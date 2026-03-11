Trong tháng Giêng, hãy ăn loại 'rau chiêu tài' này giúp gia tăng tài lộc
GĐXH - Trong bữa cơm gia đình Việt, nhiều loại rau dân dã xuất hiện thường xuyên đến mức người ta ít khi để ý đến ý nghĩa phía sau. Thế nhưng trong quan niệm dân gian Á Đông, có một loại rau rất quen thuộc lại từng được xem là biểu tượng của may mắn và tài lộc – đó chính là rau hẹ.
Ngày nay, hẹ chủ yếu được dùng như một loại rau gia vị hoặc chế biến thành các món ăn quen thuộc như xào trứng, nấu canh, xào thịt. Tuy nhiên, nếu nhìn lại văn hóa ẩm thực truyền thống, loại rau giản dị này lại mang theo nhiều tầng ý nghĩa thú vị gắn với quan niệm về sự sung túc và bền lâu của người xưa.
Vì sao hẹ từng được xem là “rau chiêu tài”?
Theo quan niệm dân gian, tên gọi của hẹ có âm gần với từ mang ý nghĩa “lâu dài, bền vững” trong tiếng Hán. Vì vậy, nhiều người tin rằng ăn hẹ tượng trưng cho sự ổn định, tài lộc lâu bền và cuộc sống đủ đầy.
Ngoài yếu tố tên gọi, hình dáng của cây hẹ cũng được cho là mang ý nghĩa tốt lành. Lá hẹ mọc thẳng, xanh quanh năm và có sức sống rất mạnh. Chỉ cần trồng một lần, cây có thể sinh trưởng liên tục và cho thu hoạch nhiều đợt.
Chính đặc điểm sinh trưởng bền bỉ này khiến người xưa liên tưởng đến sự sinh sôi, phát triển và tích lũy lâu dài trong cuộc sống. Vì vậy, trong một số gia đình, hẹ thường xuất hiện trong những bữa cơm mang ý nghĩa cầu may, đặc biệt là vào dịp đầu năm.
Món ăn từ hẹ trong bữa cơm Việt
Trong ẩm thực Việt Nam, hẹ là nguyên liệu quen thuộc có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản nhưng rất đưa cơm.
Phổ biến nhất là hẹ xào trứng – món ăn nhanh gọn, dễ nấu nhưng có hương vị đậm đà. Ngoài ra còn có canh hẹ nấu đậu hũ, một món canh thanh nhẹ, dễ ăn, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết nóng.
Một số gia đình còn chế biến hẹ xào lòng gà hoặc hẹ xào thịt bò, tạo nên những món ăn vừa dân dã vừa giàu dinh dưỡng.
Điểm đặc biệt của hẹ là mùi thơm khá đặc trưng, giúp món ăn trở nên hấp dẫn mà không cần sử dụng quá nhiều gia vị.
Không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng
Bên cạnh những quan niệm mang tính văn hóa, hẹ cũng được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng. Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, loại rau này chứa khá nhiều vitamin A, vitamin C, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe.
Trong một số tài liệu ẩm thực cổ truyền, hẹ còn được xem là loại rau có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng. Vì vậy, việc hẹ xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình không chỉ xuất phát từ quan niệm may mắn mà còn vì giá trị thực tế đối với sức khỏe.
Mỗi món ăn đều có một câu chuyện
Ngày nay, khi nhắc đến hẹ, nhiều người chỉ nghĩ đơn giản đó là một loại rau gia vị quen thuộc. Nhưng nếu nhìn lại văn hóa ẩm thực truyền thống, có thể thấy mỗi món ăn dân dã đều chứa đựng những câu chuyện và triết lý sống của người xưa.
Đĩa hẹ xào giản dị trên mâm cơm không chỉ là món ăn thường ngày, mà còn gợi nhắc về mong ước rất đời thường: cuộc sống ổn định, gia đình đủ đầy và tài lộc bền lâu.
Có lẽ vì thế mà trong ký ức của nhiều thế hệ, những loại rau giản dị như hẹ vẫn luôn gắn liền với hình ảnh bữa cơm gia đình ấm cúng – nơi những điều bình dị nhất lại mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa.
