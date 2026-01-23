Mới nhất
Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản

Thứ sáu, 14:50 23/01/2026 | Ăn
Nguyễn Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Thanh Loan
Không cần mua ngoài tiệm, bạn có thể làm khô bò nguyên miếng tại nhà để ăn chơi ngày Tết, vừa ngon vừa an toàn, công thức đơn giản, không làm tốn thời gian của bạn.

Khô bò miếng với hương vị cay cay đậm đà từ lâu đã trở thành món ăn vặt quen thuộc của nhiều gia đình Việt mỗi dịp Tết đến xuân về. Không chỉ thích hợp để nhâm nhi khi xem phim, trò chuyện cùng bạn bè, khô bò còn là món “mồi” khoái khẩu trong những buổi sum họp đầu năm.

Thay vì mua sẵn ngoài chợ, siêu thị, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm khô bò nguyên miếng tại nhà với cách thức đơn giản, vừa tiết kiệm chi phí, vừa yên tâm về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc tự làm khô bò tại nhà không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Điều quan trọng nhất là chọn nguyên liệu chuẩn và thực hiện đúng các bước từ sơ chế, ướp đến làm khô để miếng bò thành phẩm đạt độ dai mềm vừa phải, thơm mùi gia vị và có màu nâu đẹp mắt.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 1.

Khô bò nguyên miếng với hương vị cay cay, đậm đà.

Nguyên liệu làm khô bò nguyên miếng

  • 1kg thịt mông bò thớ dài
  • 1 chai sốt ướp khô bò mua sẵn dùng làm tại nhà
  • Ớt bột (tùy khẩu vị ăn cay)
  • Sả băm (có hoặc không đều được).

Việc sử dụng sốt ướp khô bò pha sẵn giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị gia vị, đồng thời cho hương vị ổn định, phù hợp với nhiều khẩu vị.

Nếu bạn không mua được sốt, có thể tham khảo cách làm nước sốp ướp bò gồm những nguyên liệu sau: 1/2 gói ngũ vị hương, 4 thìa cà phê dầu hào, 1/2 gói gia vị bò kho, 6 thìa cà phê mật mía, 2,5 thìa cà phê nước mắm, 2 thìa ớt bột Hàn Quốc, 2 quả ớt tươi, 2 thìa cà phê sa tế, 5 củ sả, 1 củ gừng, 5 tép tỏi.

Cách làm khô bò nguyên miếng

Bước đầu tiên là chọn thịt bò. Để có mẻ khô bò ngon, khâu chọn thịt rất quan trọng. Bạn nên mua những miếng thịt bò có màu đỏ tươi, thớ thịt rõ, phần mỡ màu vàng nhạt. Khi dùng tay chạm nhẹ vào miếng thịt, bạn sẽ cảm nhận được độ mềm vừa phải và khả năng đàn hồi tốt. Đây là dấu hiệu của thịt bò tươi.

Ngược lại, không nên mua những miếng thịt có mùi hôi, bề mặt nhão, giữa các thớ thịt xuất hiện nốt trắng tròn hoặc thịt có màu tái xanh. Những đặc điểm này cho thấy thịt đã để lâu, không còn tươi ngon và không phù hợp để chế biến.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 2.

Chọn thịt mông thớ dài để làm khô bò nguyên miếng.

Bước tiếp là sơ chế thịt bò: Rửa sạch, để ráo nước, sau đó dùng dao sắc thái thịt thành từng miếng dọc theo thớ, bản to vừa ăn. Việc thái đúng thớ giúp khi xé khô bò, sợi thịt dài, đẹp và không bị vụn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng khá nhiều đến cảm quan thành phẩm. Sau khi thái xong, bạn có thể để thịt nghỉ vài phút cho ráo hẳn, giúp gia vị bám đều hơn khi ướp.

Bước tiếp theo là ướp gia vị, cho toàn bộ thịt bò đã thái vào tô lớn. Đổ chai sốt ướp khô bò vào, trộn đều để từng miếng thịt được áo một lớp gia vị. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm ớt bột theo khẩu vị. Có thể cho thêm sả băm nếu muốn mùi thơm rõ hơn, nhưng không bắt buộc.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 3.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 4.

Trộn nước sốt để ướp thịt bò.

Sau khi trộn đều, bọc kín tô thịt và để ướp tối thiểu từ 6–8 tiếng. Tốt nhất là ướp qua đêm trong ngăn mát tủ lạnh để thịt ngấm sâu gia vị, khi làm khô sẽ đậm đà hơn.

Bước thứ ba là làm chín và làm khô bò, tùy điều kiện gia đình, bạn có thể chọn một trong hai cách sau:

- Sên chảo: Cho toàn bộ bò đã ướp vào chảo, bật lửa nhỏ và sên đều tay. Khi sên, thịt sẽ dần săn lại, nước sốt sệt rồi khô dần. Cần đảo liên tục để thịt không bị cháy, đồng thời giúp hơi nước thoát ra từ từ, giữ được độ dai mềm.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 5.

Sau khi ướp qua đêm mang đi sên bằng chảo.

- Dùng nồi chiên hơi nước hoặc nồi chiên không dầu: Xếp các miếng bò vào khay, không chồng lên nhau để thịt khô đều. Cài đặt nhiệt độ khoảng 100–120°C trong 2 tiếng. Trong quá trình sấy, cứ khoảng 15 phút nên mở ra đảo một lần để các mặt thịt khô đều, tránh chỗ khô quá, chỗ còn ẩm.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 6.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 7.

Sếp vào khay cho vào nồi chiên.

Dù áp dụng cách nào, bạn cũng nên kiên nhẫn làm ở lửa nhỏ hoặc nhiệt độ thấp để miếng bò khô từ từ, giữ được mùi thơm và không bị cứng.

Khi bò khô lại, chuyển sang màu nâu đẹp mắt, miếng thịt dai mềm, thơm và đậm vị là đạt. Lấy bò ra để nguội hoàn toàn rồi cho vào hũ kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Khô bò tự làm không dùng chất bảo quản nên cần đậy kín và dùng trong thời gian hợp lý.

Cách làm khô bò nguyên miếng ăn Tết siêu đơn giản - Ảnh 8.

Thành phẩm khô bò siêu ngon.

Mẹo nhỏ giúp làm khô bò nguyên miếng ngon hơn

Khi dùng sốt ướp sẵn giúp tiết kiệm thời gian và cho hương vị chuẩn, dễ thành công ngay từ lần đầu. Làm tại nhà giúp bạn yên tâm hơn về chất lượng, không lo phụ gia hay chất bảo quản. Với cùng một loại sốt, bạn cũng có thể áp dụng để làm khô heo, rất tiện lợi cho những ai muốn chuẩn bị nhiều món khô đãi khách dịp Tết.

Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể tự tay làm ra mẻ khô bò nguyên miếng thơm ngon, đậm đà để chiêu đãi người thân và bạn bè. Đây không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn mà còn là lựa chọn ý nghĩa cho mâm đồ khô ngày Tết, vừa ngon miệng, vừa thể hiện sự chăm chút của gia chủ.

