăn mà mẹ tôi nấu đều đơn giản và dễ thực hiện, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nguyên liệu ở chợ và áp dụng để cải thiện sức khỏe gia đình nhé!

Trong số các loại nguyên liệu thực phẩm theo mùa thì củ năng (hay còn gọi là củ mã thầy) chắc chắn là loại củ bình dân mà nhiều người yêu thích. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong bán loại nguyên liệu này trên khắp các phố phường hoặc tại chợ dân sinh. Tuy là loại củ dân dã, rẻ tiền nhưng nó được mệnh danh là "vua bổ âm"!

Tháng 11 là thời điểm củ măng vào mùa thu hoạch, chúng "chín" ngon và ngọt nhất. Dù chế biến theo cách nào, củ năng cũng có tác dụng thanh nhiệt, tiêu đờm, hỗ trợ tiêu hóa. Người trung niên và người cao tuổi trong khoảng thời gian tháng 11 này nên tận dụng ăn nhiều hơn để tận hưởng lợi ích, cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn!

1. Củ năng nướng

Củ năng sau khi được nướng trên than, vỏ hơi nhăn lại, giúp dễ dàng bóc được, để lộ phần thịt trắng. Cắn một miếng, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nhưng vẫn giữ được độ giòn. Chúng ngon tuyệt, không làm bạn tăng cân, và gây nghiện đến mức không thể ngừng ăn!

Thành phần nguyên liệu: 500g củ năng tươi (hãy mua những củ còn lớp bùn đất sẽ tươi hơn và an toàn hơn khi ăn).

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt - Ảnh 1.

Cách làm củ năng nướng

Dùng bàn chải để cọ sạch lớp bùn đất bám trên vỏ, đảm bảo ngay cả các kẽ cũng được loại bỏ hết chất bẩn. Sau đó rửa sạch củ năng. Tiếp đó bạn đặt khay đựng củ năng vào lò, nướng ở nhiệt độ 200℃ trong khoảng 25 đến 30 phút. Nếu không có lò nướng, bạn có thể dùng nồi chiên không dầu ở nhiệt độ 180℃ trong 20 phút. Hoặc bạn cũng có thể nướng bằng than. Nướng cho đến khi lớp vỏ ngoài hơi cháy xém và nhăn nheo, sờ vào thấy hơi mềm. Sau đó, lấy ra để nguội một lúc trước khi bóc vỏ và thưởng thức.

2. Nước củ năng và mía

Mùa thu và mùa đông thời tiết lạnh, hanh khô, và một bát chè củ năng thật sự rất dễ chịu. Nó ngọt ngào và dịu nhẹ, đặc biệt tốt cho cổ họng khô và ngứa. Công thức rất đơn giản, bạn có thể làm được ngay lập tức!

Thành phần nguyên liệu: 300g củ năng tươi, 200g mía xanh, 1.5 lít nước (đủ cho 3 người dùng).

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt - Ảnh 2.

Cách làm nước củ năng và mía

Rửa sạch củ năng sau đó gọt vỏ và cắt thành các miếng nhỏ. Mía đem tước bỏ vỏ và cắt thành các khúc (hoặc bạn có thể chẻ thành các miếng nhỏ hơn). Cho củ năng và mía vào nồi hoặc ấm thủy tinh, đổ nước vào, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 30 phút. Dùng ngay sau khi nấu để có hương vị thanh mát, ngọt dịu, cổ họng thoáng, không còn cảm giác nhờn dính.

3. Nước đậu đen và củ năng

Thức uống đậu đen và củ năng này có tác dụng làm dịu cổ họng và bổ dưỡng. Uống thường xuyên vào mùa thu đông còn có tác dụng bổ khí huyết. Cả người già và trẻ em đều yêu thích!

Thành phần nguyên liệu: 300g củ năng tươi, 100g đậu đen, lượng đường phèn vừa khẩu vị (có thể bỏ qua nếu không thích quá ngọt), 1200ml nước sạch.

Mẹ tôi đã nấu 3 món này từ loại củ có đầy ngoài chợ nhưng giúp cả nhà giải độc, kháng khuẩn, chống ho và giảm khô họng cực tốt - Ảnh 3.

Cách làm nước đậu đen và củ năng

Ngâm đậu đen trong nước 2 tiếng trước khi nấu. Ngâm kỹ sẽ giúp đậu dễ nấu chín mềm và cải thiện kết cấu. Rửa sạch và gọt vỏ củ năng, cắt đôi; rửa sạch lại đậu đen đã ngâm và để ráo nước. Cho đậu đen và củ năng vào nồi đất, thêm nước rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong 40 phút. Nấu cho đến khi đậu đen mềm và củ năng chín. Thêm một lượng đường phèn vừa đủ, khuấy đều cho tan hết, đun thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. Để nguội bớt rồi thưởng thức.

Củ năng đang vào mùa trong tháng 11 này, hãy nhanh tay làm vài món cho gia đình để củng cố sức khỏe nhé! Ngoài 3 công thức là củ năng nướng, nước củ năng và mía hay nước đậu đen và củ năng thì bạn có thể nấu chè, hầm củ năng với xường...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

4 món đặc sản châu Á phải ăn tươi sống, Việt Nam cũng "góp mặt" một món

Ăn - 17 giờ trước

Từ sâu gỗ Philippines đến bạch tuộc "giãy giụa" Hàn Quốc, nhiều món đặc sản châu Á khiến thực khách phải nuốt từng con khi chúng vẫn còn cử động.

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Chân gà sốt Thái hương lê: Món 'nhắm chơi chơi' mà hết veo cả đĩa

Chân gà sốt Thái hương lê: Món 'nhắm chơi chơi' mà hết veo cả đĩa

Ăn - 1 ngày trước

Chân gà ngâm sốt Thái thì quen rồi, nhưng thêm chút hương lê giòn ngọt vào là thành món mới lạ, ăn chơi ngày nào cũng thấy "đáng sống hơn" ngày đó.

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Ít người biết rằng, bên trong vẻ ngoài khiêm tốn, loại rau này chứa một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, trong đó có đặc tính chống ung thư.

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Thức uống Tăng Thanh Hà yêu thích được tìm kiếm nhiều năm 2025

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thức uống yêu thích của Tăng Thanh Hà gây sốt hè 2025 khi Google Trends ghi nhận lượng tìm kiếm matcha tăng vọt, có lúc gấp 5 lần cappuccino.

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn - 1 ngày trước

Nếu đang vội hoặc không đủ dụng cụ nấu nướng, bạn có thể tận dụng lò vi sóng làm món trứng chiên nhanh gọn theo hướng dẫn của chuyên gia Tom Ferris.

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Người bị thận yếu nên uống những loại nước này

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Nước đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe nói chung và hoạt động của thận nói riêng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn cho bạn loại nước cho người bệnh thận yếu.

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Cách làm bánh mì healthy với nguyên liệu đơn giản chỉ với một chiếc nồi chiên không dầu

Ăn - 2 ngày trước

Với nguyên liệu cơ bản, không đòi hỏi các dụng cụ chuyên nghiệp, bạn có thể dùng lò chiên không dầu để nướng bánh mì healthy.

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Morinaga – Từ Nhật Bản đến Việt Nam: Đồng hành cùng tinh thần bền bỉ của JCCI Ekiden 2025

Ăn - 2 ngày trước

Ngày 23/11/2025 vừa qua, Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Vietnam (MNFV) tự hào trở thành nhà tài trợ cho Giải chạy tiếp sức JCCI Ekiden 2025, sự kiện thể thao thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) tổ chức. Đây là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tinh thần gắn kết và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam.

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Xem nhiều

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Gợi ý 10 mâm cơm dành cho gia đình 3 - 4 người tiện lợi, đủ chất, ngon miệng, tiết kiệm

Ăn

GĐXH - Mâm cơm của "mẹ đảm" Mỹ Trâm (Hà Nội) là gợi ý tuyệt vời cho gia đình 3 người trong những ngày luôn phải lo lắng "hôm nay ăn gì?"

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Cách chiên trứng bằng lò vi sóng không gây bắn bẩn

Ăn
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vị

Ăn
Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Món ngon ngày lạnh: Mẹ đảm mách cách làm thịt kho Đông Pha mềm béo, thơm lừng

Ăn
Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Chỉ từ 25.000 đồng/bó, đặc sản 'sâm trong nước' của Ninh Bình chế biến đủ món ngon ngày lạnh, ăn là nghiền

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top